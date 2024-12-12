Time Candle Suleiman

5

Lütfen olumlu bir yorum bırakın.
Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen resim, benim göstergelerim olan Suleiman Levels göstergesi ve RSI Trend V göstergesine aittir ve elbette bağlı olan "Time Candle" da dahildir. Bu "Time Candle", ileri düzey analiz ve özel seviyeler için kapsamlı bir gösterge olan Suleiman Levels'in orijinal bir parçasıdır.

Beğenirseniz "RSI Trend V" göstergesini deneyin:
https://www.mql5.com/en/market/product/132080

ve beğenirseniz "Suleiman Levels" göstergesini deneyin:
https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Time Candle Suleiman göstergesi, mevcut mumun kalan süresini sorunsuz ve şık bir şekilde göstermek için tasarlanmıştır. Tüm zaman dilimlerinde geri sayımın görünümünü tamamen özelleştirme seçenekleri sunar; yazı tipi türü, boyutu, rengi ve mumun konumuna göre pozisyonu kontrol etmenize olanak tanır.
Not: Profesyonel ileri düzey analiz "Suleiman Levels" göstergemi inceleyin. 9.800'den fazla kod satırına sahip bu kapsamlı gösterge, grafiklerinizi daha iyi anlamanıza ve basitleştirmenize yardımcı olacak nadir ve özel özellikler içerir. Özel seviyeleri, destek ve direnç bölgelerini, trend çizgilerini ve kırılma veya reddetme alanlarını belirleyerek daha verimli işlem yapmanızı sağlar. Ayrıca, bankalar veya yüksek net değerli yatırımcılardan gelen para akışı modellerini tespit etmek için benzersiz bir işlevselliğe sahiptir.

Tam sürümü ve açıklamayı bu bağlantıdan kontrol edin:
https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Mum Zaman Göstergesi, Mum Zamanlayıcı, Mum Saati, MT5 için Mum Zamanlayıcı, Zaman Mumu, Zamanlayıcı Mum.


