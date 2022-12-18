Multi Indicator Signal
- Biswarup Banerjee
- Versione: 17.0
- Aggiornato: 12 agosto 2025
- Attivazioni: 20
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantisce una generazione precisa dei segnali, una gestione robusta del rischio e un basso utilizzo delle risorse per un’esecuzione fluida.
Puoi scaricare la versione per MT5 qui: Multi Indicator Strategy EA MT5
Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali e agli Input | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione
Panoramica delle Caratteristiche Principali:
- Sistema multi-indicatore con parametri personalizzabili per ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI.
- Supporta molteplici timeframe per strategie di trading adattabili.
- Strategie di entrata/uscita flessibili con modalità di combinazione AND/OR/NA per una logica dei segnali personalizzata.
- Gestione avanzata del rischio con Stop-Loss, Take-Profit e opzioni di recupero delle perdite (Griglia, Copertura, Martingala).
- Filtro di tendenza utilizzando una Media Mobile su timeframe superiore per una maggiore precisione nelle operazioni.
- Filtri di giorno/ora per trading specifico per sessione.
- Dashboard in tempo reale che mostra dettagli delle operazioni, metriche del conto e stato del sistema.
- Notifiche pop-up, via e-mail e push per aggiornamenti tempestivi.
- Compatibile con MQL5 VPS per un funzionamento affidabile 24/7.
Panoramica delle Strategie degli Indicatori:
Ogni indicatore supporta molteplici strategie di entrata e uscita configurabili. Esempi chiave includono:
- ADX: Acquistare quando +DI supera -DI (PDI > MDI); vendere quando è inferiore. Acquistare quando ADX incrocia un soglia verso l’alto; vendere quando verso il basso.
- Bande di Bollinger: Acquistare su inversione alla banda inferiore; vendere alla banda superiore. Acquistare quando il prezzo supera la banda mediana; vendere quando è inferiore.
- CCI: Acquistare quando CCI entra in zona di ipervenduto; vendere in zona di ipercomprato. Acquistare quando CCI incrocia lo zero verso l’alto; vendere verso il basso.
- MACD: Acquistare su incrocio rialzista sotto lo zero; vendere su incrocio ribassista sopra. Acquistare quando MACD supera la linea di segnale; vendere quando è inferiore.
- Media Mobile: Acquistare quando la MA veloce incrocia la lenta verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando il prezzo è sopra la MA veloce; vendere quando è sotto.
- RSI: Acquistare quando RSI incrocia 50 verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando RSI è sotto il livello inferiore; vendere quando è sopra il livello superiore.
- Stocastico: Acquistare quando %K incrocia 50 verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare su incrocio %K/%D sotto ipervenduto; vendere sopra ipercomprato.
- Awesome Oscillator: Acquistare quando AO incrocia lo zero verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare su modello di piattino rialzista; vendere su ribassista.
- RVI: Acquistare quando la linea principale incrocia la linea di segnale verso l’alto; vendere quando incrocia verso il basso. Acquistare quando la linea principale supera il livello superiore; vendere quando è sotto il livello inferiore.
- Strategie di Uscita: Rispecchiano le strategie di entrata con logica inversa (ad esempio, uscita da acquisto RSI su incrocio sotto 50).
Nota: Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading professionale che migliora il processo decisionale attraverso segnali multi-indicatori. Richiede un’attenta configurazione dei parametri degli indicatori, delle strategie di entrata/uscita e delle impostazioni di gestione del rischio per allinearsi ai tuoi obiettivi di trading e alla tua tolleranza al rischio. È essenziale eseguire test approfonditi in un ambiente demo per ottimizzare le prestazioni e mitigare i rischi associati al trading automatizzato e alle strategie di recupero delle perdite.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. La complessità dei segnali multi-indicatori e delle strategie di recupero delle perdite (Griglia, Copertura, Martingala) può comportare rischi significativi se non gestita correttamente, specialmente in mercati volatili. Per un uso efficace:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale per comprendere il comportamento dei segnali e l’esposizione al rischio.
- Rivedi e regola regolarmente le impostazioni in base alle condizioni di mercato. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni, backtest e guide di configurazione.
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.