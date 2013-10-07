在 MQL5 中创建多色彩指标
简介
由于 MetaTrader 5 一干开发人员的努力，MQL5 语言应运而生。创新内容多种多样，但本文中我只想讲讲创建多色彩指标的可能性。MQL4 中也可以为某行指定颜色，但整行都相同，而且多色彩指标只能利用指标缓冲区的部分重叠来实现，很不方便。
MQL5 语言的开发人员却提供了一种新的可能性 - 为指标线的每个区段指定一个颜色（针对各行），为各个独立对象分别指定颜色（针对柱、烛形图、直方图、箭头）。如欲掌握本文内容，最好看一看 《MQL5 参考》。
我会试着于本文中论证下述主题：
- 指标基础
- 指标的数据缓冲区
- 指标的彩色索引缓冲区
- 以 RSI 指标为例介绍如何将单色绘制模式转换为多色彩模式（将 DRAW_LINE 绘制风格转换为 DRAW_COLOR_LINE）
- 如何根据 RSI 指标值为烛形图涂色（采用 DRAW_COLOR_CANDLES 绘制风格）
- 如何通过彩色索引缓冲区获取值
为什么要用彩色指标？
使用彩色指标，您即能够：
- 于烛形图上显示更多信息。
- 实现指标混合（MACD 颜色取决于 RSI 值）。
- 突显指标的重要信号。
- 只是单纯地装饰美化您的客户端。
只需要开动您的想像力，让您的交易更加便利。
MQL5 基础
我们从指标原理着手开始。
总体来讲，指标会获取输入数据（价格、其它指标数据），履行一些计算并向多个缓冲区填入相应数据。客户端会标绘源于缓冲区的信息，该信息由指标根据其绘制类型提供。
绘图风格由开发人员定义。指标缓冲区为双精度数组，于全局层面声明。如果某风格需要一个以上的缓冲区，则可将多个缓冲区捏合到图形标绘中。如果您从未创建过自定义指标，则可以阅读相关文章（其中包含基础知识的详细介绍）：“MQL5：创建您自己的指标” 与 “给新手看的 MQL5 中的自定义指标”。
下面是彩色指标的最精简代码，我来讲讲其组成部分：
//+------------------------------------------------------------------+ //| test_color_indicator.mq5 | //| ProF | //| http:// | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ProF" //作者 #property indicator_separate_window //指标将在独立的窗口中绘制 #property indicator_buffers 2 //指标缓存数量 #property indicator_plots 1 //绘制指标个数 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM //绘图样式 - 彩色柱状图 #property indicator_width1 3 //绘图图形的宽度（可选） #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet //确定3种颜色用来绘图 //缓存声明 double buffer_line[]/*Data Buffer*/, buffer_color_line[]/*Color index buffer*/; //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //为指标缓存分配数据数组 SetIndexBuffer(0,buffer_line,INDICATOR_DATA); //为指标缓存分配颜色索引数组 SetIndexBuffer(1,buffer_color_line,INDICATOR_COLOR_INDEX); //确定用来绘图的颜色索引数量 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,2); //为每个索引设置颜色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,Blue); //0号索引 -> 蓝色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,Orange); //1号索引 -> 橙色 return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标迭代函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //我们为每个柱形循环填充数据缓存，以及颜色索引缓存 for(int i=prev_calculated;i<=rates_total-1;i++) { //让我们添加一个简单的绘图条件 -> 如果开盘价格大于收盘价，那么： if(open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]=0; } //分配颜色索引为0 else { buffer_color_line[i]=1; } //分配颜色索引为1 //确定绘图数据，在这里是开盘价 buffer_line[i]=open[i]; } return(rates_total-1); //返回已经计算的柱形的数量， //由于最后一个柱形要重算，减1 } //+------------------------------------------------------------------+
我们来检查一下编写彩色指标的细节：
#property indicator_buffers 2 ///指标缓存数量 #property indicator_plots 1 //绘图图形个数
我们于第一行中指定指标缓冲区的数量，本例中有两个缓冲区：
- 指标数据缓冲区，本例中为开盘价；
- 彩色索引缓冲区。
我们再于第二行中指定图形的数量。区分开图形与指标缓冲区非常重要。图形是指标的线（烛形、柱、箭头等）。指标缓冲区是一个含数据的数组，需要标绘，带有彩色索引的数组或是供指标内部计算使用的数组（该类型不于指标窗口中绘制）。
标绘的数量可小于等于缓冲区的数量，它取决于绘制风格以及用于计算的缓冲区的数量。绘制风格与每种风格需要的缓冲区数量表，请见 《MQL5 参考》“绘制风格”章节。
“最好玩的内容”从这里开始：
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM //绘图样式 - 彩色柱状图 #property indicator_width1 3 //绘制线宽（可选） #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet //确定3种颜色用来绘图
