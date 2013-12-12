利用标准库类创建您自己的“市场报价”

简介

我们任务的主要目标在于：开发一款用于 MetaTrader 5 客户端的图表任意文本信息输出的用户友好且可扩展的工具。比如说，“EA 交易”的当前设置，或是指定时间间隔内其运行结果（作为一个表呈现），交易者使用的价格值或指标值表，或是“EA 交易”的交易日志。在 EA 或使用此库的指标运行期间，所有此类信息都可以动态显示于图表上方。

作为开发此库的基础，有一系列的 MetaTrader 5 客户端标准库类被采用。我们首先要研究这些类，并对其实施相应的扩展，以完成我们的任务。

图形对象标准类



我们感兴趣的这组类，位于 Include 和 Include\ChartObjects 文件夹中。

文件如下：

Object.mqh - 包含可供创建所有其它类的 CObject 基类，与图形对象相关。



- 包含可供创建所有其它类的 基类，与图形对象相关。 ChartObject.mqh - 还包含 CChartObject 类 - 衍生自 CObject ，扩展图形对象一般数据与方法的功能性和封装性。



- 还包含 类 - 衍生自 ，扩展图形对象一般数据与方法的功能性和封装性。 ChartObjectsTxtControls.mqh - 包含大量的类，旨在显示图表上的各类图形对象（包括文本）。(CChartObjectText 基类及其后代：CChartObjectLabel、CChartObjectEdit 及 CChartObjectButton。

我们更仔细地讲讲这些类。

CObject:基类



类描述很短，所以贴出来看看：

class CObject { protected : CObject *m_prev; CObject *m_next; public : CObject(); CObject *Prev() { return (m_prev); } void Prev(CObject *node) { m_prev=node; } CObject *Next() { return (m_next); } void Next(CObject *node) { m_next=node; } virtual bool Save( int file_handle) { return ( true ); } virtual bool Load( int file_handle) { return ( true ); } virtual int Type() const { return ( 0 ); } protected : virtual int Compare( const CObject *node, int mode= 0 ) const { return ( 0 ); } }; void CObject::CObject() { m_prev=NULL; m_next=NULL; }

您也看到了，此类中只包含一般用途的数据和方法，它们并不与图表的输出直接相关。

但是，它仍具备一个非常重要的属性 - 可用于创建单链和双链表。这些功能由 CObject::m_prev 与 CObject* 类型的 CObject::m_next 数据字段及其读/写方法提供。CObject::m_prev 字段引用的是前一个列表元素，而 CObject::m_next 则是引用下一个。有关列表构造的更多详情，我们稍候再谈。

此外，还有一种对比 CObject* 类型两种对象的方法 - CObject::Compare 方法，可在对列表元素排序时使用。想要实现文件中数据字段的保存/计数，还有两种更有用的方法 - 那就是 CObject::Save 和 CObject::Load 方法。想要获取想要的功能，就要在后代类中重载这些方法。

CObject::Type 是对象类型识别方法。此方法在处理包含不同类型对象的列表时很有用。

CObject 类（及其实例）拥有下述功能：

识别自己相对于列表中邻近元素的位置。

对象类型识别。

对象数据保存与加载的方法。

与指定对象对比的方法。

如上所述的大多数方法都是虚拟的，并未于基类中实施。基类并没有任何带有实体意义的实际属性。作为 OOP 中的惯例，功能要在后代类中实施。

CChartObject: 图形对象的基类

CChartObject 是 CObject 类的一个后代。

通过其名称，您就可以看出这是一个描述某些抽象图形对象的类。不过，这个抽象对象已经包含了一些实体属性和使用这些属性的方法。此类属性对 MetaTrader 5 中的所有图形对象通用，所以将其置入此类也符合逻辑。

我们更仔细地讲讲它们。我们会利用下述数据，将图形对象附至图表窗口：

protected : long m_chart_id; int m_window; string m_name; int m_num_points;

