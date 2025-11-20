Elliott Wave MT5
- Göstergeler
- Sathit Sukhirun
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Otomatik Elliott Dalga Teorisi
1. Otomatik Dalga Sayımı ve Objektiflik
İtki Dalgaları (1-2-3-4-5): Teorik olarak doğru yapıyı göstermek için katı kurallar kullanır.
Düzeltme Dalgaları (A-B-C): Trend yönünde işlem fırsatları bulmak için geri çekilmeleri yakalar.
2. Çok Dereceli Analiz (Multi-Degree) 3 seviyeyi aynı anda analiz eder:
Minor (Kısa): Hızlı hareketler için.
Intermediate (Orta): Ana trend için.
Primary (Uzun): Büyük resim için.
3. Hedef Fiyat ve Giriş
Fibonacci Projeksiyonu: Bir sonraki dalganın nerede bitebileceğini gösteren hedef çizgileri çizer.
Kırılım (Breakout) Çizgileri: Fiyatın kırılması durumunda nerede işleme girileceğini gösterir.
4. Dahili Risk Yönetimi
Geçersizlik (Invalidation) Noktaları: Fiyat kuralları ihlal ederse, sistem hemen bir "x" işareti koyar.
Fayda: Yanlış sayım yapıldığını hemen anlar ve zararı kesebilirsiniz (Cut Loss).
5. Gerçek Zamanlı Alarmlar Yeni İtki, Düzeltme veya Geçersizlik durumlarında Mobil, E-posta veya Popup ile anında bildirim gönderir.
Özet: Bu indikatör, Elliott Dalga yapılarını tarayan ve Giriş, Çıkış ve İptal noktalarını gösteren bir "Kişisel Asistan"gibidir.