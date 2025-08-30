Moving Average Cross Signal

Hareketli ortalamalarla ticaret yapıyorsanız, bu gösterge en iyi yardımcınız olacaktır. İşte yapabildiği şey: iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalleri gösterir (örneğin, hızlı bir hareketli ortalama aşağıdan yukarıya doğru yavaş olanı kırar - büyüme mümkündür). Sizi her şekilde bilgilendirir: terminalde bip sesi çıkarır, telefona bir bildirim gönderir ve postaya bir mektup gönderir — şimdi kesinlikle anlaşmayı kaçırmayacaksınız. Esnek bir şekilde yapılandırılabilir: Hareketli ortalamayı tam olarak nasıl hesaplayacağınızı seçebilirsiniz (10'dan fazla seçenek mevcuttur), stratejiniz için renkleri, dönemleri ve diğer parametreleri seçebilirsiniz.

Hareketli ortalamaları sevenler için bir araç. Ekranın yanında oturmanıza gerek yok — harekete geçme zamanının geldiğini kendisi bildirecek. Ve denemek isterseniz, ayarlar onu uzun vadeli ticarete bile olsa kafa derisine uyarlamaya yardımcı olacaktır. Göstergenin hızlı bir kodu vardır ve ticaret robotunuza kolayca entegre edilebilir.

İki tür sinyal ve uyarı gönderilir. İlk sinyal, koşulun yerine getirilmesi olasılığı ortaya çıktığında gelir, yani çubuk henüz kapanmamıştır ve değişiklikler olabilir. Bu, bilgisayarda oturmanıza, haberleri iki kez kontrol etmenize veya ticarete hazırlanmak için başka bir şekilde hazırlanmanıza ve bir damla karı kaçırmamanıza olanak tanır. İkinci sinyal, grafikteki ok nihayet oluşturulduğunda gelir. Her sinyal türü, çubuk başına yalnızca bir kez beslenir. Bu, göstergenin aynı fiyat çubuğundaki sinyalleri çoğaltmadığı anlamına gelir - dönem başına yalnızca bir bildirim alırsınız (örneğin, dakika veya saat başına). Böyle bir sistem fazlalıktan kaçınmaya ve ilgili verilere odaklanmaya yardımcı olur.

Görüşleriniz benim için çok önemli. Sorularınız mı var yoksa görüşlerinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? Yorum yazın veya mesaj gönderin - ben her zaman bağlantıdayım!

Gösterge parametreleri

Fast MA Mode - hızlı hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.

Fast MA - hızlı hareketli ortalama dönemi.

Slow MA Mode - Yavaş hareketli ortalamayı hesaplama yöntemi.

Slow MA - yavaş hareketli ortalama dönemi.

SendEmail - e-posta ile gönderme.

Alert - Sesli bildirim.

PushNotification - Mobil terminale bildirim.

PaintArrow - Hareketli ortalamaları geçerken grafikteki oklar.

ColorMethod - Hareketli ortalamaları renklendirme seçeneği.

ModePaintProfit - karların grafiğe çekilmesi.

Channel Expansion Method - Hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi genişletme seçeneğini seçin

ChannelWidth - hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi genişletme boyutu. 1.0 - ek genişletme olmadan. 2.0 - Kanal 2 kat genişletildi.





Hareketli ortalama yeniden çiziliyor mu (değerlerini değiştiriyor) mu?

Hareketli ortalama, tarihlerdeki değerlerini yeniden çizmez veya değiştirmez. Bununla birlikte, geçerli çubukta (örneğin M1 veya H1'de) değer mum kapanana kadar dalgalanabilir, bu nedenle doğru sinyaller için tamamlanmasını beklemek daha iyidir. Örneğin, hareketli ortalamayı çubuğun maksimum fiyatlarına göre oluşturursanız - mevcut çubuğun hareketli ortalaması, mevcut çubuğun maksimumu artık daha az olamayacağından yalnızca değerlerini artırabilir. Ayrıca «Shift = 1» parametresini yaparsanız, geçerli çubuk hesaplamalara dahil olmaz ve hareketli ortalama, geçerli çubukta bile değerlerini değiştirmeyi durdurur.

Öyle ya da böyle, geçmişteki değerlerini değiştirecek olan hareketli ortalamayı hesaplamak için bir algoritmayla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni koddaki hatalardan, kullanıcıları yanıltmaya çalışmaktan veya standart olmayan bir yoruma sahip bir araç oluşturmaya çalışmaktan kaynaklanıyor olabilir. Burada sadece söyleyebiliriz ki, bu göstergede böyle bir hesaplama yoktur ve yeniden çizilmez.





Kesişen hareketli ortalamalardan gelen sinyaller nasıl yorumlanır?

