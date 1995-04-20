Multi Timeframe Supply Demand Histogram

マルチタイムフレーム・サプライ＆デマンド・ヒストグラム
説明：
マルチタイムフレーム・サプライ＆デマンド・ヒストグラムは、強力で見やすいインジケーターで、H4およびD1の複数時間軸における市場の需給の強さを表示します。買い手と売り手が優勢なタイミングをヒストグラムで視覚化することで、トレーダーは重要な市場圧力ゾーンを迅速に特定できます。

主な特徴：

  • H4およびD1ヒストグラム: 上位時間軸での市場の強さを明確に表示。

  • ヒストグラム変化アラート: 需給の変化時に通知（オプション）。

  • チャートの最小限化: 重要なシグナルのみを表示。

  • カスタマイズ可能な表示: 時間軸ごとにヒストグラムの表示/非表示、アラートは任意。

  • 15分足推奨: デイトレードや短期スイングの設定に最適。

  • Ultimate Scalpers Zoneインジケーターとの併用で最適: 複数の確認を伴うエントリーに有効。

メリット：

  • 高確率のサポート・レジスタンスゾーンを素早く特定。

  • 複数時間軸の市場モメンタムを一目で把握。

  • アクティブトレーダーに明確で精度の高い、実践的なインサイトを提供。


おすすめのプロダクト
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
インディケータ
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
インディケータ
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.43 (7)
インディケータ
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/125434 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/157662 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/ja/market/product/107986 ラリーベースラリー (RBR)、ドロップベースラリー (DBR)、ドロップベースドロップ (DBD)、ラリーベースドロップ (RBD)、フェアバリューギャップ (FVG) / インバランス、ヒドゥンベース 「需給 MT4」インジケーターのご紹介。これは、金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端インジケーターは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるよう綿密に設計されており、情報に基づいた意思決定と取引ポテンシャルの最大化を可能にします。 主な機能： 自動ゾーン識別：このインジケーターは、高度なアルゴリズムを用いて、価格チャート上に主要な需給ゾーンを自動的に検出し、プロットしま
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
インディケータ
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
インディケータ
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
インディケータ
外国為替マーケットプロファイル（略してFMP） これは何ではありません： FMPは、従来の文字コード化されたTPO表示ではなく、チャートデータプロファイルの計算全体を表示しません。また、チャートを期間に分割して計算しません。 それが何をするか： 最も重要なことは、FMPインジケーターは、ユーザー定義のスペクトルの左端とユーザー定義のスペクトルの右端の間にあるデータを処理することです。 ユーザーは、インジケーターの両端をマウスで引くだけでスペクトルを定義できます。 インジケーターの右端がライブバーに引き寄せられ、さらに（将来に）引っ張られると、インジケーターは「ライブ」と見なされます（新しいバーで更新されます） インジケーターは、アタッチされているチャートに「アンカー」オブジェクトをドロップし、その後、そのアンカーをハードドライブ上のファイルに関連付けます。 これにより、チャート（またはインジケーター）が閉じられるまで、再起動しても設定が維持された状態で、チャート上で継続的なFMPを実行できます。 FMPインジケーターは、1つのチャート上でそれ自体の多くのインスタンスを実行でき、
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
インディケータ
Smart FVG インジケーター MT4 – MetaTrader 4 向け高度なフェアバリューギャップ検出 Smart FVG インジケーター MT4 は、MetaTrader 4 上で Fair Value Gap（FVG）をプロフェッショナルレベルで検出・監視し、アラートまで行うツールです。ATR ベースのフィルタリングと相場構造を考慮したロジックを組み合わせることで、ノイズを取り除き、流動性に応じて適応し、本当に重要な不均衡だけを残して精度の高い判断をサポートします。 主な特長 正確な FVG 検出：単なるローソク足のギャップではなく、市場の本質的な非効率を捉えます。 ATR ベースの精度：市場や時間軸が変わっても、低品質なシグナルを自動的にフィルタリング。 有効性のリアルタイム追跡：価格がゾーンを埋める／ブレイクすると、ゾーンが自動で延長・調整・削除されます。 カスタマイズ可能な表示：色・ラインスタイル・塗りつぶしを自由に設定し、どんなテンプレートにも合わせられます。 実用的なアラート：新規 FVG や、埋められた／無効化されたゾーンをリアルタイム通知。 パフォーマンス
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
R Wolfe Wave
Rwy Ksyby
インディケータ
R Wolfe Wave インジケーターは、価格行動を分析し、蓄積されたデータを強力な Wolfe Wave チャート パターンのテクニカル ツールに変換します。 本質的に、R Wolfe 波動チャート パターンは強気または弱気のいずれかであり、トレーダーが遅延インジケーターなしで売買取引を開くのに役立つ可能性があります。 キーポイント 強力なウルフ波動パターンを識別 上級トレーダー向け どの通貨ペアにも対応 指標コレクションに追加する価値があります この指標は、トレンド確認ツールとして既存の取引戦略またはシステムと連携できます。 基本的な取引シグナル 買う 価格が強気の Wolfe Wave テクニカル パターンを上回ったら、ロングにします。 Wolfe Wave 取引パターンの下にストップロスを設定します。 所定の利益目標のために買い取引を終了します。 売る 価格が弱気の Wolfe Wave テクニカル パターンを下回ったらショートします。 Wolfe Wave 取引パターンの上にストップ ロスを設定します。 所定の利益目標のために売りトレードを終了します。 調整可能な
