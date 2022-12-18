Multi Indicator Signal
- 专家
- Biswarup Banerjee
- 版本: 17.0
- 更新: 12 八月 2025
- 激活: 20
Multi Indicator Strategy EA MT4 是一款为MetaTrader 4设计的复杂交易工具，通过九个技术指标（ADX、布林带、CCI、MACD、移动平均线、RSI、随机指标、Awesome Oscillator和RVI）自动执行交易进场和离场。该EA提供广泛的定制选项，包括多种进场/离场策略和AND/OR/NA组合模式，为交易者提供无与伦比的灵活性。经过广泛回测，EA确保精确的信号生成、稳健的风险管理和低资源占用，以实现无缝执行。
您可以在这里下载MT5版本：Multi Indicator Strategy EA MT5
对于详细文档：整体设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件
关键功能概述：
- 多指标系统，支持ADX、布林带、CCI、MACD、移动平均线、RSI、随机指标、Awesome Oscillator和RVI的可定制参数。
- 支持多个时间框架，适应灵活的交易策略。
- 灵活的进场/离场策略，带有AND/OR/NA组合模式，可定制信号逻辑。
- 高级风险管理，包括止损、止盈和亏损恢复选项（网格、对冲、马丁格尔）。
- 使用更高时间框架的移动平均线进行趋势过滤，提升交易准确性。
- 按日/时间过滤，优化特定时段的交易表现。
- 实时仪表板，显示交易详情、账户指标和系统状态。
- 支持弹出窗口、电子邮件和推送通知，及时提供更新。
- 兼容MQL5 VPS，实现24/7可靠运行。
指标策略概述：
每个指标支持多种可配置的进场和离场策略。主要示例包括：
- ADX：当+DI超过-DI（PDI > MDI）时买入；低于时卖出。当ADX向上突破阈值时买入；向下突破时卖出。
- 布林带：在下轨反转时买入；在上轨卖出。价格超过中轨时买入；低于时卖出。
- CCI：当CCI进入超卖区时买入；超买区时卖出。CCI向上突破零线时买入；向下突破时卖出。
- MACD：零线下方看涨交叉时买入；零线上方看跌交叉时卖出。MACD超过信号线时买入；低于时卖出。
- 移动平均线：快线向上突破慢线时买入；向下突破时卖出。价格高于快线时买入；低于时卖出。
- RSI：RSI向上突破50时买入；向下突破时卖出。RSI低于下限时买入；高于上限时卖出。
- 随机指标：%K向上突破50时买入；向下突破时卖出。%K/%D在超卖区下方交叉时买入；超买区上方交叉时卖出。
- Awesome Oscillator：AO向上突破零线时买入；向下突破时卖出。看涨碟形形态时买入；看跌时卖出。
- RVI：主线向上突破信号线时买入；向下突破时卖出。主线超过上限时买入；低于下限时卖出。
- 离场策略：与进场策略相反（例如，RSI买入离场为向下突破50）。
注意：Multi Indicator Strategy EA MT4 是一个通过多指标信号增强决策的专业交易工具。它需要仔细配置指标参数、进场/离场策略和风险管理设置，以符合您的交易目标和风险承受能力。在模拟环境中进行彻底测试对于优化性能和减轻自动交易及亏损恢复策略相关风险至关重要。
重要建议：
这是一个专业的交易工具，不是保证盈利的系统。多指标信号和亏损恢复策略（网格、对冲、马丁格尔）的复杂性如果管理不当，可能在波动市场中导致重大风险。为确保有效使用：
- 在真实账户使用前，在模拟账户上进行彻底测试，以了解信号行为和风险敞口。
- 根据市场条件定期审查和调整设置。查看上述MQL5博客链接以获取最新建议、回测和配置指南。
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.