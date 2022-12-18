Multi Indicator Signal

5

Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantisce una generazione precisa dei segnali, una gestione robusta del rischio e un basso utilizzo delle risorse per un’esecuzione fluida.

Puoi scaricare la versione per MT5 qui: Multi Indicator Strategy EA MT5

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali e agli Input | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione

Panoramica delle Caratteristiche Principali:

  • Sistema multi-indicatore con parametri personalizzabili per ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI.
  • Supporta molteplici timeframe per strategie di trading adattabili.
  • Strategie di entrata/uscita flessibili con modalità di combinazione AND/OR/NA per una logica dei segnali personalizzata.
  • Gestione avanzata del rischio con Stop-Loss, Take-Profit e opzioni di recupero delle perdite (Griglia, Copertura, Martingala).
  • Filtro di tendenza utilizzando una Media Mobile su timeframe superiore per una maggiore precisione nelle operazioni.
  • Filtri di giorno/ora per trading specifico per sessione.
  • Dashboard in tempo reale che mostra dettagli delle operazioni, metriche del conto e stato del sistema.
  • Notifiche pop-up, via e-mail e push per aggiornamenti tempestivi.
  • Compatibile con MQL5 VPS per un funzionamento affidabile 24/7.

Panoramica delle Strategie degli Indicatori:
Ogni indicatore supporta molteplici strategie di entrata e uscita configurabili. Esempi chiave includono:

  • ADX: Acquistare quando +DI supera -DI (PDI > MDI); vendere quando è inferiore. Acquistare quando ADX incrocia un soglia verso l’alto; vendere quando verso il basso.
  • Bande di Bollinger: Acquistare su inversione alla banda inferiore; vendere alla banda superiore. Acquistare quando il prezzo supera la banda mediana; vendere quando è inferiore.
  • CCI: Acquistare quando CCI entra in zona di ipervenduto; vendere in zona di ipercomprato. Acquistare quando CCI incrocia lo zero verso l’alto; vendere verso il basso.
  • MACD: Acquistare su incrocio rialzista sotto lo zero; vendere su incrocio ribassista sopra. Acquistare quando MACD supera la linea di segnale; vendere quando è inferiore.
  • Media Mobile: Acquistare quando la MA veloce incrocia la lenta verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando il prezzo è sopra la MA veloce; vendere quando è sotto.
  • RSI: Acquistare quando RSI incrocia 50 verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando RSI è sotto il livello inferiore; vendere quando è sopra il livello superiore.
  • Stocastico: Acquistare quando %K incrocia 50 verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare su incrocio %K/%D sotto ipervenduto; vendere sopra ipercomprato.
  • Awesome Oscillator: Acquistare quando AO incrocia lo zero verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare su modello di piattino rialzista; vendere su ribassista.
  • RVI: Acquistare quando la linea principale incrocia la linea di segnale verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando la linea principale supera il livello superiore; vendere quando è sotto il livello inferiore.
  • Strategie di Uscita: Rispecchiano le strategie di entrata con logica inversa (ad esempio, uscita da acquisto RSI su incrocio sotto 50).

Nota: Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading professionale che migliora il processo decisionale attraverso segnali multi-indicatori. Richiede un’attenta configurazione dei parametri degli indicatori, delle strategie di entrata/uscita e delle impostazioni di gestione del rischio per allinearsi ai tuoi obiettivi di trading e alla tua tolleranza al rischio. È essenziale eseguire test approfonditi in un ambiente demo per ottimizzare le prestazioni e mitigare i rischi associati al trading automatizzato e alle strategie di recupero delle perdite.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. La complessità dei segnali multi-indicatori e delle strategie di recupero delle perdite (Griglia, Copertura, Martingala) può comportare rischi significativi se non gestita correttamente, specialmente in mercati volatili. Per un uso efficace:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale per comprendere il comportamento dei segnali e l’esposizione al rischio.
  • Rivedi e regola regolarmente le impostazioni in base alle condizioni di mercato. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni, backtest e guide di configurazione.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Recensioni 1
crgsvll
24
crgsvll 2025.05.30 15:03 
 

This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.

