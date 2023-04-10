Candlestick Patterns Alert

Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, такие как Hammer, Doji или Engulfing. Он упрощает ручной анализ, экономя время, повышая точность и снижая количество упущенных возможностей — идеально подходит для скальперов, дневных трейдеров и свинговых трейдеров, стремящихся использовать развороты или продолжения тренда на волатильных рынках, таких как EURUSD, BTCUSD или XAUUSD.

Индикатор Candlestick Pattern Alert MT4 накладывает зеленые (покупка) и красные (продажа) стрелки на график для моментального распознавания паттернов с настраиваемыми текстовыми метками (размер по умолчанию 7, смещение 20%) для ясности. Поддерживая 14 основных паттернов — Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers и Three Black Crows — он позволяет включать/отключать конкретные паттерны (по умолчанию включены Bullish/Bearish Engulfing) и настраивать уведомления через всплывающие окна, push-уведомления или email (все включены по умолчанию). С двумя буферами (BuySignal, SellSignal) он готов к интеграции в EA для автоматизированных стратегий. Преимущества включают мониторинг множества паттернов, сокращение времени у экрана и адаптивность для форекс, криптовалют, акций и товаров, гарантируя, что трейдеры остаются впереди на быстродвижущихся рынках.

Также доступно для MT5: Candlestick Pattern Alert MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Ключевые особенности

  • Обнаружение множества паттернов: Выявляет 14 критических свечных паттернов (например, Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) для точного определения разворотов и продолжений.
  • Настраиваемый выбор паттернов: Включение/отключение конкретных паттернов (например, по умолчанию включены Bullish/Bearish Engulfing) для соответствия вашей торговой стратегии.
  • Визуализация в реальном времени: Зеленые стрелки покупки и красные стрелки продажи с текстовыми метками (размер 7, смещение 20%, регулируемый множитель 0.5) для четкой идентификации паттернов без беспорядка.
  • Гибкая система уведомлений: Настраиваемые всплывающие окна, push-уведомления и email-уведомления (все включены по умолчанию) для мгновенного оповещения о новых паттернах на разных таймфреймах.
  • Совместимость с EA: Два буфера (BuySignal, SellSignal) раскрывают данные паттернов для seamless интеграции в экспертные советники или автоматизированные торговые скрипты.
  • Широкая поддержка рынков: Работает с валютными парами форекс, криптовалютами, акциями и товарами, идеально для разнообразных стратегий, таких как скальпинг или свинг-трейдинг.
  • Удобная настройка: Включение/отключение паттернов, настройка размера/смещения текста и отображения/скрытия информации об авторских правах (по умолчанию включено) для персонализированного опыта работы с графиком.
  • Эффективный дизайн: Легкий, не перерисовывающийся код, оптимизированный для MT4, обеспечивает плавную производительность даже при использовании на нескольких графиках.
  • Экономия времени за счет автоматизации: Устраняет необходимость ручного сканирования паттернов, позволяя сосредоточиться на выполнении стратегии при захвате ключевых рыночных сигналов.
  • Улучшенное принятие решений: Предоставляет надежные insights на основе паттернов для подтверждения входов/выходов, снижая эмоциональную торговлю в волатильных условиях.

Индикатор Candlestick Pattern Alert MT4 — обязательный инструмент для трейдеров, стремящихся использовать мощь анализа свечных паттернов с высокой скоростью и точностью. Его надежное обнаружение паттернов, настраиваемые уведомления и готовность к автоматизации обеспечивают конкурентное преимущество, делая его идеальным для уверенной навигации по динамичным рынкам.

Отзывы 1
yuriy224
64
yuriy224 2025.07.29 10:35 
 

замечательный индикатор, показывает все свечные модели, спасибо.

