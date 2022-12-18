Multi Indicator Signal
- Эксперты
- Biswarup Banerjee
- Версия: 17.0
- Обновлено: 12 августа 2025
- Активации: 20
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обеспечивает точную генерацию сигналов, надежное управление рисками и низкое использование ресурсов для бесперебойного выполнения.
Вы можете скачать версию для MT5 здесь: Multi Indicator Strategy EA MT5
Для подробной документации: Руководство по общим настройкам и входным параметрам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек
Обзор ключевых функций:
- Система с несколькими индикаторами и настраиваемыми параметрами для ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI.
- Поддержка нескольких таймфреймов для адаптивных торговых стратегий.
- Гибкие стратегии входа/выхода с режимами комбинаций AND/OR/NA для индивидуальной логики сигналов.
- Продвинутое управление рисками с уровнями Stop-Loss, Take-Profit и опциями восстановления убытков (Grid, Hedge, Martingale).
- Фильтр тренда с использованием скользящей средней на более высоком таймфрейме для повышения точности сделок.
- Фильтры дня/времени для торговли в определенные сессии.
- Панель мониторинга в реальном времени, отображающая детали сделок, метрики счета и статус системы.
- Всплывающие окна, email и push-уведомления для своевременных обновлений.
- Совместимость с MQL5 VPS для бесперебойной работы 24/7.
Обзор стратегий индикаторов:
Каждый индикатор поддерживает несколько настраиваемых стратегий входа и выхода. Основные примеры включают:
- ADX: Покупка, когда +DI превышает -DI (PDI > MDI); продажа, когда ниже. Покупка, когда ADX пересекает порог вверх; продажа, когда ниже.
- Bollinger Bands: Покупка при развороте на нижней полосе; продажа на верхней. Покупка, когда цена превышает среднюю полосу; продажа, когда ниже.
- CCI: Покупка, когда CCI входит в зону перепроданности; продажа в зоне перекупленности. Покупка, когда CCI пересекает ноль вверх; продажа, вниз.
- MACD: Покупка при бычьем пересечении ниже нуля; продажа при медвежьем выше. Покупка, когда MACD превышает сигнальную линию; продажа, когда ниже.
- Moving Average: Покупка при пересечении быстрой MA над медленной; продажа, когда ниже. Покупка, когда цена выше быстрой MA; продажа, когда ниже.
- RSI: Покупка, когда RSI пересекает 50 вверх; продажа, вниз. Покупка, когда RSI ниже нижнего уровня; продажа, когда выше верхнего.
- Stochastic: Покупка, когда %K пересекает 50 вверх; продажа, вниз. Покупка при пересечении %K/%D ниже перепроданности; продажа выше перекупленности.
- Awesome Oscillator: Покупка, когда AO пересекает ноль вверх; продажа, вниз. Покупка при бычьем паттерне «блюдце»; продажа при медвежьем.
- RVI: Покупка, когда основная линия пересекает сигнальную вверх; продажа, вниз. Покупка, когда основная линия превышает верхний уровень; продажа, когда ниже нижнего.
- Стратегии выхода: Отражают стратегии входа с обратной логикой (например, выход из покупки по RSI при пересечении ниже 50).
Примечание: Multi Indicator Strategy EA MT4 — это профессиональный торговый инструмент, повышающий качество принятия решений за счет сигналов от нескольких индикаторов. Он требует тщательной настройки параметров индикаторов, стратегий входа/выхода и управления рисками в соответствии с вашими торговыми целями и толерантностью к риску. Тщательное тестирование в демо-среде необходимо для оптимизации производительности и снижения рисков, связанных с автоматической торговлей и стратегиями восстановления убытков.
Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Сложность сигналов от нескольких индикаторов и стратегий восстановления убытков (Grid, Hedge, Martingale) может привести к значительным рискам, если не управлять ими должным образом, особенно на волатильных рынках. Для эффективного использования:
- Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете, чтобы понять поведение сигналов и уровень риска.
- Регулярно пересматривайте и корректируйте настройки в зависимости от рыночных условий. Проверяйте ссылки на блог MQL5 выше для получения последних рекомендаций, бэктестов и руководств по настройке.
Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.
This is the second EA I have bought from this developer and I have found both the product and the developer himself to be very helpful on both occasions. I chose the Multi Indicator Strategy EA because I wanted one that only opened trades when there is a strong chance they won't go in the wrong direction as I am trying to grow a very small account. Because you can set a confluence of many different indicators using this EA you can reduce the probability of it opening bad trades very effectively. Also, as with all this developer's other EAs, there are a multitude of risk reduction and money management settings built in which, if you know how to use them well, can limit your risks of loss even further. Once I started back testing I had a few questions and the developer was very quick to respond, and very open to making slight tweaks where they might be needed. Because this EA is so comprehensive with both Money/Risk management and with the checks and balances it makes before entry, I find it to be very good indeed for handling the growth of a small account, and of course this could be amplified with larger accounts too.