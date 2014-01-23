代码库部分
iHeikenAshiSm - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
3178
(37)
这款 Heiken Ashi 指标带有平滑。根据参数它可以绘制柱线图或蜡烛图。

它可以绘制 HeikenAshi 柱线 (图例. 1), 以及标准价格柱线 (或蜡烛), 喷涂 Heiken Ashi 柱线 (图例. 2)。

图例 1. HeikenAshi 柱线

图例 1. HeikenAshi 柱线

图例 2. 价格柱线, 喷涂 Heiken Ashi 柱线

图例 2. 价格柱线, 喷涂 Heiken Ashi 柱线

参数:
  • Variant - 柱线 (蜡烛): Heiken Ashi 柱线或标准价格柱线 (蜡烛);
  • Type - 绘图类型: 柱线或蜡烛;
  • MAPeriod - MA 周期;
  • MAMethod - MA 方法;
  • SmPeriod - 平滑周期;
  • SmMethod - 平滑方法.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/142