在我们指定或读取真实图形对象的属性之前，必须将其与对象相连（类实例）。这一动作通过 CChartObject::Attach 方法来完成。在后代类中，它会在图表上创建图形对象后立即被调用。

bool CChartObject::Attach( long chart_id, string name, int window, int points) { if (ObjectFind(chart_id,name)< 0 ) { return ( false ); } if (chart_id== 0 ) chart_id=ChartID(); m_chart_id =chart_id; m_window =window; m_name =name; m_num_points=points; return ( true ); }

首先，我们验证真实图形对象是否存在。如果存在，则将其属性存储至 CChartObject 类对象的内部字段。之后，我们可以读取或修改图形对象的属性（颜色、位置等）。

图形对象属性的保存/读取方法，已于 CChartObject::Save 和 CChartObject::Load 方法中实施。在后代类中，要先调用保存/读取的父方法，再调用自己的方法。

与基类相比，CChartObject 类（及其实例）拥有下述新属性：

带有类实例的图表上的真实图形对象的附加。

所有图形对象通用属性的读取与修改。

由图表删除图形对象。

图表上图形对象的移动。







CChartObjectText:文本 - 图形对象的类



现在，我们把注意力转向 ChartObjectsTxtControls.mqh 文件。我们会在这里找到专为各种图形对象输出而开发的类的描述，其中包含图表上方的文本。我们来研究研究它们的基本功能。

它们的基类是 CChartObjectText 类。它封装了与图表上文本输出关联的属性和方法。

该类的描述如下：

class CChartObjectText : public CChartObject { public : double Angle() const ; bool Angle( double angle); string Font() const ; bool Font( string font); int FontSize() const ; bool FontSize( int size); ENUM_ANCHOR_POINT Anchor() const ; bool Anchor( ENUM_ANCHOR_POINT anchor); bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time, double price); virtual int Type() const { return ( OBJ_TEXT ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

与 CChartObject 相比，它包含文本图形对象属性的读取与修改方法 - 图表上文本方向的角度、文本的字体名称、字号以及图形对象的坐标。有一种新方法出现 CChartObjectText::Create 允许我们在图表上创建一个 OBJ_TEXT 类型的真实图表对象。

其实施：

bool CChartObjectText::Create( long chart_id, string name, int window, datetime time, double price) { bool result = ObjectCreate ( chart_id, name, OBJ_TEXT , window, time, price ); if (result) { result &= Attach(chart_id, name, window, 1 ); } return (result); }

如果图形对象已成功创建（ObjectCreate 方法返回 true），则 CChartObject::Attach 方法即被调用（我们之前讲过的方法）。

由此，对比父类，CChartObjectText 的新功能包括：

文本图形对象属性的读取与修改。

于图表上创建一个 OBJ_TEXT 类型的真实图形对象。



CChartObjectLabel: “文本标签”图形对象的一个类



标准类层级中的下一个类，就是 CChartObjectLabel 类。它允许您在图表上创建 OBJ_LABEL 类型（文本标签）的图形对象。

此为该类描述：

class CChartObjectLabel : public CChartObjectText { public : int X_Distance() const ; bool X_Distance( int X); int Y_Distance() const ; bool Y_Distance( int Y); int X_Size() const ; int Y_Size() const ; ENUM_BASE_CORNER Corner() const ; bool Corner( ENUM_BASE_CORNER corner); bool Time( datetime time) { return (false); } bool Price( double price) { return (false); } bool Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y); virtual int Type() const { return ( OBJ_LABEL ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

这里，我们必须注意 OBJ_TEXT 类型图形对象与 OBJ_LABEL 类型对象两者间的区别。

前一种绑定价格图表（价格时间坐标）或子窗口的图表。后一种则绑定窗口的图表坐标，或是图表的子窗口（像素）。

因此，OBJ_TEXT 类型的对象会在滚动时随图表一同移动，而 OBJ_LABEL 类型的对象则会在滚动时保持不动。因此，我们必须根据任务，选择特定的图形文本对象类型。

