Zigzag指标是在价格点连接重要波峰和波谷的一系列线段。



最小价格变化参数决定了价格为形成新的“Zig”或“Zag”线而移动的百分比。该指标剔除了在某个点上我们分析少于给定值的那些变化。因此，Zigzag 仅仅反应重要的变化。

在大多数情况下，我们使用Zigzag来方便获得对点位的感知，因为该指数仅仅显示最重要的变化和转折。你还可以借助该指标显示艾略特波浪和在某个点位上的各种数字。



重要的是要明白，指标的最后一节线段可能随着你分析的数据的改变而变化。这是那些资产价格的变化可改变先前柱上的指标值的指标中的一个。通过紧接着的价格变化来纠正它的值，Zigzag的这种能力使得它成为分析已经发生的价格变化的一个完美工具。因此，不应该尝试基于Zigzag创建交易系统。它更适合于分析历史数据而不是预测。