我们于第一行中指定绘图风格，本例的绘图风格是从零线开始的一个直方图。此绘图风格要求一个数据缓冲区和一个彩色索引缓冲区。所有包含 "COLOR" 一词的绘图风格都要求一个彩色索引缓冲区。
我们再于第二行中将行宽指定为 3 像素，默认行宽是 1 像素。
在第三行中，我们指定图形索引的颜色，本例中我们指定 "Red", "Green" 和 "BlueViolet" 三种颜色。颜色索引从零开始：0-"Red"，1-"Green"，2-"BlueViolet"。这些都是设置图形颜色必需的颜色。颜色的指定有多种方式，其中就包括 "#property indicator_color1"。这是一种“静态”方法，用于程序编译阶段。后文我们还会讨论第二种方法。
double buffer_line[]/*数据缓存*/, buffer_color_line[]/*颜色索引缓存*/;
我们在这里声明两个用作缓冲区的数组，第一个会被用作一个数据缓冲区，而第二个则会被用于彩色索引，两个全作为双精度型数组声明。
我们一起来研究指标初始化函数：
SetIndexBuffer(0,buffer_line,INDICATOR_DATA);
我们在这里为指标缓冲区分配一个数组，指定的 "INDICATOR_DATA" 缓冲区类型意味着该缓冲区将被用于存储指标值（即，它是指标的数据缓冲区）。注意第一个参数为零 (0) - 它是缓冲区索引。
SetIndexBuffer(1,buffer_color_line,INDICATOR_COLOR_INDEX);
我们在这里为指标缓冲区分配一个数组，并指定 "INDICATOR_COLOR_INDEX" 作为缓冲区类型 - 也就是说，此缓冲区会被用于存储指标每个柱的颜色索引。注意第一个参数为 (1) - 它是缓冲区索引。
缓冲区定序必须具体：首先是指标数据缓冲区，然后是颜色索引缓冲区。
最后，再讲讲指定图形颜色的第二种方式（指定颜色索引）：
//确定用来绘图的颜色索引数量 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,2);
我们在这里指定颜色索引的数量。此函数的第一个参数为 "0"，它是图形索引。注意这种情况下我们必须指定颜色索引的数量（第一种方法中会由编译器计算）。
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,Blue); //0号索引 -> 蓝色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,Orange); //1号索引 -> 橙色
我们在这里指定每个索引的颜色。此函数的第一个参数是图形索引，第三个参数是颜色索引，从零开始。设置颜色索引的第二种方式存在下述差异：颜色数量及其索引可以动态指定，比如利用函数。如果您两种方法都用，请记得动态方法会推翻静态方法（也就是第一种方法）。
接下来是研究 OnCalculate 函数，我们会为指标的图形计算缓冲区的值。我们选择直方图最简单的颜色选择规范，如果开盘价高于收盘价，则我们为当前的缓冲区元素分配的颜色索引（于 "buffer_color_line" 数组中）为零 (0)。前面已经指定，零 (0) 颜色索引对应的是 "Blue" 颜色。
如果开盘价低于收盘价，则我们分配为颜色索引为 1，对应 Orange 颜色。此为该简单示例：
足见其简单，只需要我们发挥一点想像力就好了。
颜色设置的方法
现在，我们来详细地介绍一下颜色设置。
根据“MQL5 参照”，颜色可通过不同的方法来指定：
- 常值表示；
- 数值表示；
- 利用颜色名称表示。
我们全都看一看。
常值表示
color color_var = C'10,20,255'; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF';
颜色根据 RGB (Red, Green, Blue) 定义，任何颜色都可作为这三种颜色的某种组合而呈现。相应地，第一个数字对应 Red （红色）组件。第二个对应 Green （绿色），第三个对应 Blue （蓝色）组件。数字（以十进制形式）可从 0 到 255。而以十六进制为基础，则值可从 00 到 FF。
第一行与第二行等同：我们将 Blue 颜色分配给 color_var 变量。差异在于指定数制中数字的表示法，第一行是十进制，第二行为十六进制。没有任何差别，您可以选择自己便利的方式。较小的数字对应着较暗的色彩，白色为："C'255,255,255'" 或 "C'0xFF,0xFF,0xFF'"，而黑色则为："C'0,0,0'" 或 "C'0x00,0x00,0x00'"。
数值表示
color color_var = 0xFFFFFF; // 白色 color color_var = 0x0000FF; // 红色 color color_var = 16777215 // 白色 color color_var = 0x008000 // 绿色 color color_var = 32768 // 绿色
颜色分十六进制与十进制两种数制呈现。比如说，值 "0x0000FF" 等同于 "C'0xFF,0x00,0x00'"，我们也能看到，开始和最后的数值对是交换的。
想要在十进制数制中获取值 16777215，我们需要将 FFFFFF 从十六进制转换为十进制。
颜色名称
color color_var = Red; //红色 color color_var = Blue; //蓝色 color color_var = Orange; //橙色
此为最简单的方式，但您只可以指定 web-colors 集中的颜色。
我们来总结一下可以如何指定颜色。
所有的三种方法都是等同的，例如：
color color1 = C'255,0,0'; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00'; color color3 = 0x0000FF; color color4 = 255; color color5 = Red; Alert((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5)); //打印true
练习
我们已经完成了基础学习，现在，我们就来研究一下如何根据其它指标值（比如 RSI 值）利用不同的颜色为图表烛形上色。如欲创建图表上的彩色烛形图，我们需要编写一个将会在图表上标绘应用颜色烛形的指标。
此为指标代码，如果 RSI 值小于 50%，则其标绘蓝色烛形，否则标绘橙色烛形。
为避免读者混淆，不检查数据的正确性及有无错误处理。但在编写指标的工作代码时却必须考虑这些细节。
