SimSim Arrow RSI MT5

SimSim Arrow RSI standart bir "Göreceli Güç Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonudur.


Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır.

Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesinin değiştirilmesi.

Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir.
İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.

Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz.
Ancak ikincil amacı "CONTROL DEAL" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir.
Gösterge ile bu yardımcı program arasındaki simbiyoz, yalnızca sinyali görmenizi değil, aynı zamanda ona göre bir işlem yapmanızı da sağlar. Bu sinyallerle etkili bir şekilde çalışmak istiyorsanız, ücretsiz yardımcı programı indirin: SimSim Control Deal MT5.
"SimSim ARROW" serisi göstergelerin sinyalleri, danışmanlara kıyasla daha cazip hale gelerek, yatırımcıların dikkatini çeken açık ve net bir yapıdadır. Göstergenin görsel netliği, ok belirdiği anda ortaya çıkar - işte bu, işlem açmanın zamanıdır! Buna karşılık, danışmanlar kullanıldığında olaylar çoğu zaman örtülü bir şekilde gelişir ve algoritmaların perde arkasında çok şey gizli kaldığından, yatırımcı için belirli bir işlemin neden başlatıldığı her zaman net değildir. Bu göstergelerde her şey şeffaf ve erişilebilir! Bu göstergeleri tek tek veya bir arada kullanabilirsiniz; bu da analiz için yeni ufuklar açar. Gösterge seçenekleri çok çeşitli indirme seçenekleri sunar ve olasılıkları sınırsızdır. Başarınızın önünde hiçbir kısıtlama duramaz çünkü aynı anda yüzlerce göstergeyi kullanabilir, işlemlerde maksimum verimlilik elde etmenizi sağlayacak benzersiz stratejiler ve kombinasyonlar yaratabilirsiniz.
Gösterge parametreleri yalnızca "CONTROL DEAL" ile çalışmak içindir
  • İşlem açılışı için parametrelerin seçimi:
  • Anlaşmalar Değil, Anlaşmalar ALIM ve SATIM yapar, Anlaşmalar Sadece ALIM yapar, Anlaşmalar Sadece SATIŞ yapar.
  • Açılış işlemi için göstergenin hesaplanmasına yönelik başlangıç ​​çubuğu. Bir işlem açmak için varsayılan başlangıç ​​bar numarası = 1'dir.
  • Göstergenin çalışması için Zaman Dilimleri Listesi.(60,H4,D1...). İşlemlerin açılacağı sinyallerin zaman dilimlerinin listesi.
"SimSim ARROW" serisi göstergelerinin tam listesi.
  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku

