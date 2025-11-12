Smart Auto TrendLine

Akıllı Otomatik Trend Çizgisi Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç trend çizgilerini çizer. İki yöntem kullanarak önemli fiyat seviyelerini belirler: İki Ekstrem (Tip 1) veya Ekstrem ve Delta (Tip 2). Trend çizgileri yalnızca yeni bir çubuk oluştuğunda güncellenir, böylece optimum performans sağlanır.

**Özellikler**  
**İki Ekstremum (Tip 1):** Kullanıcı tanımlı çubuk aralıkları içinde belirlenen iki ekstremum noktasına (yüksekler/düşükler) dayalı olarak trend çizgileri çizer.  

**Ekstremum ve Delta (Tip 2):** Daha dinamik trend çizgileri için bir ekstremum noktası ile minimum delta noktasını birleştirir.  

Çizgi kalınlığı, renkler ve ekstremum yan aralıkları için özelleştirilebilir parametreler.  

Çizgiler, destek (pembe) ve direnç (mavi) olarak çizilir; seçilebilir ve ayarlanabilir özelliklere sahiptir.  

**Daha Fazlasını Keşfedin**  
Piyasalarda avantaj ve verimlilik sağlamak için tasarlanmış ürün paketimizle işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın. [Link to product page] 

Gelecekteki geliştirmelere yardımcı olmak için lütfen yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa, bize özel mesaj göndermekten çekinmeyin.  

Başarılı işlemler dileriz!
