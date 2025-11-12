Smart Auto TrendLine
- Göstergeler
- Duy Van Nguy
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 12 Kasım 2025
Akıllı Otomatik Trend Çizgisi Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç trend çizgilerini çizer. İki yöntem kullanarak önemli fiyat seviyelerini belirler: İki Ekstrem (Tip 1) veya Ekstrem ve Delta (Tip 2). Trend çizgileri yalnızca yeni bir çubuk oluştuğunda güncellenir, böylece optimum performans sağlanır.
**Özellikler**
**İki Ekstremum (Tip 1):** Kullanıcı tanımlı çubuk aralıkları içinde belirlenen iki ekstremum noktasına (yüksekler/düşükler) dayalı olarak trend çizgileri çizer.
**Ekstremum ve Delta (Tip 2):** Daha dinamik trend çizgileri için bir ekstremum noktası ile minimum delta noktasını birleştirir.
Çizgi kalınlığı, renkler ve ekstremum yan aralıkları için özelleştirilebilir parametreler.
Çizgiler, destek (pembe) ve direnç (mavi) olarak çizilir; seçilebilir ve ayarlanabilir özelliklere sahiptir.
