Multi Indicator Signal
- エキスパート
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 17.0
- アップデート済み: 12 8月 2025
- アクティベーション: 20
Multi Indicator Strategy EA MT4は、MetaTrader 4向けの高度な取引ツールで、ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVIの9つのテクニカルインジケーターを使用して、取引のエントリーとエグジットを自動化します。複数のエントリー/エグジット戦略とAND/OR/NA組み合わせモードを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、トレーダーに比類のない柔軟性を提供します。広範なバックテスト済みで、正確なシグナル生成、堅牢なリスク管理、低リソース使用によるスムーズな実行を保証します。
MT5バージョンはこちらからダウンロードできます：Multi Indicator Strategy EA MT5
詳細なドキュメントについては：一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル
主要機能の概要：
- ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVI用のカスタマイズ可能なパラメーターを備えたマルチインジケーターシステム。
- 複数の時間枠をサポートし、適応性のある取引戦略を実現。
- AND/OR/NA組み合わせモードによる柔軟なエントリー/エグジット戦略で、カスタマイズされたシグナルロジックを構築。
- ストップロス、テイクプロフィット、損失回復オプション（グリッド、ヘッジ、マーチンゲール）による高度なリスク管理。
- 上位時間枠の移動平均を使用したトレンドフィルターで、取引精度を向上。
- セッション固有の取引のための日/時間フィルター。
- 取引詳細、口座メトリクス、システムステータスを表示するリアルタイムダッシュボード。
- ポップアップ、メール、プッシュ通知によるタイムリーな更新。
- MQL5 VPSと互換性があり、24時間7日の信頼性の高い運用を実現。
インジケーター戦略の概要：
各インジケーターは、複数の構成可能なエントリーおよびエグジット戦略をサポートします。主要な例は以下の通りです：
- ADX：+DIが-DIを上回る（PDI > MDI）場合に買い；下回る場合に売り。ADXが閾値を上抜けで買い；下抜けで売り。
- ボリンジャーバンド：下バンドでの反転で買い；上バンドで売り。価格が中間バンドを上抜けで買い；下抜けで売り。
- CCI：CCIがオーバーソールドゾーンに入る時に買い；オーバーボートゾーンで売り。CCIがゼロを上抜けで買い；下抜けで売り。
- MACD：ゼロ以下での強気クロスで買い；ゼロ以上での弱気クロスで売り。MACDがシグナルラインを上抜けで買い；下抜けで売り。
- 移動平均：速いMAが遅いMAを上抜けで買い；下抜けで売り。価格が速いMAを上回る時に買い；下回る時に売り。
- RSI：RSIが50を上抜けで買い；下抜けで売り。RSIが下限を下回る時に買い；上限を上回る時に売り。
- ストキャスティクス：%Kが50を上抜けで買い；下抜けで売り。%K/%Dがオーバーソールド以下でクロスする時に買い；オーバーボート以上で売り。
- Awesome Oscillator：AOがゼロを上抜けで買い；下抜けで売り。強気のソーサーパターンで買い；弱気で売り。
- RVI：メインラインがシグナルラインを上抜けで買い；下抜けで売り。メインラインが上限を上回る時に買い；下限を下回る時に売り。
- エグジット戦略：エントリー戦略を反転ロジックで反映（例：RSIの買いエグジットは50を下抜け）。
注：Multi Indicator Strategy EA MT4は、複数のインジケーターシグナルを通じて意思決定を強化するプロフェッショナルな取引ツールです。インジケーターパラメーター、エントリー/エグジット戦略、リスク管理設定を慎重に構成し、取引目標とリスク許容度に合わせる必要があります。デモ環境での徹底的なテストは、パフォーマンスを最適化し、自動取引や損失回復戦略に関連するリスクを軽減するために不可欠です。
重要なアドバイス：
これはプロフェッショナルな取引ツールであり、利益を保証するシステムではありません。複数のインジケーターシグナルと損失回復戦略（グリッド、ヘッジ、マーチンゲール）の複雑さは、適切に管理しないと、特にボラティルな市場で重大なリスクを引き起こす可能性があります。効果的な使用のために：
- ライブアカウントで使用する前に、デモアカウントで徹底的にテストしてシグナルの挙動とリスク暴露を理解してください。
- 市場状況に基づいて設定を定期的に見直し、調整してください。最新の推奨事項、バックテスト、設定ガイドについては、上記のMQL5ブログリンクを確認してください。
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.