Candlestick Patterns Alert

提升您的交易精准度，使用 Candlestick Pattern Alert MT4 指标，这是一个强大的工具，旨在快速检测关键K线形态并提供实时警报，赋能交易者抓住高概率设置。基于1990年代由史蒂夫·尼森（Steve Nison）推广的日本K线图表原理，这个指标深受外汇、加密货币和股票交易者的喜爱，因为它能够通过诸如锤形线、十字星或吞没形态等模式解码市场情绪。它简化了手动分析，节省时间，提高准确性，减少错失机会—非常适合剥头皮、日内交易和波动交易者，旨在在EURUSD、BTCUSD或XAUUSD等波动市场中利用趋势反转或持续。

Candlestick Pattern Alert MT4 在图表上叠加绿色（买入）和红色（卖出）箭头，以便即时识别形态，配有可自定义的文本标签（默认大小7，偏移20%）以确保清晰。支持14种主要形态—锤形线、反转锤形线、吊人线、流星线、十字星、看涨/看跌旋转顶、吞没形态、孕线形态、刺穿线、三白兵和三黑鸦—允许用户启用/禁用特定形态（默认：看涨/看跌吞没启用）并通过弹出窗口、推送通知或电子邮件（全部默认启用）自定义警报。带有两个缓冲区（BuySignal, SellSignal），可用于EA的自动化策略。优势包括多形态监控、减少屏幕时间、适应外汇、加密货币、股票和商品，确保交易者在快节奏市场中保持领先。

关键功能

多形态检测：识别14种关键K线形态（例如，锤形线、十字星、吞没、三白兵），用于精确发现反转和持续。

可自定义形态选择：启用/禁用特定形态（例如，默认启用看涨/看跌吞没），以符合您的交易策略。

实时可视化：绿色买入箭头和红色卖出箭头配有文本标签（大小7，偏移20%，可调倍数0.5），用于无杂乱的形态识别。

灵活警报系统：可配置的弹出窗口、推送通知和电子邮件警报（全部默认启用），用于跨时间框架的新形态即时通知。

EA兼容性：两个缓冲区（BuySignal, SellSignal）暴露形态数据，用于无缝集成到专家顾问或自动化交易脚本中。

广泛市场支持：适用于外汇对、加密货币、股票和商品，适合剥头皮或波动交易等多样策略。

用户友好自定义：切换形态，调整文本大小/偏移，显示/隐藏版权信息（默认启用），提供个性化图表体验。

高效设计：轻量、非重绘代码，优化用于MT4，即使在多图表设置下也确保流畅性能。

节省时间的自动化：消除手动形态扫描的需要，允许专注于策略执行，同时捕捉关键市场信号。

增强决策：提供基于形态的可靠洞察，以确认入场/出场，减少波动条件下的情绪化交易。

Candlestick Pattern Alert MT4 指标是交易者利用K线分析的强大功能以实现高速和精准的必备工具。其强大的形态检测、可自定义的警报和自动化准备设计提供了竞争优势，使其成为在动态市场中自信导航的理想选择。