//+------------------------------------------------------------------+ //| cand_color.mq5 | //| ProF | //| http:// | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ProF" //作者 #property indicator_chart_window //指标在独立窗口显示 //确定指标缓存的个数 //4个蜡烛线缓存，1个颜色索引缓存，1个RSI数据缓存 #property indicator_buffers 6 //确定数据窗口的名称 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 //绘图图形个数 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES //绘图样式：彩色蜡烛图 #property indicator_width1 3 //绘图图形的宽度（可选） //缓存声明 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; //数据缓存 double buffer_color_line[]; //颜色索引缓存 double buffer_tmp[1]; //复制RSI值的临时缓存 double buffer_RSI[]; //RSI指标缓存 int handle_rsi=0; //RSI指标句柄 //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { /** * 缓存分配的顺序非常重要！ * 数据缓存最先 * 接下去是颜色缓存 * 最后是用来做内部计算的缓存。 */ //为指标缓存分配数组 SetIndexBuffer(0,buffer_open,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,buffer_high,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,buffer_low,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,buffer_close,INDICATOR_DATA); //为指标的颜色索引缓存分配数组 SetIndexBuffer(4,buffer_color_line,INDICATOR_COLOR_INDEX); //为RSI指标缓存分配数组 SetIndexBuffer(5,buffer_RSI,INDICATOR_CALCULATIONS); //定义用来绘图的颜色索引数值 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,2); //为每个索引设置颜色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,Blue); //0号索引 -> 蓝色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,Orange); //1号索引 -> 橙色 //获取RSI指标句柄，有必要得到它的值 handle_rsi=iCustom(_Symbol,_Period,"Examples\\RSI"); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标迭代函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //在循环中我们为每个柱形填充数据缓存，以及颜色索引缓存 for(int i=prev_calculated;i<=rates_total-1;i++) { //将RSI指标的数据复制到临时缓存buffer_tmp中 CopyBuffer(handle_rsi,0,BarsCalculated(handle_rsi)-i-1,1,buffer_tmp); //将值从临时缓存中复制到指标缓存中 buffer_RSI[i]=buffer_tmp[0]; //设置绘图数据 buffer_open[i]=open[i]; //开盘价 buffer_high[i]=high[i]; //最高价 buffer_low[i]=low[i]; //最低价 buffer_close[i]=close[i];//收盘价 //添加一个简单条件 -> 如果RSI小于50： if(buffer_RSI[i]<50) { buffer_color_line[i]=0; } //为柱形分配颜色索引0 else { buffer_color_line[i]=1; } //为柱形分配颜色索1 } return(rates_total-1); //返回已经计算的柱形的数量， //由于最后一个柱形要重算，减1 } //+------------------------------------------------------------------+
就是这个样子：
看起来不错，但我们仍要深入。
我们利用多种色彩、根据 RSI 值来为烛形图上色，也就是所谓的渐变填充。
颜色可以手动指定，但要指定 30-40 种颜色可不太容易也不太方便。我们会执行下述步骤：我们会编写两个函数，第一个用于颜色索引，第二个用于根据函数的自变数获取颜色。该理念已写入注释。
//+------------------------------------------------------------------+ //| cand_color_RSI.mq5 | //| ProF | //| http:// | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ProF" //作者 #property indicator_chart_window //指标在独立窗口显示 //确定指标缓存的个数 //4个蜡烛线缓存，1个颜色索引缓存，1个RSI数据缓存 #property indicator_buffers 6 //确定数据窗口的显示名称 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 //绘图图形个数 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES //图样式：彩色蜡烛图 #property indicator_width1 3 //线宽（可选） //缓存声明 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[];//数据缓存 double buffer_color_line[]; //颜色索引缓存 double buffer_tmp[1]; //RSI值的临时缓存 double buffer_RSI[]; //RSI指标缓存 int handle_rsi=0; //RSI指标句柄 //+------------------------------------------------------------------+ //| 设置一个绘图图形的颜色 | //+------------------------------------------------------------------+ /* * 本函数设置一个绘图图形的颜色 * 从绿色到蓝色50种颜色。 * 绘图颜色的索引传给函数。 void setPlotColor(int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES,50); //确定颜色个数 //在循环中我们指定颜色 for(int i=0;i<=24;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor("\"0,175,"+IntegerToString(i*7)+"\"")); } for(int i=0;i<=24;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+25,StringToColor("\"0,"+IntegerToString(175-i*7)+",175\"")); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 获取颜色索引 | //+------------------------------------------------------------------+ /* * 本函数返回颜色索引 * 第一个参数是当前指标的值 * 第二个参数是指标的最小值 * 第三个参数是指标的最大值 */ int getPlotColor(double current,double min,double max) { return((int)NormalizeDouble((50/(max-min))*current,0)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { /** * 指标缓存的顺序非常重要！ * 数据缓存最先 * 接下去是颜色缓存 * 最后是用来做内部计算的缓存。 */ //为指标缓存分配数组 SetIndexBuffer(0,buffer_open,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,buffer_high,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,buffer_low,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,buffer_close,INDICATOR_DATA); //为颜色索引缓存分配数组 SetIndexBuffer(4,buffer_color_line,INDICATOR_COLOR_INDEX); //为RSI指标缓存分配数组 SetIndexBuffer(5,buffer_RSI,INDICATOR_CALCULATIONS); //指定颜色索引 setPlotColor(0); //获取RSI指标句柄，有必要得到它的值 handle_rsi=iCustom(_Symbol,_Period,"Examples\\RSI",6); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标迭代函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //我们为每个柱形循环填充数据缓存，以及颜色索引缓存 for(int i=prev_calculated;i<=rates_total-1;i++) { //将RSI指标的数据复制到临时缓存buffer_tmp中 CopyBuffer(handle_rsi,0,BarsCalculated(handle_rsi)-i-1,1,buffer_tmp); //然后从临时缓存中将数据复制出来 buffer_RSI[i]=buffer_tmp[0]; //确定绘图数据 buffer_open[i]=open[i]; //开盘价 buffer_high[i]=high[i]; //最高价 buffer_low[i]=low[i]; //最低价 buffer_close[i]=close[i];//收盘价 //根据RSI指标值绘制蜡烛图 //RSI = 0 - 蜡烛图为绿色 //RSI = 100 - 蜡烛图为蓝色 //0<RSI<100 - 蜡烛图颜色在绿和蓝之间 buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i],0,100); } return(rates_total-1); //返回已经计算的柱形的数量， //由于最后一个柱形要重算，减1 } //+------------------------------------------------------------------+
就是这个样子：
以此为例设置其它颜色。尝试用另一种指标替换 RSI。
实践练习始终都很重要。
绘图风格：传统型与多色彩型
您可以为现有的指标上色，需要执行下述步骤：将绘制风格改为多色彩，添加缓冲区，为其分配指标缓冲区并指定上色详情。
下面是传统绘制风格与相应的多色彩（已上色）绘制风格对比表：
|之前
|之后
|DRAW_LINE
|DRAW_COLOR_LINE
|DRAW_SECTION
|DRAW_COLOR_SECTION
|DRAW_HISTOGRAM
|DRAW_COLOR_HISTOGRAM
|DRAW_HISTOGRAM2
|DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
|DRAW_ARROW
|DRAW_COLOR_ARROW
|DRAW_ZIGZAG
|DRAW_COLOR_ZIGZAG （示例）
|DRAW_CANDLES
|DRAW_COLOR_CANDLES
此为经过修改的 RSI 代码，根据其自身值上色。
所有修改均有注释。
//+------------------------------------------------------------------+ //| RSI.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" //--- 指标设置 #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// #property indicator_buffers 4 //缓存的数量增加1 #property indicator_width1 5 //线宽设置为4像素 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// #property indicator_plots 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// //绘图风格已经从 DRAW_LINE 变为 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE ///////////////////////////////////////////////////////////////////// #property indicator_color1 DodgerBlue //--- 输入参数 input int InpPeriodRSI=14; // 周期 //--- 指标缓存 double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; //--- 全局变量 int ExtPeriodRSI; ////////////////////////////////////////////////////////////////////// double buffer_color[]; //为颜色索引声明一个数组 //添加两个函数 //+------------------------------------------------------------------+ //| 设置一个绘图图形的颜色 | //+------------------------------------------------------------------+ /* * 本函数设置一个绘图图形的颜色 * 从绿色到蓝色的50种颜色。 * 绘图颜色的索引传给函数。 */ void setPlotColor(int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES,50); //设置颜色的数量 //在循环中确定颜色 for(int i=0;i<=24;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor("\"0,175,"+IntegerToString(i*7)+"\"")); } for(int i=0;i<=24;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+25,StringToColor("\"0,"+IntegerToString(175-i*7)+",175\"")); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 获取颜色索引 | //+------------------------------------------------------------------+ /* * 本函数返回颜色索引 * 第一个参数是当前指标的值 * 第二个参数是指标的最小值 * 第三个参数是指标的最大值 */ int getPlotColor(double current,double min,double max) { return((int)NormalizeDouble((50/(max-min))*current,0)); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- 检查输入 if(InpPeriodRSI<1) { ExtPeriodRSI=12; Print("Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =",InpPeriodRSI, "Indicator will use value =",ExtPeriodRSI,"for calculations."); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; //--- 指标缓存映射 SetIndexBuffer(0,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); ///////////////////////////////////////////////////////////////////// //为颜色索引缓存分配数组 SetIndexBuffer(1,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); //缓存的顺序变了！ SetIndexBuffer(2,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(3,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); //设置颜色 setPlotColor(0); ///////////////////////////////////////////////////////////////////// //--- 设置精度 IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2); //--- 设置绘图开始的第一个柱形的索引位置 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); //--- 数据窗口名称和指标子窗口标签 IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"RSI("+string(ExtPeriodRSI)+")"); //--- 初始化结束 } //+------------------------------------------------------------------+ //| 相对强弱指数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; //--- 检查利率计算 if(rates_total<=ExtPeriodRSI) return(0); //--- 初步计算 int pos=prev_calculated-1; if(pos<=ExtPeriodRSI) { //--- 指标的第一个RSIPeriod值不计算 ExtRSIBuffer[0]=0.0; ExtPosBuffer[0]=0.0; ExtNegBuffer[0]=0.0; double SumP=0.0; double SumN=0.0; for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]=0.0; ExtPosBuffer[i]=0.0; ExtNegBuffer[i]=0.0; diff=price[i]-price[i-1]; SumP+=(diff>0?diff:0); SumN+=(diff<0?