对比父类，CChartObjectLabel 类包含的特色功能如下：

定位图形对象时用到的图表坐标。

它允许您读取和修改固定的角。实际上，这是在将坐标的开头分配给图表窗口四个角中的一个。

于客户端图表上创建一个 OBJ_LABEL 类型的真实图形对象。

CChartObjectEdit:“输入字段”图形对象的一个类



层级中的下一个类是 CChartObjectEdit 类。这是一个用于创建 OBJ_EDIT 类型（输入字段）图形对象的类。

该类型的对象也和 OBJ_LABEL 类型的对象一样，利用图表坐标（像素）绑定，所以，像标准类一样由 CChartObjectLabel 类衍生出它来也合乎逻辑：

class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel { public : bool X_Size( int X); bool Y_Size( int Y); color BackColor() const ; bool BackColor( color new_color); bool ReadOnly() const ; bool ReadOnly( bool flag); bool Angle( double angle) { return (false); } bool Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y, int sizeX, int sizeY); virtual int Type() const { return ( OBJ_EDIT ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

OBJ_EDIT 类型输入字段与文本标签两者的区别如下：

输入字段拥有宽度与高度属性（按屏幕像素指定），可限制图表上图形对象的尺寸。文本标签的尺寸会自动调整，以求整个文本都能被看到。

启用/禁用文本修改也有相应的方法 - CChartObjectEdit ::ReadOnly 。

。 还添加了一种更改图形对象占据区域的背景颜色的方法。

对象显示的角度，则不可能更改。输入字段只能以水平方向显示。

它允许于图表上创建一个 OBJ_EDIT 类型的真实图形对象。



CChartObjectButton:“按钮”图形对象的类



CChartObjectButton 是文本图形对象层级中的又一个类。该对象被称为按钮，开发目的就是在图表上创建一个按下式按钮形式的控件元素。该类是 CChartObjectEdit 类的一个后代，且继承其功能性：

class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit { public : bool State() const ; bool State( bool state); virtual int Type() const { return ( OBJ_BUTTON ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

源自输入字段的 OBJ_BUTTON 类型的按钮差别如下：

它看起来像是一个按下式按钮，与 Windows 对话框中使用的那些类似。

它拥有读取/修改按钮状态（按下/未按下）的新方法 - CChartObjectButton::State 。

。 它允许于图表上创建一个 OBJ_BUTTON 类型的真实图形对象。



图形文本对象标准类的整体结构



标准库类的结构（层级）可总结如下：

图 1. 标准类的总体结构

CObject 类是其它标准类的基类，比如操作列表以及其它的 CList 类。

标准库类的功能扩展



我们简要地探讨过旨在于图表上生成文本图形对象的标准类的层级。现在，我们利用新的类来扩展此层级。首先，我们必须决定实施所需的功能性。介绍一下要求。因为我们要处理文本信息的输出，所以按下述结构化形式提供此信息是合乎逻辑的：

标题 信息文本

文本信息的这种呈现结构，适用于大多数的简单情况。

比如说，交易品种参数的指标可能如下所示：

图 2. 文本信息结构化显示示例

它采用了上面提到结构的六个信息字段。可能会缺少结构中的某些元素。比如说图 2 中顶部字段的平铺就没有显示。其它字段包含标题与文本。该指标可在本文随附的 PricelInfo.mq5 文件中找到。

图形对象的定位



我们需要研究的第二点，就是在图表上定位图形文本对象的方式。采用的按屏幕像素指定坐标的方法，允许对图表中任意位置对象的定位。

如果您要在图表的不同位置上放置多个文本对象，在实际应用中会很不方便，因为所有的屏幕坐标都需要计算。此外，如果您更改了图表尺寸，则所有的像素坐标都需要重新计算，以确保对象在屏幕上的相对位置不被改变。

