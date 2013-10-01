请观看如何免费下载自动交易
Zigzag指标是在价格点连接重要波峰和波谷的一系列线段。
最小价格变化参数决定了价格为形成新的“Zig”或“Zag”线而移动的百分比。该指标剔除了在某个点上我们分析少于给定值的那些变化。因此，Zigzag 仅仅反应重要的变化。
在大多数情况下，我们使用Zigzag来方便获得对点位的感知，因为该指数仅仅显示最重要的变化和转折。你还可以借助该指标显示艾略特波浪和在某个点位上的各种数字。
重要的是要明白，指标的最后一节线段可能随着你分析的数据的改变而变化。这是那些资产价格的变化可改变先前柱上的指标值的指标中的一个。通过紧接着的价格变化来纠正它的值，Zigzag的这种能力使得它成为分析已经发生的价格变化的一个完美工具。因此，不应该尝试基于Zigzag创建交易系统。它更适合于分析历史数据而不是预测。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56
威廉的百分比范围 (%R)
威廉的百分比范围指标 (%R) 是决定市场是否超买或超卖的动态技术指标。威廉姆斯累积/分发指标(W_A/D)
威廉姆斯的A/D指标是正向“累积”和负向“分发”价格移动的累加值指标和价格之间的背离是一个信号。
ZigZagColor
这是一个ZigZag指标的改进版本，它根据价格变动方向而画出不同颜色的线条。ColorBars
ColorBars指标根据成交量的变化用不同的颜色描绘柱子。如果成交量增加，颜色是绿色的，否则颜色是红色的。