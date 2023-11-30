WH Fair Value Gap MT5

4.73

Benzersiz Adil Değer Açığı MT5 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın
Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor.
Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz.

EA Sürümü: WH Fair Value Gap EA MT5
SMC Tabanlı Gösterge: WH SMC Indicator MT5

Özellikler:

  1. Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi.

  2. Çoklu Zaman Çerçevesi Desteği.

  3. Özelleştirme.

  4. Gerçek zamanlı uyarılar.

  5. Kullanıcı Dostu Mükemmellik

  6. Kusursuz Uyumluluk

Faydalar:

  • Rakipsiz Hassasiyet: Parmaklarınızın ucunda en iyi adil değer farkı göstergesine sahip olduğunuzu bilerek güvenle kararlar alın.

  • Optimize Edilmiş Risk Yönetimi: Piyasa düzeltmelerini belirleyin ve varlıkların gerçek adil değerinden yararlanarak riski benzersiz bir doğrulukla yönetin.

  • En İyi Çok Yönlülük: Göstergeyi, ister günlük alım satım, ister dalgalı alım satım veya uzun vadeli yatırım olsun, tercih ettiğiniz alım satım tarzına göre uyarlayın. Farklı zaman dilimlerine ve enstrümanlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayın.

  • Kanıtlanmış Mükemmellik: Zorlu testler ve olumlu kullanıcı geri bildirimleriyle desteklenen Adil Değer Farkı Göstergemiz, çeşitli piyasa koşullarında rakiplerimizden sürekli olarak daha iyi performans göstermiştir.


Nihai Adil Değer Farkı Göstergesi ile yatırım deneyiminizi yeni zirvelere taşıyın. Başarınız için bugün akıllıca bir seçim yapın!

**Herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçin**


İncelemeler 39
Benjamin Afedzie
3098
Benjamin Afedzie 2025.06.09 13:44 
 

good product

Frank Poulain
23
Frank Poulain 2025.04.16 17:09 
 

C'est vraiment interessant votre travail ! Et puis ca macrche. C'est pas comme d'autre robot que vous payez cher parce que sur le Back test c'est mirobolent et en vrais rien !!!

AminaHossam
60
AminaHossam 2025.01.15 02:47 
 

good one

HOGJoerch63
434
HOGJoerch63 2025.09.07 06:16 
 

Thanks for the Indicator Hussein. You can also use it without showing SL/TP with arrows to close the gap. Thats the way I know the FWG. But it works in both direction

sunsethaven
14
sunsethaven 2025.09.01 08:37 
 

Just taking some of the trades,,, but great help!

Benjamin Afedzie
3098
Benjamin Afedzie 2025.06.09 13:44 
 

good product

Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.07 05:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

shadyVerse
60
shadyVerse 2025.04.17 16:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Frank Poulain
23
Frank Poulain 2025.04.16 17:09 
 

C'est vraiment interessant votre travail ! Et puis ca macrche. C'est pas comme d'autre robot que vous payez cher parce que sur le Back test c'est mirobolent et en vrais rien !!!

AminaHossam
60
AminaHossam 2025.01.15 02:47 
 

good one

Giorgio Lucchetta
88
Giorgio Lucchetta 2024.11.24 01:30 
 

Ainda nao consegui acertar um trade, devo ser muito ruim nesse negocio.........

Wissam Hussein
88129
Geliştiriciden yanıt Wissam Hussein 2024.11.24 06:08
Thank for your feedback, you should wait for the signals
Keokone
489
Keokone 2024.11.13 17:34 
 

Nice tool for manual trading. Thanks for sharing.

Francisco Gomes Da Silva
131617
Francisco Gomes Da Silva 2024.09.23 04:50 
 

essa estratégia é muito assertiva, eu gostei demais, parabéns ao desenvolvedor!

crovara3002
24
crovara3002 2024.08.22 16:20 
 

EXCELENTE!!!!....gracias

Michael-MT5
448
Michael-MT5 2024.08.18 10:57 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

aleksandre.dumas
49
aleksandre.dumas 2024.08.07 12:31 
 

Grat indicator, but need to be careful when using. Blindly taking the signals may noy yield a profitable result. Need to understand the bias....

Tharwat Abdelhady
48
Tharwat Abdelhady 2024.07.13 20:17 
 

amazing FVG thx my pro

Houman-1
54
Houman-1 2024.07.08 07:12 
 

it works only for 1 minute for me, and it's not bad but not perfect, if it worked for 5-15-30M I would recommend it but not now!

65638263
735
65638263 2024.06.28 08:27 
 

muchas gracias,lo estoy probando bendiciones sigue asi

MT5 LV
21
MT5 LV 2024.06.12 16:35 
 

这个指标太棒了，可以分享一下源码吗？我想学习一下这个指标怎么开发的。非常崇拜你。

Dougal
322
Dougal 2024.05.10 14:59 
 

Been using it on M5 Gold, I don't take every trade just because it offers one, I think it's great so far.

Didier Lorenzo
48
Didier Lorenzo 2024.05.04 07:14 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Cody Moffit
48
Cody Moffit 2024.05.03 12:00 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

12
İncelemeye yanıt