这款 Heiken Ashi 指标带有平滑。根据参数它可以绘制柱线图或蜡烛图。
它可以绘制 HeikenAshi 柱线 (图例. 1), 以及标准价格柱线 (或蜡烛), 喷涂 Heiken Ashi 柱线 (图例. 2)。
图例 1. HeikenAshi 柱线
图例 2. 价格柱线, 喷涂 Heiken Ashi 柱线
- Variant - 柱线 (蜡烛): Heiken Ashi 柱线或标准价格柱线 (蜡烛);
- Type - 绘图类型: 柱线或蜡烛;
- MAPeriod - MA 周期;
- MAMethod - MA 方法;
- SmPeriod - 平滑周期;
- SmMethod - 平滑方法.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/142
