Candlestick Patterns Alert

Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato attraverso pattern come Hammer, Doji o Engulfing. Semplifica l'analisi manuale, risparmiando tempo, migliorando la precisione e riducendo le opportunità perse—perfetto per scalper, day trader e swing trader che cercano di capitalizzare inversioni o continuazioni di tendenza in mercati volatili come EURUSD, BTCUSD o XAUUSD.

Il Candlestick Pattern Alert MT4 sovrappone frecce verdi (acquisto) e rosse (vendita) sul grafico per un riconoscimento immediato dei pattern, con etichette di testo personalizzabili (dimensione predefinita 7, offset 20%) per chiarezza. Supporta 14 pattern principali—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers e Three Black Crows—permette di attivare/disattivare pattern specifici (predefinito: Bullish/Bearish Engulfing attivati) e personalizzare gli avvisi tramite pop-up, notifiche push o email (tutti attivati per impostazione predefinita). Con due buffer (BuySignal, SellSignal), è pronto per EA in strategie automatizzate. I benefici includono il monitoraggio di più pattern, la riduzione del tempo sullo schermo e l'adattabilità a forex, cripto, azioni e commodities, garantendo che i trader rimangano all'avanguardia in mercati veloci.

Disponibile anche per MT5: Candlestick Pattern Alert MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Caratteristiche chiave

  • Rilevazione Multi-Pattern: Identifica 14 pattern di candele critici (es., Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) per individuare inversioni e continuazioni con precisione.
  • Selezione Pattern Personalizzabile: Attiva/disattiva pattern specifici (es., predefinito Bullish/Bearish Engulfing attivati) per allinearsi alla tua strategia di trading.
  • Visualizzazione in Tempo Reale: Frecce verdi di acquisto e rosse di vendita con etichette di testo (dimensione 7, offset 20%, moltiplicatore regolabile 0.5) per un'identificazione chiara dei pattern senza disordine.
  • Sistema di Avvisi Flessibile: Pop-up, notifiche push ed email configurabili (tutti attivati per impostazione predefinita) per notifiche istantanee di nuovi pattern su diversi timeframe.
  • Compatibilità EA: Due buffer (BuySignal, SellSignal) espongono dati dei pattern per un'integrazione seamless in expert advisor o script di trading automatizzato.
  • Supporto Ampio di Mercati: Funziona con coppie forex, criptovalute, azioni e commodities, ideale per strategie diverse come scalping o swing trading.
  • Personalizzazione User-Friendly: Alterna pattern, regola dimensione/offset del testo e mostra/nasconde info di copyright (predefinito attivato) per un'esperienza di grafico personalizzata.
  • Design Efficiente: Codice leggero, non ridipinto, ottimizzato per MT4, garantisce prestazioni fluide anche con configurazioni multi-grafico.
  • Automatizzazione Risparmio di Tempo: Elimina la scansione manuale dei pattern, permettendo di concentrarsi sull'esecuzione delle strategie mentre cattura segnali chiave del mercato.
  • Miglioramento del Processo Decisionale: Fornisce insight affidabili basati sui pattern per confermare entrate/uscite, riducendo il trading emotivo in condizioni volatili.

L'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4 è indispensabile per i trader che cercano di sfruttare la potenza dell'analisi dei candelabri con rapidità e precisione. La sua robusta rilevazione di pattern, avvisi personalizzabili e design pronto per l'automazione offrono un vantaggio competitivo, ideale per navigare con sicurezza nei mercati dinamici.

