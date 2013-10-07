在 MQL5 中创建多色彩指标

简介



由于 MetaTrader 5 一干开发人员的努力，MQL5 语言应运而生。创新内容多种多样，但本文中我只想讲讲创建多色彩指标的可能性。MQL4 中也可以为某行指定颜色，但整行都相同，而且多色彩指标只能利用指标缓冲区的部分重叠来实现，很不方便。

MQL5 语言的开发人员却提供了一种新的可能性 - 为指标线的每个区段指定一个颜色（针对各行），为各个独立对象分别指定颜色（针对柱、烛形图、直方图、箭头）。如欲掌握本文内容，最好看一看 《MQL5 参考》。

我会试着于本文中论证下述主题：

指标基础

指标的数据缓冲区

指标的彩色索引缓冲区

以 RSI 指标为例介绍如何将单色绘制模式转换为多色彩模式（将 DRAW_LINE 绘制风格转换为 DRAW_COLOR_LINE）

如何根据 RSI 指标值为烛形图涂色（采用 DRAW_COLOR_CANDLES 绘制风格）

如何通过彩色索引缓冲区获取值

为什么要用彩色指标？

我们只研究两种颜色绘制风格 - DRAW_COLOR_LINE 和 DRAW_COLOR_CANDLES，其余绘制风格也仅仅是缓冲区数量方面有所差异而已。

使用彩色指标，您即能够：

于烛形图上显示更多信息。

实现指标混合（MACD 颜色取决于 RSI 值）。

突显指标的重要信号。

只是单纯地装饰美化您的客户端。



只需要开动您的想像力，让您的交易更加便利。

MQL5 基础



我们从指标原理着手开始。

总体来讲，指标会获取输入数据（价格、其它指标数据），履行一些计算并向多个缓冲区填入相应数据。客户端会标绘源于缓冲区的信息，该信息由指标根据其绘制类型提供。

绘图风格由开发人员定义。指标缓冲区为双精度数组，于全局层面声明。如果某风格需要一个以上的缓冲区，则可将多个缓冲区捏合到图形标绘中。如果您从未创建过自定义指标，则可以阅读相关文章（其中包含基础知识的详细介绍）：“MQL5：创建您自己的指标” 与 “给新手看的 MQL5 中的自定义指标”。

下面是彩色指标的最精简代码，我来讲讲其组成部分：

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

我们来检查一下编写彩色指标的细节：

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

我们于第一行中指定指标缓冲区的数量，本例中有两个缓冲区：

指标数据缓冲区，本例中为开盘价； 彩色索引缓冲区。

我们再于第二行中指定图形的数量。区分开图形与指标缓冲区非常重要。图形是指标的线（烛形、柱、箭头等）。指标缓冲区是一个含数据的数组，需要标绘，带有彩色索引的数组或是供指标内部计算使用的数组（该类型不于指标窗口中绘制）。

标绘的数量可小于等于缓冲区的数量，它取决于绘制风格以及用于计算的缓冲区的数量。绘制风格与每种风格需要的缓冲区数量表，请见 《MQL5 参考》“绘制风格”章节。

“最好玩的内容”从这里开始：

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

我们于第一行中指定绘图风格，本例的绘图风格是从零线开始的一个直方图。此绘图风格要求一个数据缓冲区和一个彩色索引缓冲区。所有包含 "COLOR" 一词的绘图风格都要求一个彩色索引缓冲区。

我们再于第二行中将行宽指定为 3 像素，默认行宽是 1 像素。

在第三行中，我们指定图形索引的颜色，本例中我们指定 "Red", "Green" 和 "BlueViolet" 三种颜色。颜色索引从零开始：0-"Red"，1-"Green"，2-"BlueViolet"。这些都是设置图形颜色必需的颜色。颜色的指定有多种方式，其中就包括 "#property indicator_color1"。这是一种“静态”方法，用于程序编译阶段。后文我们还会讨论第二种方法。

double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

我们在这里声明两个用作缓冲区的数组，第一个会被用作一个数据缓冲区，而第二个则会被用于彩色索引，两个全作为双精度型数组声明。

我们一起来研究指标初始化函数：

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

我们在这里为指标缓冲区分配一个数组，指定的 "INDICATOR_DATA" 缓冲区类型意味着该缓冲区将被用于存储指标值（即，它是指标的数据缓冲区）。注意第一个参数为零 (0) - 它是缓冲区索引。

SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

我们在这里为指标缓冲区分配一个数组，并指定 "INDICATOR_COLOR_INDEX" 作为缓冲区类型 - 也就是说，此缓冲区会被用于存储指标每个柱的颜色索引。注意第一个参数为 (1) - 它是缓冲区索引。

缓冲区定序必须具体：首先是指标数据缓冲区，然后是颜色索引缓冲区。

最后，再讲讲指定图形颜色的第二种方式（指定颜色索引）：

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

我们在这里指定颜色索引的数量。此函数的第一个参数为 "0"，它是图形索引。注意这种情况下我们必须指定颜色索引的数量（第一种方法中会由编译器计算）。

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

我们在这里指定每个索引的颜色。此函数的第一个参数是图形索引，第三个参数是颜色索引，从零开始。设置颜色索引的第二种方式存在下述差异：颜色数量及其索引可以动态指定，比如利用函数。如果您两种方法都用，请记得动态方法会推翻静态方法（也就是第一种方法）。