-diff:0); } //--- 计算首个可视值 ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]=100.0-(100.0/(1.0+ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); //--- 为主要计算过程准备位置值 pos=ExtPeriodRSI+1; } //--- 主循环 for(i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i-1]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i-1]*(ExtPeriodRSI-1)+(diff>0.0?diff:0.0))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i-1]*(ExtPeriodRSI-1)+(diff<0.0?-diff:0.0))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); ///////////////////////////////////////////////////////////////////// //绘制 buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i],0,100); ///////////////////////////////////////////////////////////////////// } //--- OnCalculate函数结束。返回新的prev_calculated。 return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
这就是了，您可以对比烛形图与 RSI 的颜色。
如何从 EA 交易/指标/脚本获取指标的颜色值
经常会因某 EA 交易的自动化交易或某些其它目的，需要获取某行的颜色。
实现很简单，我们来看一个脚本。
//+------------------------------------------------------------------+ //| test.mq5 | //| ProF | //| http:// | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序开始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int handle = 0; //指标句柄 double tmp[1]; //颜色索引缓存的临时数组 //获取我们修改过的RSI指标的句柄 handle = iCustom(_Symbol,_Period,"Examples\\RSI",6); //记住，值存储在我们修改过的RSI的缓存1中 //颜色索引存储在缓存0中 //从RSI指标的缓存“1”中复制数据 CopyBuffer(handle,1,0,1,tmp); //报警显示由RSI返回的最近的颜色索引 Alert(tmp[0]); //例如，如果返回0，意味着那个RSI //用绿色绘制，并且它当前的水平接近0。 } //+-----------------------------------------------------------------+
您必须掌握颜色索引与颜色值之间的对应关系。此外，您还必须清楚颜色索引的缓冲区。
想找到它，您需要懂得颜色索引设置的标准，或是凭经验利用此脚本或其它方法来确定。
总结
我们一起学习了下述 MQL5 绘制风格：DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES。我们完成了烛形图的上色，并学会了如何为 RSI 指标上色 (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE)。此外，我们还学会了如何获取颜色缓冲区索引的值。
MQL5 语言拥有大量的绘制风格，没有做不到，只有想不到。使用彩色线条可以更好地观察市场。
好好利用新机遇，更舒适地进行交易。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/135
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
缓冲区索引不得与结构索引相同。它们有各自的指示符。请尝试PlotIndexSetInteger(1, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_LINE)；
请再告诉我一件事，我是否可以改变行的顺序，使所需的行在最上面？还是只能按照声明缓冲区的顺序？例如，我希望第 0 个缓冲区与主线相对应，而填充通道位于末尾，但它与所有缓冲区重叠）。这样做很方便，因为我打算在 Expert Advisor 中使用该指标来方便地检索数据。
你能再告诉我一件事吗？你能改变行的顺序，让必要的行在最前面吗？还是只能按照缓冲区声明的顺序？例如，我希望第 0 个缓冲区与主线相对应，而填充通道在最后，但它与所有缓冲区重叠）。这样做很方便，因为我打算在 Expert Advisor 中使用该指标来方便地检索数据。
我什么都不明白。在 Expert Advisor 中拉取缓冲区的数字有什么区别？
我不明白。把哪个缓冲区的数字拉入智能交易系统有什么区别？
只是当你知道你需要一个零缓冲区时，你就需要在诱导器中查看你需要哪个缓冲区。因此不存在这种情况）。
只是当你知道你需要一个零缓冲器时，你就需要查看诱导器，看看你需要哪一个。所以，是的，不需要。）
编写智能交易系统时，需要指定复制哪个缓冲区，以及如何对哪些值做出反应。
编写智能交易系统时，需要指定复制哪个缓冲区，以及如何对哪些值做出反应。
是的，就是这样。再次感谢您的帮助，我没能一叶障目，不见森林）。