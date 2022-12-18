Multi Indicator Signal
Multi Indicator Strategy EA MT4는 MetaTrader 4용으로 설계된 정교한 거래 도구로, ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator, RVI 등 9개의 기술 지표를 사용하여 거래 진입 및 종료를 자동화합니다. 다양한 진입/종료 전략과 AND/OR/NA 조합 모드를 포함한 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공하여 트레이더에게 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 광범위한 백테스트를 거쳐 정확한 신호 생성, 견고한 리스크 관리, 낮은 리소스 사용으로 원활한 실행을 보장합니다.
MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Multi Indicator Strategy EA MT5
자세한 문서: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드 | 백테스트 및 설정 파일
주요 기능 개요:
- ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator, RVI에 대한 사용자 지정 가능한 매개변수를 갖춘 다중 지표 시스템.
- 다양한 시간 프레임을 지원하여 적응형 거래 전략 구현.
- AND/OR/NA 조합 모드를 통한 유연한 진입/종료 전략으로 맞춤형 신호 로직 제공.
- 스톱로스, 테이크프로핏, 손실 회복 옵션(그리드, 헤지, 마틴게일)을 포함한 고급 리스크 관리.
- 상위 시간 프레임의 이동 평균을 사용한 트렌드 필터로 거래 정확도 향상.
- 세션별 거래를 위한 일/시간 필터.
- 거래 세부 정보, 계정 메트릭, 시스템 상태를 표시하는 실시간 대시보드.
- 팝업, 이메일, 푸시 알림을 통한 시기적절한 업데이트.
- MQL5 VPS와 호환되어 24/7 안정적인 운영 가능.
지표 전략 개요:
각 지표는 여러 구성 가능한 진입 및 종료 전략을 지원합니다. 주요 예시는 다음과 같습니다:
- ADX: +DI가 -DI를 초과(PDI > MDI)할 때 매수; 미만일 때 매도. ADX가 임계값을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도.
- 볼린저 밴드: 하단 밴드에서 반전 시 매수; 상단 밴드에서 매도. 가격이 중간 밴드를 초과할 때 매수; 미만일 때 매도.
- CCI: CCI가 과매도 구간에 진입할 때 매수; 과매수 구간일 때 매도. CCI가 0을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도.
- MACD: 0 아래에서 강세 크로스 시 매수; 0 위에서 약세 크로스 시 매도. MACD가 시그널 라인을 초과할 때 매수; 미만일 때 매도.
- 이동 평균: 빠른 MA가 느린 MA를 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. 가격이 빠른 MA 위일 때 매수; 아래일 때 매도.
- RSI: RSI가 50을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. RSI가 하한선 아래일 때 매수; 상한선 위일 때 매도.
- 스토캐스틱: %K가 50을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. %K/%D가 과매도 아래에서 크로스할 때 매수; 과매수 위에서 매도.
- Awesome Oscillator: AO가 0을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. 강세 소서 패턴에서 매수; 약세에서 매도.
- RVI: 메인 라인이 시그널 라인을 상향 돌파할 때 매수; 하향 돌파할 때 매도. 메인 라인이 상한선을 초과할 때 매수; 하한선 아래일 때 매도.
- 종료 전략: 진입 전략을 반대 로직으로 반영(예: RSI 매수 종료는 50 하향 돌파 시).
참고: Multi Indicator Strategy EA MT4는 다중 지표 신호를 통해 의사 결정을 강화하는 전문 거래 도구입니다. 지표 매개변수, 진입/종료 전략, 리스크 관리 설정을 신중히 구성하여 거래 목표와 리스크 허용 범위에 맞춰야 합니다. 데모 환경에서의 철저한 테스트는 성능을 최적화하고 자동 거래 및 손실 회복 전략과 관련된 리스크를 완화하는 데 필수적입니다.
중요한 조언:
이것은 전문 거래 도구이며 보장된 수익 시스템이 아닙니다. 다중 지표 신호와 손실 회복 전략(그리드, 헤지, 마틴게일)의 복잡성은 적절히 관리되지 않을 경우, 특히 변동성이 큰 시장에서 상당한 리스크를 초래할 수 있습니다. 효과적인 사용을 위해:
- 실계좌에 배포하기 전에 데모 계정에서 철저히 테스트하여 신호의 동작과 리스크 노출을 이해하십시오.
- 시장 조건에 따라 설정을 정기적으로 검토하고 조정하십시오. 최신 권장 사항, 백테스트, 설정 가이드라인은 위의 MQL5 블로그 링크를 확인하세요.
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.