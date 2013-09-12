Heiken-Ashi指标虽然看上去像蜡烛图，但是它有些不同。它使用另一个算法来取代标准蜡烛图的OHLC值。



Close = (Open+High+Low+Close)/4

Open = [Open（前一个柱形） + Close（前一个柱形）]/2

High = Max (High,Open,Close)

Low = Min (Low,Open, Close)

换句话说，该指标和标准蜡烛图不同，它显示为“综合”蜡烛图。

图片：



Heiken Ashi指标



Heiken-Ashi蜡烛图的颜色取决于阴影。



Heiken-Ashi图的优点是，它是一个简单的趋势决策系统，上升趋势的蜡烛图是蓝色的，下降趋势的蜡烛图是红色的。

为了交易获利，有必要和标准蜡烛图（以及分析方法）以及其他技术指标结合使用。