Çok fazla yol var. Kesişme gerçeği, fiyat hareketinin doğasındaki değişimin iyi bir işaretidir. Hareketli ortalamaları destek ve direnç seviyeleri olarak kullanmak veya yalnızca fiyat iki hareketli ortalama arasındayken ticaret yapmak mümkündür. Yavaş hareketli ortalamanın yönünü bir trend göstergesi olarak kullanmak ve hızlı hareketli ortalama yönünü değiştirdiğinde pazara girmek. Mum kalıplarını yalnızca hareketli ortalama çizgisine dokunmuşlarsa dikkate almak. Genel olarak, birçok yol vardır ve ayrıca kendi benzersiz ve daha etkili seçeneklerinizi de düşünebilirsiniz.

Maksimum rahatlık ve verimlilik arayışı. Göstergemize yorumlama yöntemini seçme imkanı ekledik. Bunlardan en ilginç olanları ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Blogumuzda iki filmde pozisyon açmanın yollarını görebilirsiniz.





Bu göstergeye dayalı bir sistem geliştirdim, onu nasıl otomatikleştirebilirim?

Bu ücretsiz gösterge, ticaret robotlarınızda kısıtlama olmaksızın kullanılabilir. Programcıysanız, böyle bir robotu kendiniz yazabilirsiniz. Veya serbest çalışma bölümüne bakın, orada birçok kalifiye uzman var.

Fikriniz yeni ve ilginçse bize yazabilirsiniz, biz de otomasyonuna yardımcı olacağız. Siz de bizim gibi bir MQL tüccarları topluluğu geliştirmek istiyorsanız büyük bir artı olacaktır. Hareketin bir parçası olun — fikirleri çalışma araçlarına dönüştürün, deneyimleri paylaşın ve toplulukla birlikte büyütün!





Bu göstergenin benzerlerinden farkı nedir, avantajı nedir?

Temel fark, yumuşatma yöntemlerinin seçiminde benzersiz esnekliktir. Yalnızca SMA, EMA veya smma'nın mevcut olduğu standart göstergelerin aksine, burada klasikten deneysellere kadar düzinelerce algoritma toplanmıştır. Örneğin, parabolik yaklaşım, trendin tersine dönmesini mükemmel bir şekilde yakalar, uyarlanabilir yöntemler oynaklığa otomatik olarak uyum sağlar ve makine öğrenimine dayalı algoritmalar tarihsel kalıpları analiz eder. Bu, herhangi bir piyasa koşulunda çalışmanıza izin verir: düz panelde gösterge gürültüyü görmezden gelir ve trendde değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verir. Ayrıca çizgiyi dinamik bir kanala dönüştürebilirsiniz. Bu, ek araçları bağlamadan oynaklığı görselleştirmeye ve aşırı alım/aşırı satım bölgelerini bulmaya yardımcı olur. Yorumlama seçimine sahip sinyal sistemi. Standart geçişlerle sınırlı değilsiniz: filtreler veya mum modelleri özelleştirilebilir.

Birçok farklı göstergeye sahip olmak sakıncalıdır. Bu nedenle, tüccarın analiz etmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması için bu göstergeyi oluşturuyorduk. Muazzam işlevsellik, en iyi seçeneği aramak için farklı göstergeleri yeniden bağlamanıza gerek kalmadan herhangi bir otomatik ticaret sistemine esnek bir şekilde uyum sağlamanıza olanak tanır.





Herhangi bir aletle çalışıyor mu?

Evet! Gösterge hisse senetleri, para birimleri, kripto para birimleri ve emtia vadeli işlemleriyle uyumludur. Ayarları farklı pazarlara uyarlamak kolaydır: örneğin, değişken varlıklar için hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi zorla genişletebilir ve uzun vadeli pozisyonlar için hareketli dönemleri artırabilir veya hesaplama şeklini değiştirebilirsiniz.





Göstergenizle nasıl bir sistem oluşturursunuz? Pratikte bir örnek

Bunu stratejinizde nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır: SMA 200 (yavaş) ve EMA 50 (hızlı) ayarlıyoruz, ortalamanın üzerinde bir yukarı + hacim geçmesini bekliyoruz, depozitonun% 1'inde bir pozisyon açıyoruz, zararı yerel minimuma indiriyoruz, karı al - riske göre 2: 1. Ancak unutmayın: Gösterge bir araçtır, sihirli bir hap değildir. Her zaman filtreler ekleyin ve hikayeler üzerinde stratejileri test edin!





Veri güvenliği

Hiçbir üçüncü taraf kitaplığı bağlanmaz. Gösterge kişisel veri toplamaz — tüm hesaplamalar cihazınızda yerel olarak yapılır. Ayarlarınız, sinyalleriniz ve işlem geçmişiniz gizli kalır. Bu, gizliliğe değer veren ve stratejileri paylaşmak istemeyen tüccarlar için önemlidir.





Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yazar her zaman temas halindedir: yorumlardaki soruları yanıtlar, kuruluma yardımcı olur ve sorunları çözer. Örneğin, gösterge belirli bir zaman diliminde "arızalıysa" birlikte bir çözüm bulacağız. Ayrıca iyileştirme için kendi fikrinizi de sunabilirsiniz - en iyileri bir sonraki güncellemelerde tanıtılmaktadır.