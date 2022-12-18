Multi Indicator Signal

Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обеспечивает точную генерацию сигналов, надежное управление рисками и низкое использование ресурсов для бесперебойного выполнения.

Вы можете скачать версию для MT5 здесь: Multi Indicator Strategy EA MT5

Для подробной документации: Руководство по общим настройкам и входным параметрам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек

Обзор ключевых функций:

Система с несколькими индикаторами и настраиваемыми параметрами для ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI.

Поддержка нескольких таймфреймов для адаптивных торговых стратегий.

Гибкие стратегии входа/выхода с режимами комбинаций AND/OR/NA для индивидуальной логики сигналов.

Продвинутое управление рисками с уровнями Stop-Loss, Take-Profit и опциями восстановления убытков (Grid, Hedge, Martingale).

Фильтр тренда с использованием скользящей средней на более высоком таймфрейме для повышения точности сделок.

Фильтры дня/времени для торговли в определенные сессии.

Панель мониторинга в реальном времени, отображающая детали сделок, метрики счета и статус системы.

Всплывающие окна, email и push-уведомления для своевременных обновлений.

Совместимость с MQL5 VPS для бесперебойной работы 24/7.

Обзор стратегий индикаторов:

Каждый индикатор поддерживает несколько настраиваемых стратегий входа и выхода. Основные примеры включают:

ADX: Покупка, когда +DI превышает -DI (PDI > MDI); продажа, когда ниже. Покупка, когда ADX пересекает порог вверх; продажа, когда ниже.

Bollinger Bands: Покупка при развороте на нижней полосе; продажа на верхней. Покупка, когда цена превышает среднюю полосу; продажа, когда ниже.

CCI: Покупка, когда CCI входит в зону перепроданности; продажа в зоне перекупленности. Покупка, когда CCI пересекает ноль вверх; продажа, вниз.

MACD: Покупка при бычьем пересечении ниже нуля; продажа при медвежьем выше. Покупка, когда MACD превышает сигнальную линию; продажа, когда ниже.

Moving Average: Покупка при пересечении быстрой MA над медленной; продажа, когда ниже. Покупка, когда цена выше быстрой MA; продажа, когда ниже.

RSI: Покупка, когда RSI пересекает 50 вверх; продажа, вниз. Покупка, когда RSI ниже нижнего уровня; продажа, когда выше верхнего.

Stochastic: Покупка, когда %K пересекает 50 вверх; продажа, вниз. Покупка при пересечении %K/%D ниже перепроданности; продажа выше перекупленности.

Awesome Oscillator: Покупка, когда AO пересекает ноль вверх; продажа, вниз. Покупка при бычьем паттерне «блюдце»; продажа при медвежьем.

RVI: Покупка, когда основная линия пересекает сигнальную вверх; продажа, вниз. Покупка, когда основная линия превышает верхний уровень; продажа, когда ниже нижнего.

Стратегии выхода: Отражают стратегии входа с обратной логикой (например, выход из покупки по RSI при пересечении ниже 50).

Примечание: Multi Indicator Strategy EA MT4 — это профессиональный торговый инструмент, повышающий качество принятия решений за счет сигналов от нескольких индикаторов. Он требует тщательной настройки параметров индикаторов, стратегий входа/выхода и управления рисками в соответствии с вашими торговыми целями и толерантностью к риску. Тщательное тестирование в демо-среде необходимо для оптимизации производительности и снижения рисков, связанных с автоматической торговлей и стратегиями восстановления убытков.

Важный совет:

Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Сложность сигналов от нескольких индикаторов и стратегий восстановления убытков (Grid, Hedge, Martingale) может привести к значительным рискам, если не управлять ими должным образом, особенно на волатильных рынках. Для эффективного использования:

Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете, чтобы понять поведение сигналов и уровень риска.

Регулярно пересматривайте и корректируйте настройки в зависимости от рыночных условий. Проверяйте ссылки на блог MQL5 выше для получения последних рекомендаций, бэктестов и руководств по настройке.