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
インディケータ
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
High Volume Turns
Noiros Tech
4.86 (7)
インディケータ
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>  GO HERE TO DOWNLOAD Most of the time, market reversals / pull backs usually follow volume and price spikes thus  these spikes could be the first indication of an exhaustion and possible reversal/pullback. High volume Turns is an indicator that scans the market for price and volume spikes around over-bought/over-sold market conditions. These spikes when spotted serves as the first indi
FREE
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
インディケータ
Simple Trading System Update !!! Follow this link to see our 2024 Strategy !!!   ( Download the EAs scanner ) INTRODUCTION : The strength meter is an trading tool that is used to identify trending and consolidating markets based on the percentage rate.  HOW TO USE IT : You can use this indicator with Deal Trading Trend >> Click Here << To use this trading tool to identify trending and consolidating markets (the most important part)
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
インディケータ
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
インディケータ
Indicator automatically draw bullish and bearish engulfing without any rules. Bearish and Bullish engulf is well known area for supply and demand area marking. This indicator can be used in any strategy that required supply demand zone. Show Last Engulf : Enable this option to show unfresh engulfing  Candle to calculate : set 0 will load all history bar and can use up more memory Bearish Engulfing Colour : Pick any colour that suit Bearish Engulfing Colour  : Pick any colour that suit -Use this
FREE
Strength
Khurram Mustafa
5 (4)
インディケータ
As per name  Strength,  This Indicator is a  affordable trading tool  because with the help of  Popular Developers & Support of M Q L Platform  I have programmed this strategy. I tried to input different types and different periods of Calculation regarding Support Resistance, Trends, Trend lines, Currency Strength, Oversold and Overbought Indications for good results. Furthermore, I have also care about  Adjustable Settings  So Trader can easily get in touch with market in another way also. What
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
インディケータ
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
インディケータ
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
インディケータ
--- FREE VERSION - WORKS ONY ON EURUSD ------------------------------------------------------------------- This is a unique breakout strategy that is used for determination of the next short term trend/move. The full system is available on MQL5 under the name "Forecast System". Here is the link -->  https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest is not possible, because calculations are done based on the data of all timeframes/periods. Therefore I propose you use the technolo
