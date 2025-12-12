Hile yok. Yapay “10 kişilik kontenjan” yok. Zaman baskısı yok. FOMO yok.

Bu yüzden gösterge senin için kalıcı olarak sadece $149. Böylece her trader faydalanabilir.

Adil, şeffaf ve herkes için erişilebilir. Uzun vadeli bir topluluk oluşturuyorum.



Mükemmel piyasa fırsatlarını tanımak ve kırılmaları hassas bir şekilde işlem yapmak söz konusu olduğunda, RangeXpert piyasadaki en etkili araçlardan biridir. Özellikle başlangıç seviyesindeki ve yarı profesyonel trader’lar için geliştirilmiş olup, genellikle yalnızca bankalar, kurumsal trader’lar ve hedge fonları tarafından kullanılan profesyonel işlem araçlarında görülen analiz kalitesini sunar. Gösterge, genellikle güçlü fiyat hareketlerine yol açan piyasa bölgelerini belirler ve bunları o kadar net ve sezgisel şekilde işaretler ki karmaşık yapılar bile anında görünür hale gelir. RangeXpert, yanlış kararları azaltır, zamanlamanı iyileştirir ve bir aralığın ne zaman bittiğini ve gerçek bir trendin ne zaman başladığını sana gerçek zamanlı olarak gösterir. Volatiliteye dinamik uyum, birden fazla pozisyonun gücü ve akıllı kâr dağılımı onu günümüzde trader’ların kullandığı en güçlü kırılma göstergelerinden biri haline getirir.





Özellikler

Mükemmel giriş bölgesi

Mükemmel şekilde optimize edilmiş grafik görünümü

Açıkça görülebilen take-profit ve stop-loss çizgileri

Sinyal optimize edilmiş trailing stop (pip gösterimi ile)

(pip gösterimi ile) Tüm ayarlar birbirine mükemmel şekilde uyumlu

Sezgisel renk, grafik ve yön göstergeleri

göstergeleri Güçlü fiyat hareketlerinde renkli mumlar (No Wick on Close)

(No Wick on Close) Yaklaşan trend dönüşüne işaret edebilecek sinyal rengi değişimi

Uyarılar: popup, e-posta, push bildirimleri ve sesli bildirimler

EMA trailing analizi trend değişimini analiz etmek veya emri korumak için

trend değişimini analiz etmek veya emri korumak için MetaTrader’deki tüm zaman dilimleri ve tüm varlıklarla uyumlu

ve tüm varlıklarla uyumlu Strateji test cihazında stratejileri kontrol etme imkanı

Trader’lar için gerçek bir ALL-IN-ONE çözüm



RangeXpert hakkında sorularınız mı var?

Kılavuz » https://www.mql5.com/tr/blogs/post/764536

Topluluk » https://www.mql5.com/tr/market/product/139498/comments

Youtube https://www.youtube.com/@XpertHubMT5



Önerile

Scalping ve intraday trading



Zaman dilimleri: M1, M5, M15 ve H1, H4 (hepsi)

ve H1, H4 (hepsi) Varlıklar: Forex, vadeli işlemler, kripto paralar , metaller, hisseler ve endeksler

, metaller, hisseler ve endeksler Hesap türleri: ECN, NDD, Raw veya Razor (çok düşük spreadler)

Seanslar: Londra, Frankfurt, Tokyo, Sidney ve New York

Brokerlar: mevcut olan tüm brokerlar

