Multi Timeframe Supply Demand Histogram

통화 강도 마법사는 성공적인 거래를 위한 올인원 솔루션을 제공하는 매우 강력한 지표입니다. 표시기는 여러 시간 프레임의 모든 통화 데이터를 사용하여 이 또는 해당 외환 쌍의 힘을 계산합니다. 이 데이터는 특정 통화의 힘을 확인하는 데 사용할 수 있는 사용하기 쉬운 통화 지수 및 통화 전력선의 형태로 표시됩니다. 필요한 것은 거래하려는 차트에 표시기를 부착하는 것뿐입니다. 표시기는 거래하는 통화의 실제 강세를 보여줍니다. 지표는 또한 추세와 거래할 때 유리하게 사용할 수 있는 구매 및 판매 거래량 압력의 극한값을 보여줍니다. 지표는 또한 피보나치에 기반한 가능한 대상을 보여줍니다. 표시기는 PUSH 알림을 포함한 모든 유형의 알림을 제공합니다. 구매 후 연락주세요. 나는 당신과 거래 팁을 공유하고 당신에게 무료로 훌륭한 보너스 지표를 줄 것입니다! 나는 당신에게 행복하고 유익한 거래를 기원합니다!