平均趋向指数 指标（ADX）用来帮助判断市场趋势。它是由Welles Wilder开发的，并在他的“技术交易系统的新概念”一书中进行了详细介绍。

基于此系统最简单的交易方法就是比较两个方向指标：周期为14的+DI和周期为14的-DI。要做到这一点，可将一个指标图叠加到另一个上面，或将+DI从-DI中减去。W. Wilder建议当+DI向上穿越-DI是买入，当-DI向上穿越+DI时卖出。



除了这些简单的普遍规则之外，Wells Wilder还提供了极值点规则。用来消除错误信号和减少交易频率。根据极值点法则，“极值点”发生在+DI和-DI相互穿越的时候。如果+DI上升超过-DI，这个点将对应两者发生穿越当天的最高价。如果+DI比-DI低，这个点将对应两者发生穿越当天的最低价。



极值点用做入市信号。因此，当买入信号（+DI在-DI之上）出现后， 你必须等待直到价格超越极值点，直到那是才买。然而，当价格没能超越极值点，你必须保持空头头寸。

ADX指标



计算：



ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N



其中：