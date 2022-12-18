Multi Indicator Signal

Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassend getestet, gewährleistet er präzise Signalgenerierung, robustes Risikomanagement und geringen Ressourcenverbrauch für eine reibungslose Ausführung.

Sie können die MT5-Version hier herunterladen: Multi Indicator Strategy EA MT5

Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen/Eingabeanleitung | Backtests und Set-Dateien

Überblick über die Hauptfunktionen:

Multi-Indikator-System mit anpassbaren Parametern für ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI.

Unterstützt mehrere Zeitrahmen für anpassungsfähige Handelsstrategien.

Flexible Ein-/Ausstiegsstrategien mit AND/OR/NA-Kombinationsmodi für maßgeschneiderte Signallogik.

Fortschrittliches Risikomanagement mit Stop-Loss, Take-Profit und Verlustwiederherstellungsoptionen (Grid, Hedge, Martingale).

Trendfilter mit einem gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens für verbesserte Handelsgenauigkeit.

Tages-/Zeitfilter für sitzungsspezifischen Handel.

Echtzeit-Dashboard, das Handelsdetails, Kontometrik und Systemstatus anzeigt.

Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen für zeitnahe Updates.

Kompatibel mit MQL5 VPS für zuverlässigen 24/7-Betrieb.

Überblick über die Indikatorstrategien:

Jeder Indikator unterstützt mehrere konfigurierbare Ein- und Ausstiegsstrategien. Wichtige Beispiele sind:

ADX: Kaufen, wenn +DI > -DI (PDI > MDI); verkaufen, wenn darunter. Kaufen, wenn ADX einen Schwellenwert nach oben kreuzt; verkaufen, wenn darunter.

Bollinger-Bänder: Kaufen bei Umkehr am unteren Band; verkaufen am oberen. Kaufen, wenn der Preis das mittlere Band überschreitet; verkaufen, wenn darunter.

CCI: Kaufen, wenn CCI in die überverkaufte Zone eintritt; verkaufen, wenn überkauft. Kaufen, wenn CCI die Nulllinie nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten.

MACD: Kaufen bei bullischem Kreuz unter Null; verkaufen bei bärischem Kreuz über Null. Kaufen, wenn MACD die Signallinie überschreitet; verkaufen, wenn darunter.

Gleitender Durchschnitt: Kaufen, wenn schneller MA den langsamen nach oben kreuzt; verkaufen, wenn darunter. Kaufen, wenn der Preis über dem schnellen MA liegt; verkaufen, wenn darunter.

RSI: Kaufen, wenn RSI 50 nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen, wenn RSI unter dem unteren Level liegt; verkaufen, wenn über dem oberen.

Stochastik: Kaufen, wenn %K 50 nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen bei %K/%D-Kreuzung unter überverkauft; verkaufen über überkauft.

Awesome Oscillator: Kaufen, wenn AO die Nulllinie nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen bei bullischem Schalenmuster; verkaufen bei bärischem.

RVI: Kaufen, wenn die Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen, wenn die Hauptlinie das obere Level überschreitet; verkaufen, wenn unter dem unteren.

Ausstiegsstrategien: Spiegeln die Einstiegsstrategien mit umgekehrter Logik wider (z. B. RSI-Kaufausstieg bei Kreuzung unter 50).

Hinweis: Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein professionelles Handelswerkzeug, das die Entscheidungsfindung durch Multi-Indikator-Signale verbessert. Es erfordert eine sorgfältige Konfiguration der Indikatorparameter, Ein-/Ausstiegsstrategien und Risikomanagement-Einstellungen, um mit Ihren Handelszielen und Ihrer Risikotoleranz übereinzustimmen. Gründliches Testen in einer Demo-Umgebung ist unerlässlich, um die Leistung zu optimieren und Risiken im Zusammenhang mit automatisiertem Handel und Verlustwiederherstellungsstrategien zu minimieren.

Wichtiger Rat:

Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein garantiertes Gewinnsystem. Die Komplexität von Multi-Indikator-Signalen und Verlustwiederherstellungsstrategien (Grid, Hedge, Martingale) kann bei unsachgemäßer Verwaltung, insbesondere in volatilen Märkten, erhebliche Risiken mit sich bringen. Für eine effektive Nutzung:

Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen, um das Signalverhalten und die Risikoexposition zu verstehen.

Überprüfen und passen Sie die Einstellungen regelmäßig an die Marktbedingungen an. Überprüfen Sie die oben genannten MQL5-Blog-Links für die neuesten Empfehlungen, Backtests und Konfigurationsrichtlinien.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.