FREE
Adjustable Fractal MT4
Dmitry Timin
4.76 (25)
インディケータ
Adjustable Fractal MT4 is a modification of Bill Williams' Fractals indicator. The fractal consists of a two sets of arrows - up (upper fractals) and down (lower fractals). Each fractal satisfies the following conditions: Upper fractal - maximum (high) of a signal bar exceeds or is equal to maximums of all bars from the range to the left and to the right; Lower fractal - minimum (low) of a signal bar is less or equal to minimums of all bars from the range to the left and to the right. Unlike a s
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
インディケータ
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
インディケータ
Long-Term Supply Demand Indicator – Description The Long-Term Supply Demand Indicator is a professional MT4 tool designed for traders who want to track higher-timeframe support and resistance zones on lower timeframes. It identifies supply and demand areas formed on the H4 timeframe and displays them clearly on M15, M5, and M1 charts, giving traders a precise view of key market zones across multiple timeframes. The indicator provides alerts when a new supply or demand zone is formed, allowing
FREE
BinaryPin
Andrey Spiridonov
3.67 (3)
インディケータ
BinaryPin is an indicator developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The indicator's algorithm, before issuing the signal, analyzes many factors, such as market volatility, searches for the PinBar pattern, calculates the probability of success when making a deal. The indicator is set in the usual way. The indicator itself consists of an information window where the name of the trading instrument is displayed, the probability of making a successful transaction, the
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
インディケータ
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
インディケータ
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
TPX Connect All
TPX
インディケータ
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
インディケータ
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Effect Volume
Ivan Simonika
インディケータ
Volume indicator Effect Volume , in the Forex market volumes are unique (tick). This volume indicator demonstrates the level of financial and emotional involvement. When the indicator forms a new top, it indicates that buyers are stronger than sellers over a certain period of time. If the indicator decreases, this indicates that the bears are stronger. Why is it impossible to track normal volumes in Forex? The fact is that this is an over-the-counter market. Consequently, it is practically imp
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
インディケータ
This is an indicator detecting trend direction. It uses the popular Bill Williams Alligator. It shows market state on all timeframes on one chart. As is well known, traders gain the main profit on the Forex market trading by trend, and losses usually occur when the market is flat. So, in order to gain profit a trader should learn to detect trend market and direction of a current trend in a rapid manner. This indicator has been developed for this purpose. MTF Alligator helps to: Profitably trade