如果我们将图表窗口描画成同样大小的矩形（字段），并为每个矩形分配一个水平与垂直坐标，我们就会得到一个独立于屏幕分辨率之外的通用定位系统。

创建图形文本对象时，用户可以设置垂直与水平方向字段的最大数量，以及此类字段中作为参数的对象坐标。而内嵌于相应类中的功能，则会在您更改屏幕分辨率时自动调整图形对象的坐标。如此一来，坐标仅需指定一次，无需任何进一步的调整。

独特对象名称的自动生成

下一个必须处理的问题，就是图形文本对象名称的自动生成。对于生成方法的主要要求，就是在给定的窗口内获取一个独特的名称。如此则允许定位屏幕上的大量对象，且无需费心绞尽脑汁地自创不重复的名称。

我们建议采用下述方法生成名称（由字段构成的字符串）：

日期时间

毫秒数



要获取字符串中包含日期与时间的部分，请使用下述调用：

TimeToString ( TimeGMT (), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);

要获取毫秒数，请使用下述调用：

DoubleToString ( GetTickCount (), 0 );

但是，即便我们测量时间到了毫秒，在连续调用 GetTickCount () 函数两次或更多次时，也极有可能会取得相同的值。这是由于操作系统与处理器内计时器不连续的限制。因此，有必要采取额外措施来检测此类情况。

建议方法利用下述函数实施：

string GetUniqName() { static uint prev_count = 0 ; uint count = GetTickCount (); while ( 1 ) { if (prev_count == UINT_MAX ) { prev_count = 0 ; } if (count <= prev_count) { prev_count++; count = prev_count; } else { prev_count = count; } string name = TimeToString ( TimeGMT (), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+ " " + DoubleToString (count, 0 ); if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { return (name); } } return ( NULL ); }

此方法的局限：每秒钟生成的独特名称超不过 4294967295 (UINT_MAX) 个。很明显，这在实际应用中足够了。为防万一，还有一个是否存在同名图形对象的附加验证。





信息结构标题的显示 - TTitleDisplay 类



在终端屏幕上显示标题的类，如下所示：

class TTitleDisplay : public CChartObjectLabel { protected : long chart_id; int sub_window; long chart_width; long chart_height; long chart_width_step; long chart_height_step; int columns_number; int lines_number; int curr_column; int curr_row; protected : void SetParams( long chart_id, int window, int cols, int lines); protected : string GetUniqName(); bool Create( long chart_id, int window, int cols, int lines, int col, int row); void RecalcAndRedraw(); public : void TTitleDisplay(); void ~TTitleDisplay(); };

创建图形文本对象的基本方法：

bool Create( long chart_id, int window, int _cols, int _lines, int _col, int _row);

输入参数的赋值如下：

chart_id - 窗口标识符（0 - 主窗口）；

- 窗口标识符（0 - 主窗口）； window - 子窗口编号（0 - 主）；

- 子窗口编号（0 - 主）； cols - 水平方向图形文本对象最大数量（列数）；

- 水平方向图形文本对象最大数量（列数）； lines - 垂直方向图形文本对象最大数量（行数）；

- 垂直方向图形文本对象最大数量（行数）； col - 图形对象的水平坐标（从零到 cols - 1 之间变化）；

- 图形对象的水平坐标（从零到 之间变化）； row - 图形对象的垂直坐标（从零到 lines - 1 之间变化）；

TTitleDisplay::SetParams 方法会计算对象与屏幕上位置关联的参数。

实施如下：

void TTitleDisplay::SetParams( long _chart_id, int _window, int _cols, int _lines) { this .chart_id = _chart_id; this .sub_window = _window; this .columns_number = _cols; this .lines_number = _lines; this .chart_width = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN); this .chart_height = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN); this .chart_width_step = this .chart_width/_cols; this .chart_height_step = this .chart_height/_lines; }

