Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Indicateurs
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.10
Histogramme Multi-Temps de l’Offre et de la Demande (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram)
Description :
L’Histogramme Multi-Temps de l’Offre et de la Demande est un indicateur puissant et clair qui montre la force de la demande et de l’offre sur plusieurs unités de temps, spécifiquement H4 et D1. Il affiche des histogrammes mettant en évidence quand les acheteurs ou les vendeurs dominent, permettant aux traders d’identifier rapidement les zones de pression clés sur le marché.
Fonctionnalités principales :
-
Histogrammes H4 & D1 : Visualisation claire de la force du marché sur des unités de temps supérieures.
-
Alertes de changement d’histogramme : Notifications optionnelles lorsque la demande ou l’offre change.
-
Graphique minimaliste : Concentre-vous uniquement sur les signaux les plus importants.
-
Affichage personnalisable : Activation/désactivation des histogrammes par unité de temps, alertes optionnelles.
-
Graphiques recommandés en 15 minutes : Idéal pour les configurations intraday.
-
Meilleurs résultats combinés avec : l’indicateur Ultimate Scalpers Zone pour des entrées multi-confirmées.
Avantages :
-
Repérer rapidement les zones de support et résistance à haute probabilité.
-
Surveiller le momentum du marché sur plusieurs unités de temps d’un seul coup d’œil.
-
Fournit clarté, précision et informations exploitables pour les traders actifs.