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
インディケータ
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
インディケータ
Miraculous Indicator – ガン・スクエア・オブ・ナインに基づく100%非リペイントのFXおよびバイナリーツール この動画では、FXおよびバイナリーオプションのトレーダー向けに特別に開発された、非常に正確で強力な取引ツールである Miraculous Indicator を紹介しています。このインジケーターがユニークなのは、伝説的な ガン・スクエア・オブ・ナイン と ガンの振動の法則 に基づいている点で、現代の取引で利用できる最も正確な予測ツールの一つとなっています。 Miraculous Indicatorは 完全に非リペイント であり、ローソク足が確定した後にシグナルが変化したり消えたりすることはありません。つまり、見たものがそのまま利用できます。これにより、トレーダーは自信を持ってエントリーおよびエグジットを行うための信頼性と一貫性のある根拠を得ることができます。 主な特徴: ガン・スクエア・オブ・ナインとガン理論に基づいて構築 100%非リペイントのシグナルシステム すべての時間枠（M1、M5、H1、H4、日足、週足）で機能 FXおよびバイナリーオプション取引
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
インディケータ
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
インディケータ
SHOGUN Trade  【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレンド」なのか「静観すべき調整」
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
インディケータ
これはMT4のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
インディケータ
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
インディケータ
現在26%OFF! このインディケータは、当社のメインインディケータ（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）の両方のスーパーコンビネーションです。28の外国為替ペアのTICK-UNITSとアラートシグナルの通貨強度の値を示しています。11種類のTick-Unitが使用可能です。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒の11種類です。サブウィンドウのTick-Unitバーは、秒単位のタイマーに1ティック以上含まれる場合に表示され、左側にシフトされます。 たった1枚のチャートで、28のFXペアをスキャルピングできます。スキャルピングのチャンスとなるトリガーポイントを正確に把握することで、スキャルピングが上達することを想像してみてください。 1分足よりも短い期間で動作する市場初の通貨強度インジケーターです! このインジケータは、素早いインとアウトを行い、小さなピップを切り取ることを望む高速スキャルパーのためのものです。 ユーザーマニュアル: ここをクリック h
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
作者のその他のプロダクト
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Trend Reversal Zone and Alert マルチタイムフレーム供給・需要ゾーン + 高精度トレンド反転シグナル Trend Reversal Zone and Alert は、 リペイントなし（Non-Repainting） の本格的なマーケット構造インジケーターです。 機関投資家レベルの重要価格帯 で発生する 高確率のトレンド反転 を、明確かつシンプルに捉えるために設計されています。 本インジケーターは、 上位時間足（H4・D1）の供給／需要ゾーン と、 当日高値・安値での強力なヒゲ拒否シグナル を組み合わせ、 M15・M30・H1 といった下位時間足での 精密なエントリー を可能にします。  このインジケーターが強力な理由 - マルチタイムフレームの機関レベルゾーン H4・D1 の供給／需要ゾーン を自動検出 下位時間足へ明確に投影 上位足の流れに沿ったトレード を実現 ゾーンは 安定しておりリペイントなし 、新しい日だけ更新  高精度なトレンド反転検出 当日の高値・安値 を常時監視 **強いヒゲによる拒否（Wick Rejection）**を検出 条件を満たした
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Scalpers Zone – 究極の需給ゾーン + ストキャスティクス反発 & トリプルタッチ指標 Scalpers Zone は、高確率のスキャルピングエントリーを狙うトレーダー向けに設計されています。日次および7日間の需給ゾーンを検出し、これらのゾーンが完全に重なるエリアを強調表示することで、最も強力な反転ポイントを示します。仮想通貨やゴールドのようなボラティリティの高い資産の場合、ゾーンの厚みを増やすことで、視認性と精度を向上させることが可能です。 主な機能: ゾーンの整合検出: 日次および7日間の需給ゾーンが重なる → 高確率エントリー。 ストキャスティクス反発アラート: 重要ゾーンでの過買い/過売り反応を確認。 トリプルタッチ反転検出: 強力なレベルでの複数回タッチによる追加確認。 カスタムアラート＆ビジュアル: 色分けされた矢印と厚いシェードゾーン、音声・メール・プッシュ通知対応。 調整可能なゾーンの厚み: 仮想通貨やゴールドなどの高ボラティリティ資産に最適。 Scalpers Zone を使う理由: ゾーンが重なる最強の反転ポイントで取引可能。 ストキャスティクスとトリ
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
インディケータ
TrendSeeker Dashboard ― 高確率トレードのためのスマート市場フィルター TrendSeeker Dashboard は、レンジ相場を回避し、 H4時間足 における高品質なトレンド銘柄のみに集中できるよう設計された、強力なマルチシンボル市場分析ツールです。 ダッシュボードはすべての利用可能な銘柄を常時スキャンし、各ペアを以下のように分類します。 上昇トレンド（Trending UP） 下降トレンド（Trending DOWN） レンジ相場 / 取引非推奨（Ranging / No-Trade） EMAによるトレンド方向、ADXによるトレンド強度、ATRによるボラティリティを組み合わせることで、TrendSeeker は本物のモメンタムが存在する市場と、取引を避けるべき市場を即座に可視化します。 TrendSeeker の使い方 単体ツールとして使用 TrendSeeker は、市場スキャナーおよび方向性バイアス・ダッシュボードとして単体で使用でき、以下を可能にします。 トレンド銘柄を一目で把握 低確率なレンジ相場を回避 取引前に明確な方向性（BUYのみ / SELL
