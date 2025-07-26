Ace Trend

Size trend ticareti dünyasında oyunun kurallarını değiştiren devrim niteliğinde bir gösterge sunuyoruz. Gösterge, performansı yeniden düşünmek ve ticaret deneyiminizi benzeri görülmemiş bir yüksekliğe çıkarmak için tasarlanmıştır. Göstergemiz, onu rakiplerinden ayıran benzersiz bir gelişmiş özellik kombinasyonuna sahiptir. Gelişmiş "Gerçek Fiyatlandırma Faktörleri" teknolojisi, en zorlu ve değişken piyasa koşullarında bile rakipsiz sürdürülebilirlik sağlar. Düzensiz kalıplara, çalışmayan göstergelere veda edin ve bilinçli, kontrollü ticarete hoş geldiniz.

Gösterge, oluşan çubuklardaki okumalarını yeniden çizmez veya değiştirmez. Gösterge, M1'den Mn'ye kadar herhangi bir zaman diliminde çalışır. En iyi sonuç H1 veya daha kısa zaman diliminde olacaktır.

AceTrend, "RBTI" versiyonuna göre trend göstergeleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor. "RBTI" - yeni veriler üzerinde zorunlu testlerle birçok faktöre dayanan en iyi trend göstergelerinin sıralaması. İnternette «AceTrend RBTI» hakkında bilgi arayarak daha fazla bilgi edinebileceksiniz. AceTrend - ticarette maksimum karlılık ve kontrol. Göstergemiz, tarihe değil, tam olarak güncel piyasa fiyatlarına dayalı getiri ile vurgulanmaktadır. Acetrend'in kapsamlı yaklaşımı, ticareti her adımın matematikle desteklendiği ve gerçek verilerle doğrulandığı sistemik bir sürece dönüştürür. Devrime katılın — ticaret deneyiminizin potansiyelini ortaya çıkarın!

Ortak karakterler için yerleşik ayarlar (XAUUSD, BitCoin, EURUSD, Standard & Poor's 500, MOEX SBER...). Ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için çeşitli tamamlayıcı modeller. Göstergenin trendlerinden elde edilen karın otomatik olarak hesaplanması. Kar elde etmek için seviyeler. Göstergenin trendlerine göre ZigZag. Postaya ve akıllı telefona kapsamlı bir uyarı sistemi. Uzmanlarınızda ve ticaret stratejilerinizde kullanımı kolay ve hızlıdır.


İnceleme bırakan alıcılar, AceTrend göstergesine dayalı olarak tam otomatik bir uzman alırlar. Alabilmek için özel mesajlarınızın engelinin kaldırılmış olması veya başka bir yolla bizimle iletişime geçmeniz gerekir.

Gösterge parametreleri:

  • PreSets - "Manuel mod" seçilirse, göstergeyi hesaplamak için "---=Hesaplama ayarları=---" bölümündeki parametreler kullanılır. Hazır bir ayar kümesi seçilirse - bu bölümdeki tüm parametreler otomatik olarak ayarlanır ve gizlenir (aslında "---=Hesaplama ayarları=---" olarak ayarlanan parametreler artık göstergenin hesaplanmasına katılmamaktadır).
  • Algorithm version - Hesaplamaya katılan göstergenin algoritmasının versiyonu. Parametre, göstergenin gelecekteki ölçeklenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. Hesaplamanın sonucunu küresel olarak değiştirebilir.
  • Power momentum Up - Yükseliş trendinin başlangıcındaki duyarlılık. Önerilen aralık 0.2 ile 5 arasında, 0.1 artışlarla.
  • Power momentum Dn - Düşüş trendinin başlangıcındaki duyarlılık. Önerilen aralık 0.2 ile 5 arasında, 0.1 artışlarla.
  • UPK1 - Hızlı ve dürtüsel yükseliş trendleri için oran. Önerilen aralık, 0.1 artışlarla 0.5 ile 1.5 arasındadır.
  • UPK2 - Standart yükseliş trendleri için oran. Önerilen aralık, 0.1 artışlarla 0.5 ile 1.5 arasındadır.
  • UPK3 - değişken yükseliş trendleri için oran. Önerilen aralık, 0.1 artışlarla 0.5 ile 1.5 arasındadır.
  • DNK1 - Hızlı ve dürtüsel düşüş eğilimleri için oran. Önerilen aralık, 0.1 artışlarla 0.5 ile 1.5 arasındadır.
  • DNK2 - Standart düşüş eğilimleri için oran. Önerilen aralık, 0.1 artışlarla 0.5 ile 1.5 arasındadır.
  • DNK3 - değişken düşüş eğilimleri için oran. Önerilen aralık, 0.1 artışlarla 0.5 ile 1.5 arasındadır.
  • BarsCalculate - Göstergeyi hesaplamak ve oluşturmak için çubuk sayısı.
  • ShowPattern - Trend içi girişler için ek kalıplar içerir.
  • PaintArrow - Grafikteki okları çizmek için seçenekler.
  • ModePaintProfit - Gösterge trendlerinden kar elde etmek için seçeneği seçin.
  • PaintLevels - karları trendin içine kilitlemek için seviyeleri çizer.
  • PaintZZ - Göstergenin trendlerine göre ZigZag çizer.
  • Alert - uyarıları içerir: uyarı sinyali, sesli alarm, postaya mesaj, mobil terminale mesaj.
rhema777
408
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

