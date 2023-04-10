Candlestick Patterns Alert

거래 정밀도를 높이세요. Candlestick Pattern Alert MT4 지표는 주요 캔들 패턴을 신속히 감지하고 실시간 알림을 제공하는 강력한 도구로, 높은 확률의 설정에 트레이더가 대응할 수 있도록 합니다. 1990년대 스티브 니슨에 의해 대중화된 일본 캔들 차트 원리에 기반한 이 지표는 해머, 도지, 엔굴핑 같은 패턴을 통해 시장 심리를 해독하는 능력으로 외환, 암호화폐, 주식 트레이더들에게 사랑받습니다. 수동 분석을 간소화하여 시간을 절약하고, 정확성을 높이며, 기회 손실을 줄입니다—EURUSD, BTCUSD, XAUUSD 같은 변동성 시장에서 트렌드 반전이나 지속을 활용하려는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 완벽합니다.

Candlestick Pattern Alert MT4는 즉각적인 패턴 인식을 위해 차트에 녹색(매수)과 적색(매도) 화살표를 오버레이하며, 명확성을 위해 사용자 정의 텍스트 레이블(기본 크기 7, 오프셋 20%)을 제공합니다. 14가지 주요 패턴—해머, 인버스 해머, 행잉맨, 슈팅스타, 도지, 강세/약세 스피닝탑, 엔굴핑, 하라미, 피어싱라인, 삼백병, 삼흑까마귀—를 지원하며, 특정 패턴(기본: 강세/약세 엔굴핑 활성화)을 활성화/비활성화하고 팝업, 푸시 알림, 이메일(모두 기본 활성화)을 통해 알림을 사용자 정의할 수 있습니다. 두 개의 버퍼(BuySignal, SellSignal)로 자동화 전략을 위한 EA 준비가 되어 있습니다. 이점에는 다중 패턴 모니터링, 화면 시간 감소, 외환, 암호화폐, 주식, 상품에 대한 적응성이 포함되어 빠른 시장에서 트레이더가 앞서 나갈 수 있습니다.

주요 기능

다중 패턴 감지: 해머, 도지, 엔굴핑, 삼백병 등 14가지 중요한 캔들 패턴을 식별하여 반전과 지속을 정밀하게 탐지.

사용자 정의 패턴 선택: 특정 패턴(예: 기본 강세/약세 엔굴핑 활성화)을 활성화/비활성화하여 거래 전략에 맞춤.

실시간 시각화: 녹색 매수 화살표와 적색 매도 화살표에 텍스트 레이블(크기 7, 오프셋 20%, 조정 가능 멀티플라이어 0.5)로 깔끔한 패턴 식별.

유연한 알림 시스템: 팝업, 푸시 알림, 이메일 알림(모두 기본 활성화)을 설정 가능, 다양한 타임프레임에서 새로운 패턴의 즉시 알림.

EA 호환성: 두 개의 버퍼(BuySignal, SellSignal)가 패턴 데이터를 공개하여 전문가 어드바이저 또는 자동 거래 스크립트에 원활한 통합.

광범위한 시장 지원: 외환 페어, 암호화폐, 주식, 상품에 작동, 스캘핑 또는 스윙 트레이딩 같은 다양한 전략에 이상적.

사용자 친화적 사용자 정의: 패턴 토글, 텍스트 크기/오프셋 조정, 저작권 정보 표시/숨김(기본 활성화)으로 개인화된 차트 경험.

효율적인 디자인: 가벼운, 비재도색 코드로 MT4에 최적화, 멀티 차트 설정에서도 부드러운 성능 보장.

시간 절약 자동화: 수동 패턴 스캐닝 제거, 전략 실행에 집중하며 주요 시장 신호 포착.

의사 결정 향상: 입/출장을 확인하는 신뢰할 수 있는 패턴 기반 통찰 제공, 변동 조건에서 감정적 거래 감소.

Candlestick Pattern Alert MT4 지표는 캔들 분석의 힘을 속도와 정밀도로 활용하려는 트레이더에게 필수적입니다. 강력한 패턴 감지, 사용자 정의 알림, 자동화 준비 설계는 경쟁 우위를 제공하며, 역동적인 시장에서 자신 있게 탐색하기에 이상적입니다.

