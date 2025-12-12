RangeXpert

Mükemmel piyasa fırsatlarını tanımak ve kırılmaları hassas bir şekilde işlem yapmak söz konusu olduğunda, RangeXpert piyasadaki en etkili araçlardan biridir. Özellikle başlangıç seviyesindeki ve yarı profesyonel trader’lar için geliştirilmiş olup, genellikle yalnızca bankalar, kurumsal trader’lar ve hedge fonları tarafından kullanılan profesyonel işlem araçlarında görülen analiz kalitesini sunar. Gösterge, genellikle güçlü fiyat hareketlerine yol açan piyasa bölgelerini belirler ve bunları o kadar net ve sezgisel şekilde işaretler ki karmaşık yapılar bile anında görünür hale gelir. RangeXpert, yanlış kararları azaltır, zamanlamanı iyileştirir ve bir aralığın ne zaman bittiğini ve gerçek bir trendin ne zaman başladığını sana gerçek zamanlı olarak gösterir. Volatiliteye dinamik uyum, birden fazla pozisyonun gücü ve akıllı kâr dağılımı onu günümüzde trader’ların kullandığı en güçlü kırılma göstergelerinden biri haline getirir.


Özellikler

  • Mükemmel giriş bölgesi
  • Mükemmel şekilde optimize edilmiş grafik görünümü
  • Açıkça görülebilen take-profit ve stop-loss çizgileri
  • Sinyal optimize edilmiş trailing stop (pip gösterimi ile)
  • Tüm ayarlar birbirine mükemmel şekilde uyumlu
  • Sezgisel renk, grafik ve yön göstergeleri
  • Güçlü fiyat hareketlerinde renkli mumlar (No Wick on Close)
  • Yaklaşan trend dönüşüne işaret edebilecek sinyal rengi değişimi
  • Uyarılar: popup, e-posta, push bildirimleri ve sesli bildirimler
  • EMA trailing analizi trend değişimini analiz etmek veya emri korumak için
  • MetaTrader’deki tüm zaman dilimleri ve tüm varlıklarla uyumlu
  • Strateji test cihazında stratejileri kontrol etme imkanı
  • Trader’lar için gerçek bir ALL-IN-ONE çözüm



RangeXpert hakkında sorularınız mı var?
Kılavuz » https://www.mql5.com/tr/blogs/post/764536
Topluluk » https://www.mql5.com/tr/market/product/139498/comments
Youtube » https://www.youtube.com/@XpertHubMT5



Önerile

  • Scalping ve intraday trading
  • Zaman dilimleri: M1, M5, M15 ve H1, H4 (hepsi)
  • Varlıklar: Forex, vadeli işlemler, kripto paralar, metaller, hisseler ve endeksler
  • Hesap türleri: ECN, NDD, Raw veya Razor (çok düşük spreadler)
  • Seanslar: Londra, Frankfurt, Tokyo, Sidney ve New York
  • Brokerlar: mevcut olan tüm brokerlar



