멀티타임프레임 수급 히스토그램 (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram)
설명:
멀티타임프레임 수급 히스토그램은 강력하고 깔끔한 지표로, H4와 D1과 같은 여러 시간대에서 시장의 수요와 공급 강도를 보여줍니다. 이 지표는 매수자나 매도자가 우세할 때를 히스토그램으로 시각화하여, 트레이더가 주요 시장 압력 영역을 빠르게 식별할 수 있게 합니다.

주요 기능:

  • H4 & D1 히스토그램: 상위 시간대의 시장 강도를 명확하게 시각화.

  • 히스토그램 변화 알림: 수요나 공급이 변할 때 선택적 알림 제공.

  • 차트 혼잡 최소화: 가장 중요한 신호에만 집중.

  • 맞춤형 표시: 시간대별 히스토그램 켜기/끄기 가능, 알림 선택적.

  • 추천 15분 차트: 일중 스윙 트레이딩에 최적.

  • 최적 조합: Ultimate Scalpers Zone 지표와 함께 사용할 때 다중 확인 진입에 최적.

장점:

  • 높은 확률의 지지 및 저항 구간을 빠르게 식별 가능.

  • 여러 시간대에서 시장 모멘텀을 한눈에 모니터링.

  • 액티브 트레이더에게 명확하고 정밀하며 실행 가능한 인사이트 제공.


