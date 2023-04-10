Candlestick Patterns Alert
- インディケータ
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 5.0
- アップデート済み: 31 8月 2025
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT4インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが行動できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用するスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。
Candlestick Pattern Alert MT4は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印を重ね、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマン、シューティングスター、ドージ、ブル/ベアスピニングトップ、エンガルフィング、ハラミ、ピアシングライン、3つの白い兵士、3つの黒いカラス—特定のパターン（デフォルト：ブル/ベアエンガルフィング有効）を有効/無効にし、ポップアップ、プッシュ通知、またはメール（すべてデフォルト有効）でアラートをカスタマイズできます。2つのバッファ（BuySignal, SellSignal）で、自動戦略のEA対応。利点には複数パターンの監視、スクリーンタイムの削減、外汇、暗号、株式、商品への適応性が含まれ、速い市場でトレーダーが先行することを保証します。
MT5でも利用可能: Candlestick Pattern Alert MT5
主な機能
- マルチパターン検出: ハンマー、ドージ、エンガルフィング、3つの白い兵士など14のクリティカルキャンドルパターンを識別、反転と継続を精密に検出。
- カスタマイズ可能なパターン選択: 特定のパターン（例：デフォルトでブル/ベアエンガルフィング有効）を有効/無効にして取引戦略に合わせる。
- リアルタイムビジュアル: 緑の買い矢印と赤の売り矢印にテキストラベル（サイズ7、オフセット20%、調整可能マルチプライヤー0.5）で、クラッターなしのパターン識別。
- 柔軟なアラートシステム: ポップアップ、プッシュ通知、メールアラート（すべてデフォルト有効）を設定可能、異なるタイムフレームでの新しいパターンの即時通知。
- EA互換性: 2つのバッファ（BuySignal, SellSignal）がパターンデータを公開、専門アドバイザーや自動取引スクリプトへのシームレス統合。
- 広範な市場サポート: 外汇ペア、暗号通貨、株式、商品に対応、スカルピングやスイングトレーディングなどの多様な戦略に最適。
- ユーザーフレンドリーなカスタマイズ: パターンのトグル、テキストサイズ/オフセットの調整、著作権情報の表示/非表示（デフォルト有効）でパーソナライズされたチャート体験。
- 効率的なデザイン: 軽量、非再描画コードでMT4に最適化、マルチチャート設定でもスムーズなパフォーマンス。
- 時間節約の自動化: 手動パターンスキャンを排除、戦略実行に集中しながら主要な市場シグナルを捕捉。
- 意思決定の向上: 入/出場を確認する信頼性の高いパターンに基づく洞察を提供、ボラティル条件での感情的な取引を削減。
Candlestick Pattern Alert MT4インジケーターは、キャンドル分析の力をスピードと精度で活用しようとするトレーダーの必需品です。堅牢なパターン検出、カスタマイズ可能なアラート、自動化対応デザインが競争優位性を提供し、ダイナミックな市場を自信を持ってナビゲートするのに理想的です。
замечательный индикатор, показывает все свечные модели, спасибо.