Multi Indicator Signal

Multi Indicator Strategy EA MT4는 MetaTrader 4용으로 설계된 정교한 거래 도구로, ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator, RVI 등 9개의 기술 지표를 사용하여 거래 진입 및 종료를 자동화합니다. 다양한 진입/종료 전략과 AND/OR/NA 조합 모드를 포함한 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공하여 트레이더에게 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 광범위한 백테스트를 거쳐 정확한 신호 생성, 견고한 리스크 관리, 낮은 리소스 사용으로 원활한 실행을 보장합니다.

주요 기능 개요:

ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator, RVI에 대한 사용자 지정 가능한 매개변수를 갖춘 다중 지표 시스템.

다양한 시간 프레임을 지원하여 적응형 거래 전략 구현.

AND/OR/NA 조합 모드를 통한 유연한 진입/종료 전략으로 맞춤형 신호 로직 제공.

스톱로스, 테이크프로핏, 손실 회복 옵션(그리드, 헤지, 마틴게일)을 포함한 고급 리스크 관리.

상위 시간 프레임의 이동 평균을 사용한 트렌드 필터로 거래 정확도 향상.

세션별 거래를 위한 일/시간 필터.

거래 세부 정보, 계정 메트릭, 시스템 상태를 표시하는 실시간 대시보드.

팝업, 이메일, 푸시 알림을 통한 시기적절한 업데이트.

MQL5 VPS와 호환되어 24/7 안정적인 운영 가능.

지표 전략 개요:

각 지표는 여러 구성 가능한 진입 및 종료 전략을 지원합니다. 주요 예시는 다음과 같습니다:

ADX: +DI가 -DI를 초과(PDI > MDI)할 때 매수; 미만일 때 매도. ADX가 임계값을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도.

볼린저 밴드: 하단 밴드에서 반전 시 매수; 상단 밴드에서 매도. 가격이 중간 밴드를 초과할 때 매수; 미만일 때 매도.

CCI: CCI가 과매도 구간에 진입할 때 매수; 과매수 구간일 때 매도. CCI가 0을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도.

MACD: 0 아래에서 강세 크로스 시 매수; 0 위에서 약세 크로스 시 매도. MACD가 시그널 라인을 초과할 때 매수; 미만일 때 매도.

이동 평균: 빠른 MA가 느린 MA를 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. 가격이 빠른 MA 위일 때 매수; 아래일 때 매도.

RSI: RSI가 50을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. RSI가 하한선 아래일 때 매수; 상한선 위일 때 매도.

스토캐스틱: %K가 50을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. %K/%D가 과매도 아래에서 크로스할 때 매수; 과매수 위에서 매도.

Awesome Oscillator: AO가 0을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. 강세 소서 패턴에서 매수; 약세에서 매도.

RVI: 메인 라인이 시그널 라인을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. 메인 라인이 상한선을 초과할 때 매수; 하한선 아래일 때 매도.

종료 전략: 진입 전략을 반대 로직으로 반영(예: RSI 매수 종료는 50 하향 돌파 시).

참고: Multi Indicator Strategy EA MT4는 다중 지표 신호를 통해 의사 결정을 강화하는 전문 거래 도구입니다. 지표 매개변수, 진입/종료 전략, 리스크 관리 설정을 신중히 구성하여 거래 목표와 리스크 허용 범위에 맞춰야 합니다. 데모 환경에서의 철저한 테스트는 성능을 최적화하고 자동 거래 및 손실 회복 전략과 관련된 리스크를 완화하는 데 필수적입니다.

중요한 조언:

이것은 전문 거래 도구이며 보장된 수익 시스템이 아닙니다. 다중 지표 신호와 손실 회복 전략(그리드, 헤지, 마틴게일)의 복잡성은 적절히 관리되지 않을 경우, 특히 변동성이 큰 시장에서 상당한 리스크를 초래할 수 있습니다. 효과적인 사용을 위해:

실계좌에 배포하기 전에 데모 계정에서 철저히 테스트하여 신호의 동작과 리스크 노출을 이해하십시오.

시장 조건에 따라 설정을 정기적으로 검토하고 조정하십시오. 최신 권장 사항, 백테스트, 설정 가이드라인은 위의 MQL5 블로그 링크를 확인하세요.