这里，我们采用 GetSystemMetrics WinAPI 函数调用来获取当前显示设置。此函数由 user32.dll Windows 系统库导入。

创建信息文本的 TFieldDisplay 类也用类似方法构建。详情请见本文随附的 TextDisplay.mqh 库。

CList 类：列表中对象的处理



现在来研究另一个标准类，我们会在实现计划时用到它。此类允许您将对象组至列表。它位于 Include\Arrays\List.mqh 文件中。此文件会提供某标准 CList 类的描述与实施 - 该类为 CObject 基类的后代，前文我们讲过。它包含一系列处理列表中对象的方法（添加到列表、由列表中移除、访问列表任意元素以及清空列表）。

我们来看基本方法：

添加到列表：



int Add(CObject *new_node); int Insert(CObject *new_node, int index);

向列表中添加新项目有两种方法。第一种 CList::Add 方法允许您将新元素 new_node 添加到列表末尾。第二种 CList::Insert 方法则能让您将新元素 new_node 插入到列表中任意位置（由 索引指定）。

由列表中移除：

bool Delete( int index);

CList::Delete 方法允许您将带有指定索引的某个元素由列表中移除。同时，除了由列表中移除该项以外，由 CObject 类型元素占用的内存也会被释放。换句话说，对象会被“物理”删除。

访问列表中任意元素：

int IndexOf(CObject* node); CObject* GetNodeAtIndex( int index); CObject* GetFirstNode(); CObject* GetPrevNode(); CObject* GetNextNode(); CObject* GetLastNode();

CList::IndexOf 方法会返回列表中某特定元素的索引。索引的编号从零开始：第一个元素的索引为零。此方法会执行反运算，并按元素指针返回索引。如果元素未在列表中，则返回 -1。

巡览 CList::GetFirstNode 列表的另四种方法会返回前一元素，而 CList::GetNextNode 则会返回下一元素，CList::GetLastNode 会返回列表中最后一个元素。

清空列表：

void Clear();

CList::Clear 方法允许您移除列表中所有元素，同时释放被对象占用的内存。

这些都是 CList 类的基本方法，其余方法的描述请见《MQL5 参考》。





TableDisplay 类：创建一个在图表上显示文本的表



那么，我们已经得到了实现计划所需的一切。这里是一个简单的类，允许您在一个任意大小的表内组织文本图形对象：

class TableDisplay : public CList { protected : long chart_id; int sub_window; public : void SetParams( long _chart_id, int _window, ENUM_BASE_CORNER _corner = CORNER_LEFT_UPPER); int AddTitleObject( int _cols, int _lines, int _col, int _row, string _title, color _color, string _fontname = "Arial" , int _fontsize = 8 ); int AddFieldObject( int _cols, int _lines, int _col, int _row, color _color, string _fontname = "Arial" , int _fontsize = 8 ); bool SetColor( int _index, color _color); bool SetFont( int _index, string _fontname, int _fontsize); bool SetText( int _index, string _text); public : void TableDisplay(); void ~TableDisplay(); };

向此表添加图形对象之前，您必须先设置参数：图表标识符、子窗口索引以及固定点。可以通过调用 TableDisplay::SetParams 方法来实现。此后，您可以向此表添加任何数量的标题和文本字段。

我们开发的完整库文本，均见本文随附的 TextDisplay.mqh 文件。



3. 创建“市场报价”示例



考虑以指标的形式创建多交易品种值显示表的示例。

大体如下所示：

图 3. 屏幕表格示例

步骤 1 - 包含库（在指标的源代码中）：

#include <TextDisplay.mqh>

步骤 2 - 创建带有标题名称和坐标的数组：

#define NUMBER 8 string names[NUMBER] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "EURJPY" }; int coord_y[NUMBER] = { 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 };

步骤 3 - 创建一个 TableDisplay 类型的表对象，以存储显示的所有文本对象：

TableDisplay Table1;

步骤 4 - 将对象标题和对象信息字段添加到表中：

int OnInit () { Table1.SetParams( 0 , 0 ); for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { Table1.AddFieldObject( 40 , 40 , 3 , coord_y[i], Yellow ); } for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { Table1.AddTitleObject( 40 , 40 , 1 , coord_y[i], names[i]+ ":" , White ); } ChartRedraw ( 0 ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); }

