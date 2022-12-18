Multi Indicator Signal
Multi Indicator Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 4 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precisa de sinais, gerenciamento robusto de riscos e baixo uso de recursos para uma execução fluida.
Você pode baixar a versão para MT5 aqui: Multi Indicator Strategy EA MT5
Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais e Entradas | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração
Visão Geral das Características Principais:
- Sistema multi-indicador com parâmetros personalizáveis para ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI.
- Suporta múltiplos períodos de tempo para estratégias de trading adaptáveis.
- Estratégias de entrada/saída flexíveis com modos de combinação AND/OR/NA para lógica de sinais personalizada.
- Gerenciamento avançado de riscos com Stop-Loss, Take-Profit e opções de recuperação de perdas (Grade, Hedge, Martingale).
- Filtro de tendência usando uma Média Móvel de período superior para maior precisão nas negociações.
- Filtros de dia/hora para trading em sessões específicas.
- Painel em tempo real exibindo detalhes das negociações, métricas da conta e status do sistema.
- Notificações pop-up, por e-mail e push para atualizações oportunas.
- Compatível com MQL5 VPS para operação confiável 24/7.
Visão Geral das Estratégias de Indicadores:
Cada indicador suporta múltiplas estratégias de entrada e saída configuráveis. Exemplos principais incluem:
- ADX: Comprar quando +DI ultrapassa -DI (PDI > MDI); vender quando está abaixo. Comprar quando ADX cruza acima de um limiar; vender quando abaixo.
- Bandas de Bollinger: Comprar na reversão da banda inferior; vender na superior. Comprar quando o preço ultrapassa a banda média; vender quando está abaixo.
- CCI: Comprar quando CCI entra em zona de sobrevenda; vender em sobrecompra. Comprar quando CCI cruza acima de zero; vender quando cruza abaixo.
- MACD: Comprar em cruzamento altista abaixo de zero; vender em cruzamento baixista acima. Comprar quando MACD ultrapassa a linha de sinal; vender quando está abaixo.
- Média Móvel: Comprar quando a MA rápida cruza acima da lenta; vender quando cruza abaixo. Comprar quando o preço está acima da MA rápida; vender quando está abaixo.
- RSI: Comprar quando RSI cruza acima de 50; vender quando cruza abaixo. Comprar quando RSI está abaixo do nível inferior; vender quando está acima do superior.
- Estocástico: Comprar quando %K cruza acima de 50; vender quando cruza abaixo. Comprar em cruzamento de %K/%D abaixo de sobrevenda; vender acima de sobrecompra.
- Awesome Oscillator: Comprar quando AO cruza acima de zero; vender quando cruza abaixo. Comprar em padrão de pires altista; vender em baixista.
- RVI: Comprar quando a linha principal cruza acima da sinal; vender quando cruza abaixo. Comprar quando a linha principal ultrapassa o nível superior; vender quando está abaixo do inferior.
- Estratégias de Saída: Espelham as estratégias de entrada com lógica reversa (por exemplo, saída de compra por RSI ao cruzar abaixo de 50).
Nota: Multi Indicator Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading profissional que melhora a tomada de decisões por meio de sinais de múltiplos indicadores. Requer configuração cuidadosa de parâmetros de indicadores, estratégias de entrada/saída e ajustes de gerenciamento de riscos para se alinhar com seus objetivos de trading e tolerância ao risco. Testes minuciosos em um ambiente de demonstração são essenciais para otimizar o desempenho e mitigar os riscos associados ao trading automatizado e às estratégias de recuperação de perdas.
Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. A complexidade dos sinais de múltiplos indicadores e das estratégias de recuperação de perdas (Grade, Hedge, Martingale) pode levar a riscos significativos se não for gerenciada adequadamente, especialmente em mercados voláteis. Para um uso eficaz:
- Teste minuciosamente em uma conta demo antes de implementar em uma conta real para compreender o comportamento dos sinais e a exposição ao risco.
- Revise e ajuste regularmente as configurações com base nas condições de mercado. Consulte os links do blog MQL5 acima para as últimas recomendações, backtests e guias de configuração.
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.