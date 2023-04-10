Candlestick Patterns Alert

Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern beliebt für seine Fähigkeit, Marktstimmung durch Muster wie Hammer, Doji oder Engulfing zu entschlüsseln. Er vereinfacht die manuelle Analyse, spart Zeit, erhöht die Genauigkeit und reduziert verpasste Chancen—perfekt für Scalper, Day-Trader und Swing-Trader, die Trend-Umkehrungen oder -Fortsetzungen in volatilen Märkten wie EURUSD, BTCUSD oder XAUUSD nutzen wollen.

Der Candlestick Pattern Alert MT4 überlagert grüne (Kauf) und rote (Verkauf) Pfeile auf dem Chart für sofortige Mustererkennung, mit anpassbaren Textlabels (Standardgröße 7, Offset 20%) für Klarheit. Unterstützt 14 Hauptmuster—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers und Three Black Crows—ermöglicht es, spezifische Muster zu aktivieren/deaktivieren (Standard: Bullish/Bearish Engulfing aktiviert) und Alerts über Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails (alle standardmäßig aktiviert) anzupassen. Mit zwei Buffern (BuySignal, SellSignal) ist er EA-fähig für automatisierte Strategien. Vorteile umfassen Multi-Muster-Monitoring, reduzierte Bildschirmzeit und Anpassungsfähigkeit für Forex, Crypto, Aktien und Commodities, sodass Trader in schnellen Märkten die Nase vorn haben.

Auch verfügbar für MT5: Candlestick Pattern Alert MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Schlüsseleigenschaften

Multi-Muster-Erkennung: Identifiziert 14 kritische Candlestick-Muster (z.B. Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) für präzises Spotting von Umkehrungen und Fortsetzungen.

Anpassbare Muster-Auswahl: Aktivieren/Deaktivieren spezifischer Muster (z.B. Standard Bullish/Bearish Engulfing aktiviert), um mit Ihrer Trading-Strategie übereinzustimmen.

Echtzeit-Visuals: Grüne Kaufpfeile und rote Verkaufspfeile mit Textlabels (Größe 7, Offset 20%, einstellbarer Multiplikator 0.5) für klare, übersichtliche Mustererkennung.

Flexibles Alert-System: Konfigurierbare Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Alerts (alle standardmäßig aktiviert) für sofortige Benachrichtigungen über neue Muster in verschiedenen Timeframes.

EA-Kompatibilität: Zwei Buffer (BuySignal, SellSignal) legen Musterdaten offen für nahtlose Integration in Expert Advisors oder automatisierte Trading-Skripte.

Breite Marktunterstützung: Funktioniert mit Forex-Paaren, Kryptowährungen, Aktien und Commodities, ideal für diverse Strategien wie Scalping oder Swing-Trading.

Benutzerfreundliche Anpassung: Umschalten von Mustern, Anpassung von Textgröße/Offset und Anzeigen/Verbergen von Copyright-Info (Standard aktiviert) für ein personalisiertes Chart-Erlebnis.

Effizientes Design: Leichtes, nicht-neuzeichnendes Code, optimiert für MT4, sorgt für reibungslose Performance auch bei Multi-Chart-Setups.

Zeitsparende Automatisierung: Eliminiert manuelles Musterscannen, erlaubt Fokus auf Strategieausführung bei Erfassung wichtiger Marktsignale.

Verbesserte Entscheidungsfindung: Liefert zuverlässige musterbasierte Insights zur Bestätigung von Ein-/Ausgängen, reduziert emotionales Trading in volatilen Bedingungen.

Der Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator ist ein Muss für Trader, die die Kraft der Candlestick-Analyse mit Geschwindigkeit und Präzision nutzen wollen. Seine robuste Mustererkennung, anpassbaren Alerts und automatisierungsfähiges Design bieten einen Wettbewerbsvorteil, ideal für die selbstbewusste Navigation in dynamischen Märkten.

