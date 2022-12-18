Multi Indicator Signal

Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantisce una generazione precisa dei segnali, una gestione robusta del rischio e un basso utilizzo delle risorse per un’esecuzione fluida.

Puoi scaricare la versione per MT5 qui: Multi Indicator Strategy EA MT5

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali e agli Input | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione

Panoramica delle Caratteristiche Principali:

Sistema multi-indicatore con parametri personalizzabili per ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI.

Supporta molteplici timeframe per strategie di trading adattabili.

Strategie di entrata/uscita flessibili con modalità di combinazione AND/OR/NA per una logica dei segnali personalizzata.

Gestione avanzata del rischio con Stop-Loss, Take-Profit e opzioni di recupero delle perdite (Griglia, Copertura, Martingala).

Filtro di tendenza utilizzando una Media Mobile su timeframe superiore per una maggiore precisione nelle operazioni.

Filtri di giorno/ora per trading specifico per sessione.

Dashboard in tempo reale che mostra dettagli delle operazioni, metriche del conto e stato del sistema.

Notifiche pop-up, via e-mail e push per aggiornamenti tempestivi.

Compatibile con MQL5 VPS per un funzionamento affidabile 24/7.

Panoramica delle Strategie degli Indicatori:

Ogni indicatore supporta molteplici strategie di entrata e uscita configurabili. Esempi chiave includono:

ADX: Acquistare quando +DI supera -DI (PDI > MDI); vendere quando è inferiore. Acquistare quando ADX incrocia un soglia verso l’alto; vendere quando verso il basso.

Bande di Bollinger: Acquistare su inversione alla banda inferiore; vendere alla banda superiore. Acquistare quando il prezzo supera la banda mediana; vendere quando è inferiore.

CCI: Acquistare quando CCI entra in zona di ipervenduto; vendere in zona di ipercomprato. Acquistare quando CCI incrocia lo zero verso l’alto; vendere verso il basso.

MACD: Acquistare su incrocio rialzista sotto lo zero; vendere su incrocio ribassista sopra. Acquistare quando MACD supera la linea di segnale; vendere quando è inferiore.

Media Mobile: Acquistare quando la MA veloce incrocia la lenta verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando il prezzo è sopra la MA veloce; vendere quando è sotto.

RSI: Acquistare quando RSI incrocia 50 verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando RSI è sotto il livello inferiore; vendere quando è sopra il livello superiore.

Stocastico: Acquistare quando %K incrocia 50 verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare su incrocio %K/%D sotto ipervenduto; vendere sopra ipercomprato.

Awesome Oscillator: Acquistare quando AO incrocia lo zero verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare su modello di piattino rialzista; vendere su ribassista.

RVI: Acquistare quando la linea principale incrocia la linea di segnale verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando la linea principale supera il livello superiore; vendere quando è sotto il livello inferiore.

Strategie di Uscita: Rispecchiano le strategie di entrata con logica inversa (ad esempio, uscita da acquisto RSI su incrocio sotto 50).

Nota: Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading professionale che migliora il processo decisionale attraverso segnali multi-indicatori. Richiede un’attenta configurazione dei parametri degli indicatori, delle strategie di entrata/uscita e delle impostazioni di gestione del rischio per allinearsi ai tuoi obiettivi di trading e alla tua tolleranza al rischio. È essenziale eseguire test approfonditi in un ambiente demo per ottimizzare le prestazioni e mitigare i rischi associati al trading automatizzato e alle strategie di recupero delle perdite.

Consiglio importante:

Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. La complessità dei segnali multi-indicatori e delle strategie di recupero delle perdite (Griglia, Copertura, Martingala) può comportare rischi significativi se non gestita correttamente, specialmente in mercati volatili. Per un uso efficace:

Testa accuratamente su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale per comprendere il comportamento dei segnali e l’esposizione al rischio.

Rivedi e regola regolarmente le impostazioni in base alle condizioni di mercato. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni, backtest e guide di configurazione.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.



