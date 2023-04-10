Candlestick Patterns Alert
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 5.0
- 更新: 31 八月 2025
提升您的交易精准度，使用 Candlestick Pattern Alert MT4 指标，这是一个强大的工具，旨在快速检测关键K线形态并提供实时警报，赋能交易者抓住高概率设置。基于1990年代由史蒂夫·尼森（Steve Nison）推广的日本K线图表原理，这个指标深受外汇、加密货币和股票交易者的喜爱，因为它能够通过诸如锤形线、十字星或吞没形态等模式解码市场情绪。它简化了手动分析，节省时间，提高准确性，减少错失机会—非常适合剥头皮、日内交易和波动交易者，旨在在EURUSD、BTCUSD或XAUUSD等波动市场中利用趋势反转或持续。
Candlestick Pattern Alert MT4 在图表上叠加绿色（买入）和红色（卖出）箭头，以便即时识别形态，配有可自定义的文本标签（默认大小7，偏移20%）以确保清晰。支持14种主要形态—锤形线、反转锤形线、吊人线、流星线、十字星、看涨/看跌旋转顶、吞没形态、孕线形态、刺穿线、三白兵和三黑鸦—允许用户启用/禁用特定形态（默认：看涨/看跌吞没启用）并通过弹出窗口、推送通知或电子邮件（全部默认启用）自定义警报。带有两个缓冲区（BuySignal, SellSignal），可用于EA的自动化策略。优势包括多形态监控、减少屏幕时间、适应外汇、加密货币、股票和商品，确保交易者在快节奏市场中保持领先。
Also available for MT5: Candlestick Pattern Alert MT5
Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5
关键功能
- 多形态检测：识别14种关键K线形态（例如，锤形线、十字星、吞没、三白兵），用于精确发现反转和持续。
- 可自定义形态选择：启用/禁用特定形态（例如，默认启用看涨/看跌吞没），以符合您的交易策略。
- 实时可视化：绿色买入箭头和红色卖出箭头配有文本标签（大小7，偏移20%，可调倍数0.5），用于无杂乱的形态识别。
- 灵活警报系统：可配置的弹出窗口、推送通知和电子邮件警报（全部默认启用），用于跨时间框架的新形态即时通知。
- EA兼容性：两个缓冲区（BuySignal, SellSignal）暴露形态数据，用于无缝集成到专家顾问或自动化交易脚本中。
- 广泛市场支持：适用于外汇对、加密货币、股票和商品，适合剥头皮或波动交易等多样策略。
- 用户友好自定义：切换形态，调整文本大小/偏移，显示/隐藏版权信息（默认启用），提供个性化图表体验。
- 高效设计：轻量、非重绘代码，优化用于MT4，即使在多图表设置下也确保流畅性能。
- 节省时间的自动化：消除手动形态扫描的需要，允许专注于策略执行，同时捕捉关键市场信号。
- 增强决策：提供基于形态的可靠洞察，以确认入场/出场，减少波动条件下的情绪化交易。
Candlestick Pattern Alert MT4 指标是交易者利用K线分析的强大功能以实现高速和精准的必备工具。其强大的形态检测、可自定义的警报和自动化准备设计提供了竞争优势，使其成为在动态市场中自信导航的理想选择。
如果您对购买感到满意，我将非常感谢积极评价。如果不满意，请联系我以找到解决方案。您也可以请求 7 天试用。
Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
#tags candlestick pattern alert mt4 technical analysis hammer doji engulfing harami piercing line three white soldiers three black crows alerts ea integration forex crypto stocks commodities
замечательный индикатор, показывает все свечные модели, спасибо.