Önerilen ürünler
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (556)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Göstergeler
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
Göstergeler
Take the stress out of trading with the Buy Sell Chill Indicator —your ultimate companion for effortless trend identification. This easy-to-use tool gives you a clear visual arrow to show the direction the market is about to take, making trading decisions as simple and "chill" as possible. Why Choose the Buy Sell Chill Indicator? Relaxed and Intuitive : Designed to make trading less stressful and more enjoyable by giving you straightforward signals with no clutter. Customizable Features : ATR Pe
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Göstergeler
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Göstergeler
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Göstergeler
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Daily Bias
Barend Paul Stander
Göstergeler
Daily Bias Indicator with Statistics and Dashboard Unlock the power of market bias analysis with the Multi-Timeframe Bias Indicator, a versatile tool designed for traders seeking a clear edge in the markets. This indicator provides actionable insights by displaying Daily Bias, Weekly Bias, and Custom Period Bias, enabling you to align your trades with the prevailing market direction across multiple timeframes and symbols. Key Features: Daily Bias Analysis: Identify the bullish, bearish, or neutr
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Göstergeler
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Göstergeler
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 4 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açı
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Göstergeler
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Bronze Path Indicator The Bronze Path Indicator is a powerful yet customizable trading tool designed to help traders identify potential market opportunities using advanced technical analysis. This indicator provides a clear visual representation of buy and sell signals, ensuring traders can make informed decisions based on market conditions. Please note that this indicator is not optimized; it is created for you to fine-tune and optimize it according to your trading strategy and preferences. Ho
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Göstergeler
Düz ve trend belirleme göstergesi. Fiyat, iki histogramdan ve iki çizgiden (kırmızı ve mavi) herhangi birinin altındaysa, bu bir satış bölgesidir. Göstergenin bu sürümünü satın alırken, bir gerçek ve bir demo hesabı için MT4 sürümü - hediye olarak (almak için bana özel mesaj yazın)! Fiyat, iki histogramdan ve iki çizgiden (kırmızı ve mavi) herhangi birinin üzerindeyse, bu bir satın alma bölgesidir. MT4 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Fiyat iki satır arasında veya hist
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (46)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.22 (23)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (26)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Göstergeler
Basitçe söylemek gerekirse, mevcut mum çubuğunun yanında “pip” olarak bilinen beyaz sayıların hareketi görünmeye başladığında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Beyaz “pip”ler, bir alım veya satım işleminin şu anda aktif olduğunu ve beyaz renkleriyle belirtildiği gibi doğru yönde ilerlediğini gösterir. Beyaz pip hareketi durduğunda ve sabit yeşil renge dönüştüğünde, bu mevcut ivmenin sona erdiğini gösterir. Sayıların yeşil rengi, alım veya satım işlemiyle elde edilen toplam kârı “pip” cinsinden t
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Göstergeler
Yeni Nesil Otomatik Arz ve Talep Bölgeleri. Her Grafikte Çalışan Yeni ve Yenilikçi Algoritma. Tüm Bölgeler Piyasanın Fiyat Hareketine Göre Dinamik Olarak Oluşturulmaktadır. İKİ TÜR UYARI --> 1) FİYAT BİR BÖLGEYE ÇIKTIĞINDA 2) YENİ BİR BÖLGE OLUŞTURDUĞUNDA Bir tane daha işe yaramaz gösterge almazsın. Kanıtlanmış Sonuçlarla eksiksiz bir Ticaret Stratejisi elde edersiniz.     Yeni özellikler:     Fiyat Arz/Talep Bölgesine ulaştığında uyarılar     Yeni bir Arz/Talep Bölgesi oluşturulduğunda
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Göstergeler
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Şimdi RFI SEVİYELERİ satın alın ve bir başka gelişmiş seviye göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. TALİMATLAR RUS  /  TALİMATLAR   ENG  /  Sürüm MT4 Ana fonksiyonları: Satıcı ve alıcıların aktif bölgelerini görüntüler! Gösterge, satın alma ve satışlar için tüm doğru ilk dürtü seviyelerini/bölgelerini görüntüler. Giriş noktaları arayışının başladığı bu seviyeler/bölgeler etkinleştirildiğinde, seviyeler renk değiştirir ve belirli renklerle doldurulur. Ayrıca, durumun
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Göstergeler
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
TREND PRO'yu hemen satın alın ve bir başka gelişmiş trend göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsi
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Göstergeler
Quantum Heiken Ashi PRO ile   tanışın Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak üzere tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı ve yeşil çubukl
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Point Directions MT5 - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir. Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır. Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir. Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalam
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Göstergeler
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [ Download PDF ] CDV Swing Aggressive Score Guide : [ Download PDF ] Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta vo
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Yazarın diğer ürünleri
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir. Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur. Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algıl
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program, "SimSim ARROW" serisi göstergelerden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 4 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemle
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Araç, "SimSim ARROW" indikatör serisinden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 5 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılması
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine ve bu hattaki oluşturulmuş ortalama MA'ya dayanmaktadır. Al veya Sat sinyali: bu iki çizginin kesişme noktasıdır!!! Ben de ticaret için Ichimoku göstergesinin KijunSen hattını sık sık kullanıyorum, eğer fiyat YÜKSEK ise, sadece SATIŞLAR DÜŞÜK ise SATIN ALMALARI dikkate alıyorum. Ve KijunSen çizgisinin ortalaması alındıktan ve KijunSen MA çizgisi oluşturulduktan sonra, iki çizginin kesişme noktaları ortaya çıktı, bu tica
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow CCI standart bir "Emtia Kanal Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır +- Delta seviye çizgisini geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olar
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow RSI standart bir "Göreceli Güç Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BEAR standart bir "Bears Power" göstergesidir, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacakt
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BULLS standart bir "Bulls Power" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılac
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow MACD, standart bir "Hareketli Ortalamalar Yakınsama/Uzaklaşma" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge 1 veya 2 ok sinyali üretir: Ana_hat sıfır seviyesini geçer +- Delta Signal_line sıfır seviyesini +- Delta'yı geçiyor İşlem için "KONTRO
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 5 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEA L" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 5 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur. Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir.  İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına u
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow ADX standart bir "Ortalama Yön Hareket Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu yar
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Simple Signal tescilli bir ok göstergesidir. MetaTrader 5 için sürüm Bu çok basit bir göstergedir, sadece bir parametresi vardır, göstergenin hesaplanması için gereken süre. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Stochastic, standart bir "Stokastik Osilatör" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir. Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur. Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algı
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Ichimoku standart bir "Ichimoku Kinko Hyo" göstergesidir, ancak bir ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge 1 ve 2 sinyallerini üretir. Kijun-sen çizgisi fiyat çizgisini geçer.  Kijun-sen çizgisi Tenkan-sen çizgisini geçiyor İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı prog
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 4 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur.  Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 4 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizm
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt