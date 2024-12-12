Lütfen olumlu bir yorum bırakın.

Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen resim, benim göstergelerim olan Suleiman Levels göstergesi ve RSI Trend V göstergesine aittir ve elbette bağlı olan "Time Candle" da dahildir. Bu "Time Candle", ileri düzey analiz ve özel seviyeler için kapsamlı bir gösterge olan Suleiman Levels'in orijinal bir parçasıdır.

Beğenirseniz "RSI Trend V" göstergesini deneyin:

https://www.mql5.com/en/market/product/132080

ve beğenirseniz "Suleiman Levels" göstergesini deneyin:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Time Candle Suleiman göstergesi, mevcut mumun kalan süresini sorunsuz ve şık bir şekilde göstermek için tasarlanmıştır. Tüm zaman dilimlerinde geri sayımın görünümünü tamamen özelleştirme seçenekleri sunar; yazı tipi türü, boyutu, rengi ve mumun konumuna göre pozisyonu kontrol etmenize olanak tanır.

Not: Profesyonel ileri düzey analiz "Suleiman Levels" göstergemi inceleyin. 9.800'den fazla kod satırına sahip bu kapsamlı gösterge, grafiklerinizi daha iyi anlamanıza ve basitleştirmenize yardımcı olacak nadir ve özel özellikler içerir. Özel seviyeleri, destek ve direnç bölgelerini, trend çizgilerini ve kırılma veya reddetme alanlarını belirleyerek daha verimli işlem yapmanızı sağlar. Ayrıca, bankalar veya yüksek net değerli yatırımcılardan gelen para akışı modellerini tespit etmek için benzersiz bir işlevselliğe sahiptir.

Tam sürümü ve açıklamayı bu bağlantıdan kontrol edin:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Mum Zaman Göstergesi, Mum Zamanlayıcı, Mum Saati, MT5 için Mum Zamanlayıcı, Zaman Mumu, Zamanlayıcı Mum.