接下来是研究 OnCalculate 函数，我们会为指标的图形计算缓冲区的值。我们选择直方图最简单的颜色选择规范，如果开盘价高于收盘价，则我们为当前的缓冲区元素分配的颜色索引（于 "buffer_color_line" 数组中）为零 (0)。前面已经指定，零 (0) 颜色索引对应的是 "Blue" 颜色。

如果开盘价低于收盘价，则我们分配为颜色索引为 1，对应 Orange 颜色。此为该简单示例：

足见其简单，只需要我们发挥一点想像力就好了。

颜色设置的方法



现在，我们来详细地介绍一下颜色设置。

根据“MQL5 参照”，颜色可通过不同的方法来指定：

常值表示；

数值表示；

利用颜色名称表示。

我们全都看一看。

常值表示

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

颜色根据 RGB (Red, Green, Blue) 定义，任何颜色都可作为这三种颜色的某种组合而呈现。相应地，第一个数字对应 Red （红色）组件。第二个对应 Green （绿色），第三个对应 Blue （蓝色）组件。数字（以十进制形式）可从 0 到 255。而以十六进制为基础，则值可从 00 到 FF。

第一行与第二行等同：我们将 Blue 颜色分配给 color_var 变量。差异在于指定数制中数字的表示法，第一行是十进制，第二行为十六进制。没有任何差别，您可以选择自己便利的方式。较小的数字对应着较暗的色彩，白色为："C'255,255,255'" 或 "C'0xFF,0xFF,0xFF'"，而黑色则为："C'0,0,0'" 或 "C'0x00,0x00,0x00'"。

数值表示

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

颜色分十六进制与十进制两种数制呈现。比如说，值 "0x0000FF" 等同于 "C'0xFF,0x00,0x00'"，我们也能看到，开始和最后的数值对是交换的。

想要在十进制数制中获取值 16777215，我们需要将 FFFFFF 从十六进制转换为十进制。

颜色名称

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

此为最简单的方式，但您只可以指定 web-colors 集中的颜色。

我们来总结一下可以如何指定颜色。

所有的三种方法都是等同的，例如：

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));

练习

我们已经完成了基础学习，现在，我们就来研究一下如何根据其它指标值（比如 RSI 值）利用不同的颜色为图表烛形上色。如欲创建图表上的彩色烛形图，我们需要编写一个将会在图表上标绘应用颜色烛形的指标。

此为指标代码，如果 RSI 值小于 50%，则其标绘蓝色烛形，否则标绘橙色烛形。

为避免读者混淆，不检查数据的正确性及有无错误处理。但在编写指标的工作代码时却必须考虑这些细节。

#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

就是这个样子：

看起来不错，但我们仍要深入。

我们利用多种色彩、根据 RSI 值来为烛形图上色，也就是所谓的渐变填充。

颜色可以手动指定，但要指定 30-40 种颜色可不太容易也不太方便。我们会执行下述步骤：我们会编写两个函数，第一个用于颜色索引，第二个用于根据函数的自变数获取颜色。该理念已写入注释。

#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

就是这个样子：

以此为例设置其它颜色。尝试用另一种指标替换 RSI。

实践练习始终都很重要。

绘图风格：传统型与多色彩型



您可以为现有的指标上色，需要执行下述步骤：将绘制风格改为多色彩，添加缓冲区，为其分配指标缓冲区并指定上色详情。

下面是传统绘制风格与相应的多色彩（已上色）绘制风格对比表：

之前

之后

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG （ 示例 DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

此为经过修改的 RSI 代码，根据其自身值上色。

所有修改均有注释。

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES, 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor( "\"0,175," +IntegerToString(i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+ 25 ,StringToColor( "\"0," +IntegerToString( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int )NormalizeDouble(( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit() { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer( 0 ,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1 ,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 2 ,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer( 3 ,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); PlotIndexSetInteger( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

这就是了，您可以对比烛形图与 RSI 的颜色。

如何从 EA 交易/指标/脚本获取指标的颜色值



经常会因某 EA 交易的自动化交易或某些其它目的，需要获取某行的颜色。

实现很简单，我们来看一个脚本。

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

注意：我们可以获取颜色索引的值，而不是颜色本身！

您必须掌握颜色索引与颜色值之间的对应关系。此外，您还必须清楚颜色索引的缓冲区。

想找到它，您需要懂得颜色索引设置的标准，或是凭经验利用此脚本或其它方法来确定。

总结

我们一起学习了下述 MQL5 绘制风格：DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES。我们完成了烛形图的上色，并学会了如何为 RSI 指标上色 (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE)。此外，我们还学会了如何获取颜色缓冲区索引的值。

MQL5 语言拥有大量的绘制风格，没有做不到，只有想不到。使用彩色线条可以更好地观察市场。

好好利用新机遇，更舒适地进行交易。