坐标从零开始排序。

最好是在 OnInit 事件处理程序中完成。首先，利用 TableDisplay::AddFieldObject 方法添加信息字段。然后，再利用 TableDisplay::AddTitleObject 方法向其添加标题。

出于两种原因，上述添加要在单独的周期内实施：首先，标题的数量一般都不会与信息字段的数量相符；第二，如果更新的信息字段于一行中索引，则更易于组织访问（本例是从零到值 NUMBER - 1）。

步骤 5 - 添加代码以更新动态信息：



本例中，通过计时器事件处理程序组织动态信息的更新。该事件的 OnTimer 处理程序应接收给定工具的价格值，并于图表上显示。

文本如下所示：

double rates[NUMBER]; datetime times[NUMBER]; MqlTick tick; void OnTimer () { for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { ResetLastError (); if ( SymbolInfoTick (names[i], tick) != true) { Table1.SetText(i, "Err " + DoubleToString ( GetLastError (), 0 )); Table1.SetColor(i, Yellow ); continue ; } if (tick.time>times[i]) { Table1.SetText(i, DoubleToString (tick.bid, ( int )( SymbolInfoInteger (names[i], SYMBOL_DIGITS )))); if (tick.bid>rates[i]) { Table1.SetColor(i, Lime ); } else if (tick.bid<rates[i]) { Table1.SetColor(i, Red ); } else { Table1.SetColor(i, Yellow ); } rates[i] = tick.bid; times[i] = tick.time; } } ChartRedraw ( 0 ); }

周期开始时，读取指定工具的价格跳动数据，然后，再验证数据的相关性 - 如果价格跳动时间与之前不同，我们则认定数据不相关。此后，我们再分析之前一跳动相关的报价值。

如果当前价格高于前一价格，则我们将该信息字段指定为绿色。如果当前价格小于前一价格，则指定为红色；如果相等，则指定为黄色。周期结束时，存储价格的当前值和价格跳动时间，以供 OnTimer 事件处理程序被调用时进行分析。

一般来讲，更新动态信息的代码要取决于任务。基本上，用户只需要实施这部分代码。假设我们决定向图 2 中价格的右侧添加一个点差，我们来看看如何实现。

需要做的，只是将附加数据字段添加到此表：

for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { Table1.AddFieldObject( 40 , 40 , 5 , coord_y[i], Yellow ); }

再把会更新点差值的代码，添加到 OnTimer 事件处理程序中：

Table1.SetText(i+NUMBER, DoubleToString ((tick.ask-tick.bid)/ SymbolInfoDouble (names[i], SYMBOL_POINT ), 0 ));

如此一来，我们就能看到下图：

图 4. 带点差的价格

注意：点差索引字段从 NUMBER 值开始（如果等于零）。

步骤 6 - 移除已创建的对象：

void OnDeinit ( const int _reason) { EventKillTimer (); Table1.Clear(); }

这里是要把计时器和表清空。同时，这些对象占用的内存也都会被释放。

该指标的完整文本，请见本文随附的 PriceList.mq5 文件。附件中包含该指标的一个“改进”版本 - 点差显示。它拥有大量用于图表内标题颜色指定及表格定位的外部参数。

总结

随附的 MarketWatch.mq5 （及内含的 MarketWatch.mqh）中，包含一个一览表形式的、显示交易工具基本参数的指标。每个交易品种的信息，皆如图 2 所示。

此外，它还会显示指定时间间隔内的价格变动百分比。一组的交易品种（不超过 16 种）和时间间隔，被指定为带元素的字符串，且由分号隔开。此指标的运行结果如图 5 所示：

图 5. 市场回顾指标

我们讲到了在 MetaTrader 5 客户端图表上显示文本信息的一种方式。

利用客户端提供的标准库类，我们就能相当轻松快速地开发出新的、以二维表形式呈现文本信息的功能。MQL5 语言的面向对象方法非常强大。