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Ultimate Super Rejection Zones は、相場の重要ポイントである 当日の高値・安値ゾーン を自動的に検出し、価格が強く反応した瞬間に 高精度なリジェクション（反発）シグナル を表示する高度なインジケーターです。 プライスアクション、日足レベルの分析、そして 2つのストキャスティクス（H1 + M5） による強力なダブル確認システムを組み合わせ、明確で信頼性の高いエントリーシグナルを提供します。 スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 主なメリット 高精度のデイリーゾーンを自動検出 インジケーターは 当日の高値・安値・ミドルライン をリアルタイムで表示します。 リジェクション矢印で一目で判断 赤矢印（SELL） ：デイリーハイでの反発 緑矢印（BUY） ：デイリーローでの反発 矢印は 1日に1回のみ 出現するため、ノイズがありません。 ダブル・ストキャスティクスによる強力な確認 シグナルは次の2つでフィルタリングできます： H1 ストキャスティクス M5 ストキャスティクス 誤シグナルを大きく減らし、精度が向上します。 完全
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
インディケータ
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
インディケータ
H4 & M30 Turning Point PROでトレンドに沿ったトレーディングを最大化！ 推測やチャートの混乱にさようなら。このプレミアムインジケーターは、上位時間足のトレンド検出と短期のターンポイントシグナルを組み合わせ、明確な買い・売りのチャンスを提供します。 トレーダーが愛用する理由: H4 EMA200 トレンドバイアス: 優勢なトレンドを一目で把握。トレンド方向のみで取引。 M30 実行用矢印: トレンド、構造、ボラティリティによって確認された高確率のターンポイントを待つ。 スマートラベル: BUYまたはSELL矢印をいつ待つべきかを常に把握—混乱や見逃しなし。 オプションのアラート: ポップアップ、プッシュ通知、メールはセットアップごとに一度だけ作動し、アラート過多を防ぐ。 カスタマイズ可能なラインとビジュアル: H4およびM30 EMAラインの表示/非表示が可能で、プロフェッショナルなチャートレイアウトを実現。 スイング + ATRフィルター: 強力な市場構造のみがシグナルを生成—自信を持って取引可能。 こんな方に最適: トレンドに沿ったエントリーを求めるFX、金属
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Trade the Range – H4レンジ市場検出器＆日次SRゾーンとウィック反発アラート 概要: 「Trade the Range」は、 高確率のレンジ相場に専念したいトレーダー向け に設計された精密なトレーディングツールです。 すべてのトレンドを盲目的に追うのではなく、このインジケーターは H4時間足での市場のレンジ（統合）状態を自動で判別 し、レンジの上限・下限で自信を持ってトレードできるようガイドします。 主な機能: H4レンジ検出: H4時間足がレンジ状態かトレンド状態かを自動判別します。 左上隅に明確なラベルを表示 : H4がレンジ中 → 副タイトルが表示され、レンジの上限・下限でのトレード方法を案内。 H4がトレンド中 → ラベルはトレンド方向に更新され、レンジトレードの案内は非表示。 日次サポート＆レジスタンスゾーン: 前日の高値・安値ゾーンを描画、厚さは設定可能。 ミッドライン 、 前日の始値 、 現在の終値 を強調表示し、精度を向上。 ゾーンは色分けされ、視覚的に一目で認識可能： 緑＝サポート、赤＝レジスタンス 。 ウィック反発矢印（Wick Rejectio
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
インディケータ
TrendSeeker Pro ― 究極のトレンド＆ターニングポイント・ダッシュボード + H4レンジ検出器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は、トレーダーを常にトレンドの正しい方向へ導き、低確率なレンジ相場を排除し、高精度なターニングポイントエントリーを自信をもって提供する、 完全なマルチタイムフレーム市場判断システム です。 これは単なるインジケーターではありません。 取引前に必ず答えを出す、完成されたトレードフレームワーク です。 このツールは、エントリー前に次の 3つの重要な質問 に答えます： 市場は トレンド相場 か レンジ相場 か？ 上位足（ H4 ）の バイアス は何か？ 最も 安全で精度の高いエントリーポイント はどこか？ 1️⃣ スマート・マルチシンボル・トレンドダッシュボード（H4ベース） 内蔵ダッシュボードは、 すべての取引可能シンボル を自動スキャンし、H4時間足における EMA・ADX・ATR ロジックを用いて各通貨ペアを即座に分類します。 ダッシュボードには以下が明確に表示されます： PAIR （通貨ペア）
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
エキスパート
Trend Reversal Zone and Alert EA 供給と需要ゾーンに基づくインテリジェントなトレンド反転取引システム Trend Reversal Zone and Alert EA は、プロフェッショナルな Expert Advisor で、 再描画を行わない設計 です。 機関投資家レベルの供給および需要ゾーンにおける高確率のトレンド反転を捉えることができ、日足の高値・安値でのヒゲ拒否（Wick Rejection）によって確認されます。 この EA は、 複数時間軸の市場構造 と 正確なエントリータイミング を組み合わせており、トレーダーはトレンド反転の早期に参入でき、リスクを厳格に管理できます。 取引の主なロジック EA は 3段階の確認システム を使用します。 高時間軸の供給・需要ゾーン H4 および足 D1 から、重要なスイング高値と安値を自動的に検出します。 これらのゾーンは 機関投資家の意思決定エリア として機能します。 取引は 有効な供給または需要ゾーン内でのみ 許可されます。 日内高値・安値でのヒゲ拒否確認 EA は、現在の日の高値と安値を常に監視し
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信