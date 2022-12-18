Multi Indicator Signal
- Biswarup Banerjee
- Version: 17.0
- Aktualisiert: 12 August 2025
- Aktivierungen: 20
Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassend getestet, gewährleistet er präzise Signalgenerierung, robustes Risikomanagement und geringen Ressourcenverbrauch für eine reibungslose Ausführung.
Sie können die MT5-Version hier herunterladen: Multi Indicator Strategy EA MT5
Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen/Eingabeanleitung | Backtests und Set-Dateien
Überblick über die Hauptfunktionen:
- Multi-Indikator-System mit anpassbaren Parametern für ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI.
- Unterstützt mehrere Zeitrahmen für anpassungsfähige Handelsstrategien.
- Flexible Ein-/Ausstiegsstrategien mit AND/OR/NA-Kombinationsmodi für maßgeschneiderte Signallogik.
- Fortschrittliches Risikomanagement mit Stop-Loss, Take-Profit und Verlustwiederherstellungsoptionen (Grid, Hedge, Martingale).
- Trendfilter mit einem gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens für verbesserte Handelsgenauigkeit.
- Tages-/Zeitfilter für sitzungsspezifischen Handel.
- Echtzeit-Dashboard, das Handelsdetails, Kontometrik und Systemstatus anzeigt.
- Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen für zeitnahe Updates.
- Kompatibel mit MQL5 VPS für zuverlässigen 24/7-Betrieb.
Überblick über die Indikatorstrategien:
Jeder Indikator unterstützt mehrere konfigurierbare Ein- und Ausstiegsstrategien. Wichtige Beispiele sind:
- ADX: Kaufen, wenn +DI > -DI (PDI > MDI); verkaufen, wenn darunter. Kaufen, wenn ADX einen Schwellenwert nach oben kreuzt; verkaufen, wenn darunter.
- Bollinger-Bänder: Kaufen bei Umkehr am unteren Band; verkaufen am oberen. Kaufen, wenn der Preis das mittlere Band überschreitet; verkaufen, wenn darunter.
- CCI: Kaufen, wenn CCI in die überverkaufte Zone eintritt; verkaufen, wenn überkauft. Kaufen, wenn CCI die Nulllinie nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten.
- MACD: Kaufen bei bullischem Kreuz unter Null; verkaufen bei bärischem Kreuz über Null. Kaufen, wenn MACD die Signallinie überschreitet; verkaufen, wenn darunter.
- Gleitender Durchschnitt: Kaufen, wenn schneller MA den langsamen nach oben kreuzt; verkaufen, wenn darunter. Kaufen, wenn der Preis über dem schnellen MA liegt; verkaufen, wenn darunter.
- RSI: Kaufen, wenn RSI 50 nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen, wenn RSI unter dem unteren Level liegt; verkaufen, wenn über dem oberen.
- Stochastik: Kaufen, wenn %K 50 nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen bei %K/%D-Kreuzung unter überverkauft; verkaufen über überkauft.
- Awesome Oscillator: Kaufen, wenn AO die Nulllinie nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen bei bullischem Schalenmuster; verkaufen bei bärischem.
- RVI: Kaufen, wenn die Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt; verkaufen, wenn nach unten. Kaufen, wenn die Hauptlinie das obere Level überschreitet; verkaufen, wenn unter dem unteren.
- Ausstiegsstrategien: Spiegeln die Einstiegsstrategien mit umgekehrter Logik wider (z. B. RSI-Kaufausstieg bei Kreuzung unter 50).
Hinweis: Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein professionelles Handelswerkzeug, das die Entscheidungsfindung durch Multi-Indikator-Signale verbessert. Es erfordert eine sorgfältige Konfiguration der Indikatorparameter, Ein-/Ausstiegsstrategien und Risikomanagement-Einstellungen, um mit Ihren Handelszielen und Ihrer Risikotoleranz übereinzustimmen. Gründliches Testen in einer Demo-Umgebung ist unerlässlich, um die Leistung zu optimieren und Risiken im Zusammenhang mit automatisiertem Handel und Verlustwiederherstellungsstrategien zu minimieren.
Wichtiger Rat:
Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein garantiertes Gewinnsystem. Die Komplexität von Multi-Indikator-Signalen und Verlustwiederherstellungsstrategien (Grid, Hedge, Martingale) kann bei unsachgemäßer Verwaltung, insbesondere in volatilen Märkten, erhebliche Risiken mit sich bringen. Für eine effektive Nutzung:
- Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen, um das Signalverhalten und die Risikoexposition zu verstehen.
- Überprüfen und passen Sie die Einstellungen regelmäßig an die Marktbedingungen an. Überprüfen Sie die oben genannten MQL5-Blog-Links für die neuesten Empfehlungen, Backtests und Konfigurationsrichtlinien.
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.