Prodotti consigliati
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experts
Overview Gold Liquidity Capture EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It uses Bollinger Bands and swing reference points to prepare stop-entry orders at adaptive distances. Orders are intended to trigger only when price movement confirms direction after a defined setup condition. The EA places fixed Stop Loss and Take Profit levels and removes pending orders after a set bar limit if they are not triggered. What the EA Does The EA monit
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX), Indice del canale delle materie prime (CCI), Candele classiche Heiken Ashi, Media mobile, Media
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
EAU Farrow
Leandro Morera Delfin
Experts
EA  advantages: Operating using regions's characterizations over the curve with four stages , 1) strong buy, 3) strong, sell, 4) soft buy and 2) soft sell . Market alignment between temporality. Adaptive SL. Operation using zone determination. …The EA was tested by two years 2019-2020 with a robust behavior over market variations and positive profit with the following:
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
KiPollatorGeminiTankMT4
Kirill Potemkin
Experts
Title: KiPollator Gemini Tank: Hybrid AI Trading System (Grid + Sniper) Short Description: Advanced 3-in-1 EA combining robust Grid logic ("Tank"), Precision Trend entries ("Investor"), and Neural Network filtering. Build GOLD 4.12. Full Description: KiPollator Gemini Tank represents the next generation of algorithmic trading. It is not just a standard grid bot; it is a hybrid machine capable of adapting to market conditions using the proprietary KiP GEM COMBO indicators and the KiP Pattern Orac
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experts
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
GRV Grid
Roman Gergert
Experts
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Experts
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine ️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico. Funzionalità principali:
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Master Gold Reaper
George Aguilor
Experts
Master Gold Reaper EA - Automated Gold Trading Solution Introduction Master Gold Reaper is a powerful automated trading advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) traders who want to simplify their trading and take advantage of opportunities around the clock. Built on advanced algorithms and tested in multiple market conditions, this EA helps traders automate entries, manage risks, and secure profits with minimal manual intervention. The Problem Traders Face Trading gold can be highly pro
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
RSI MA Grid Pro Advanced Automated Trading EA
Ong Kai Wen Kelvin
Experts
Introducing the RSI_EA, an advanced automated trading Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 platform. This EA combines the power of the Relative Strength Index (RSI) and Moving Averages (MA) with sophisticated money management strategies to maximize your trading potential. Rigorous backtesting  from   2020 to 2024  to ensure that your capital is safe without stop outs using  Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) To be used on EURUSD 5M Cha
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale , costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni. È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio . Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico. Signal live     Quattro mesi di conto reale Installazione semplice  Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)  Deposito minimo: 100 USD  Supporto 24/7  Acquista Jesko una volta – ottieni grat
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA è un sistema di trading trend following basato sull'indicatore Game Changer. Vende automaticamente ogni volta che si forma un punto rosso e continua nella direzione di vendita fino alla comparsa di una X gialla, che segnala una potenziale fine del trend. La stessa logica si applica alle operazioni di acquisto. Quando appare un punto blu, l'EA inizia ad acquistare e chiuderà il ciclo di acquisto non appena viene rilevata una X gialla. Questo EA è adatto a qualsiasi coppia di valute
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (42)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025 Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato , basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG . È disponibile solo un’ultima copia al prezzo di 550 $. Successivamente il prezzo salirà a 650 $ e 750 $, con un prezzo finale di 1200 $. Segnale live >>>>> Clicca Questo EA è progettato per fornire entrate precise, ordini pendenti intelligenti e
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando i
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experts
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency,   each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema di trading automatizzato di nuova generazione Titan AI è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione sviluppato dal team di esperti di MX Robots , che combina tecnologie avanzate di Intelligenza Artificiale con una profonda conoscenza dei mercati finanziari. Questo EA è stato addestrato con dati di mercato di alta qualità, inclusi Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — gli stessi utilizzati dai sistemi di trading istituzionali — garantendo dec
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
Consulente esperto DualGrid DualGrid è un Expert Advisor multi-strategia progettato per offrire un controllo flessibile del rischio, una logica di griglia avanzata e un comportamento di esecuzione accuratamente testato. L'EA integra due strategie di trading indipendenti, ciascuna sviluppata con un approccio distinto all'interazione con il mercato, consentendo ai trader di adattare l'EA a diverse preferenze di rischio e condizioni di trading. Dopo l'acquisto, vi prego di inviarmi un messaggio p
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Impostazioni predefinite per il test dell'oro (Gold M15) a partire dall'anno 2024 Kaufman Smart Regime EA: Intelligenza di Mercato Adattiva OFFERTA INTRODUTTIVA SPECIALE: La potenza dell'EA Smart Regime viene rilasciata a una frazione del suo valore reale. Assicuratevi subito la vostra licenza per $50 , prima che il prezzo inizi il suo aumento graduale e progressivo verso la valutazione finale di $500 . Questo è un investimento in una logica di mercato senza precedenti. Sbloccate il potere del
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT4 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL4. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva le tue decisioni di trading con l' Angle of Moving Average MT4 , un indicatore innovativo che quantifica la pendenza delle medie mobili per offrire intuizioni chiare sulla direzione e il momentum del mercato. Basato sul principio di misurare l'inclinazione angolare delle medie mobili su un numero specifico di barre, questo strumento è diventato un pilastro dell'analisi tecnica dalla sua concettualizzazione nelle comunità di trading intorno al 2010. Ampiamente discusso su forum come Forex
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Experts
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Filtro:
crgsvll
24
crgsvll 2025.05.30 15:03 
 

This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.

Rispondi alla recensione