İncelemeler 11
Nasrullah S
18
Nasrullah S 2025.08.23 22:19 
 

Very good, easy use 👍

Jiang Jiu Ling
133
Jiang Jiu Ling 2025.07.04 02:12 
 

能很好的使用，但是有一个小问题，我在它删除了全部对象，我加载和切换周期的时候，我画的趋势线fibo等都不见了

alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.22 15:42 
 

ممتاز ... شكرا لك

Önerilen ürünler
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
Göstergeler
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Revolution martingale
Yaroslav Varankin
5 (3)
Göstergeler
Revolution Martingale is an indicator designed for trading binary options on the M5 timeframe. Features: M5 Timeframe: It is recommended to use the indicator on the M5 timeframe for optimal trading. Trade Entry: Trades should only be opened on the first candle after a signal appears. Signals: A blue diamond indicates a buying opportunity for upward movement, while a red diamond indicates a buying opportunity for downward movement. Configured for Effective Binary Options Trading: The indicator i
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Göstergeler
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
ADR ST Patterns Strategy
Vladimir Poltoratskiy
5 (1)
Göstergeler
ADR ST Patterns Strategy  is a modification of the classical  ADR  indicator. This simple indicator corresponds to the parameters specified in the  ST Patterns Strategy ( https://stpatterns.com/ ) .  Structural Target Patterns represents the market consistently divided into components. No trend lines, geometric proportions of the model itself, trading volume, or open market interest are needed for the formation of  ST Patterns . They are easily recognized and built only on the basis of breaking
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
4 (6)
Uzman Danışmanlar
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Simple Order Block Locator
Aurthur Musendame
4.63 (8)
Göstergeler
This is a simple order block locator. Searched for the existence of order blocks only at extremums. If you want multi criteria order block location check my other indicator which is more powerful here  These order blocks are ICT order blocks without any buttering. The indicator can be a useful tool for detecting reversals, continuations. You can also use the indicator as confluence with your other tools
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
"Haven Key Levels PDH PDL"   göstergesi, yatırımcıların grafikteki kilit seviyeleri görselleştirmesine yardımcı olur. Aşağıdaki seviyeleri otomatik olarak işaretler: DO (Daily Open)   — Günlük Açılış seviyesi. NYM (New York Midnight)   — New York Gece Yarısı seviyesi. PDH (Previous Day High)   — Önceki Günün En Yüksek seviyesi. PDL (Previous Day Low)   — Önceki Günün En Düşük seviyesi. WO (Weekly Open)   — Haftalık Açılış seviyesi. MO (Monthly Open)   — Aylık Açılış seviyesi. PWH (Previous Week
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.92 (25)
Göstergeler
Bu algoritma, fiyattaki kısa vadeli değişiklikleri% 86 * doğrulukla öngörür. ATR tarafından belirlenen büyük bir hareket olduğunda, aşırı alım veya aşırı satım durumu sırasında gösterge sizi uyaracaktır. Fiyatın sinyal mumundan daha yüksek veya daha düşük olup olmayacağını tahmin eder. Daha büyük zaman dilimlerinde ortalama geri dönüş ticareti, ikili opsiyonlar veya vadeli işlem sözleşmeleri için mükemmeldir. Gösterge, 5 yıllık verilerle geriye dönük olarak test edildi ve zaman içindeki fiyat g
FREE
BB Engulfing Bar V2 MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Göstergeler
The indicator defines the Bullish and Bearish Engulfing Bar. The pattern has greater reliability when the open price of the engulfing candle is well above the close of the first candle, and when the close of the engulfing candle is well below the open of the first candle. For an engulfing bar to be valid it must fully engulf at least one previous bar or candle - includes all the body and the wick. The engulfing bar can engulf more than one bar as long as it completely engulfs the previous bar.
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Göstergeler
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Göstergeler
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Uzman Danışman (EA) Sürümü Manuel sinyaller yerine otomatik ticareti tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Bu gösterge, bir mum Bollinger Bantları dışına çıktıktan sonra fiyatın yeniden banda girdiği yeniden giriş (ReEntry) anlarını hesaplar ve yanlış sinyalleri azaltmak için bu sinyali bir RSI teyidi ile birleştirir. Fiyat alt banda inip tekrar içeri döndüğünde ve isteğe bağlı olarak RSI’nın az önce aşır
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3.93 (14)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Göstergeler
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
TurtleDonchian
Wilna Barnard
Göstergeler
TurtleDonchian – Classic Turtle Trading Reimagined The TurtleDonchian indicator is built on the legendary Turtle Trading system developed in the 1980s by Richard Dennis and William Eckhardt. Their experiment proved that a rules-based system could turn complete beginners into profitable traders by following strict discipline. The foundation of their success was the Donchian Channel breakout strategy , combined with ATR-based position sizing and pyramiding principles . We developed TurtleDonchian
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Göstergeler
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Göstergeler
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (7)
Göstergeler
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Round Level MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Göstergeler
The fact that round number levels have a significant influence on the market cannot be denied and should not be overlooked. These psychological levels are used by both retail Forex traders and major banks that deal in Forex.  Very simple and effective indicator and most importantly free. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The program does not work in the strategy tester.
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Göstergeler
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The Breakout King": https://www.mql5.com/en/market/product/149835 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (16)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Yazarın diğer ürünleri
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Shock Pullback Göstergesi - Piyasa Analizinde Gerçek Bir Çığır Shock Pullback Göstergesi, geri çekilmeleri ve birikim bölgelerini tespit etmede gerçek bir yeniliktir. Tamamen yenilikçi bir algoritma üzerine kurulu olan bu araç, yatırımcıların işlem fırsatlarını belirlemesine, fiyat hareketlerini takip etmesine ve geri çekilmeleri, birikim bölgelerini, boşlukları ve kırılmaları kolaylıkla ve mutlak netlikle tespit etmesine olanak tanır. Temel Özellikler: Standart ve Kademeli Shock Pullback Çizgil
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Volume & Liquidity Hunter – Scalping , birden fazla zaman diliminde gerçek zamanlı olarak hacim artışlarını ve likidite alanlarını izlemek amacıyla tasarlanmış profesyonel bir scalping göstergesidir. Bu gösterge, "akıllı para (smart money)" kavramlarını gerçek piyasa koşulları ile birleştirerek, hassas scalping işlemleri için ideal bir araç haline getirir. Tersine dönüşlerde, kırılmalarda ya da adil değer açıklıklarında (FVG) işlem yapmanızda fark etmez – bu gösterge, gerçek satın alma ve satış
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
Göstergeler
لا: لا: تم   ضبط الشاشة على الصورة، بالإضافة إلى 2 من مؤشرات "مستويات سليمان" و"RSI Trend V" المتغيرة. سليمان مستويات Göstergesi ، ممتاز، لديه خبرة مهنية في التحليل. لقد قمت بكتابة 9,800 كتابًا ، وقم بتحليل الرسومات الجرافيكية الخاصة بها في زماننا هذا من خلال الحصول على نتائج صافية. لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.   سليمان ليفلز إن غوتشلو أوزيليكليري: Sarı Kutular (Finansal Akış Tespiti)   - Sarı Kutular için Not: "Göstergenin tamamen yenilikçi ve özel bir özelliği - Sıfırdan keşfedildi" : Belirl
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ: BU UZMAN YALNIZCA VERİ İNDİRME İÇİNDİR VE HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMEZ Uzman Danışmanın İşlevi: Geçmiş verileri doğru, hatasız ve hızlı bir şekilde indirmek. Gereklilik: Bazen, çizimler, grafikler, çizgiler ve oklar içeren belirli göstergelerin grafiğe yerleştirildiğinde veya zaman dilimleri arasında geçiş yapıldığında garip davrandığını fark ederiz. Çizimler ve çizgiler ana ekranda doğal olmayan bir şekilde hareket edebilir. Bu sorun, bazı göstergelerin ihtiyaç duyabileceği gerekl
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Hoş Geldin Fiyatı: 35 $ Baş ve Omuz Deseni , hem yükseliş hem de düşüş Baş ve Omuz formasyonlarını içeren güvenilir desen tanıma arayan traderlar için idealdir. Entegre Fibonacci seviyeleri, boyun çizgisi kırılım tespiti ve erken tahmin teknikleriyle donatılmıştır. Grafik yapılarını ve trend dönüşlerini belirlemede teknik analize ve hassasiyete önem verenler için güçlü bir MT5 aracıdır. Çift Tespit Yöntemi Yöntem 1 - Klasik Desen Tespiti Tanımlanmış yapısal kurallar kullanarak standart Baş ve O
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen "Bazı görseller" benim indikatörlerim olan Suleiman Levels Indicator ve RSI Trend V Indicator 'dan alınmıştır. RSI Trend V Indicator trend belirleme amacıyla tasarlanmış olup, Fibonacci ile entegre edilerek hedef bölgeleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirler. Bu, genel trend yönünü belirlemede son derece güçlü, katı ve kullanışlı bir indikatördür. Potansiyel fiyat hareketi geri dönüş bölgelerinde görünen yükseliş ve düşüş okları içerir. Anca
Filtrele:
aqwa
229
aqwa 2025.10.02 20:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.10.03 08:25
Thank you friend for your kind rating.
Evgeny Belyaev
90004
Evgeny Belyaev 2025.08.26 09:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.09.01 02:42
Thank you.. I truly appreciate your evaluation of the indicator.
Nasrullah S
18
Nasrullah S 2025.08.23 22:19 
 

Very good, easy use 👍

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.08.24 15:39
Thank you, I wish you all the best.
Jiang Jiu Ling
133
Jiang Jiu Ling 2025.07.04 02:12 
 

能很好的使用，但是有一个小问题，我在它删除了全部对象，我加载和切换周期的时候，我画的趋势线fibo等都不见了

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.07.04 21:10
Yes, you are right. Thank you for pointing out this issue... I have fixed it now, and you can update the indicator to the new version without any problems deleting other drawings or objects on the chart.
alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.22 15:42 
 

ممتاز ... شكرا لك

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.06.22 21:06
شكرا لمرورك وتقديرك اللطيف
tjoeYoyo
14
tjoeYoyo 2025.06.08 09:19 
 

why can't i change the text color in my linux mint, can you help me? thx

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.06.08 09:34
Hello my friend.. I think the issue is related to Linux Mint and has nothing to do with the indicator. I don't have much experience with Linux Mint, but here are a few possibilities: -System permissions : Some settings require administrator (Root) privileges to be changed.
-Desktop environment (such as Cinnamon, Mate, or KDE): Each environment has its own settings for managing colors and themes.
-Applications being used (such as Terminal or text editors): You may need to adjust the settings of these applications individually.
-Corrupted configuration files or incompatible installed themes . I wish you all the best
Kedrov
1019
Kedrov 2025.05.14 09:15 
 

Отличный индикатор

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.05.14 13:33
Спасибо за вашу добрую оценку, желаю вам всего наилучшего.
Mikhail Ploshchenko
308
Mikhail Ploshchenko 2025.05.02 14:37 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.05.04 01:37
Большое спасибо за этот комментарий и добрую оценку. Желаю вам всего наилучшего.
P.ARMz4915
324
P.ARMz4915 2025.04.20 08:34 
 

very good

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.04.24 20:21
Thank you… You’re very welcome.
GHANO03
176
GHANO03 2025.03.24 03:05 
 

Thank you souleiman

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.03.25 01:12
You are Welcome.. Thank you my friend, for the review. Truly, that's kind of you.
nik-leonov2
16
nik-leonov2 2025.01.16 13:10 
 

Очень полезное дополнение и очень удобное.

Suleiman Alhawamdah
17673
Geliştiriciden yanıt Suleiman Alhawamdah 2025.01.16 21:37
Thank you my friend. That’s very kind of you, and your encouragement brings me good joy.
İncelemeye yanıt