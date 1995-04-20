Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.10
マルチタイムフレーム・サプライ＆デマンド・ヒストグラム
説明：
マルチタイムフレーム・サプライ＆デマンド・ヒストグラムは、強力で見やすいインジケーターで、H4およびD1の複数時間軸における市場の需給の強さを表示します。買い手と売り手が優勢なタイミングをヒストグラムで視覚化することで、トレーダーは重要な市場圧力ゾーンを迅速に特定できます。
主な特徴：
-
H4およびD1ヒストグラム: 上位時間軸での市場の強さを明確に表示。
-
ヒストグラム変化アラート: 需給の変化時に通知（オプション）。
-
チャートの最小限化: 重要なシグナルのみを表示。
-
カスタマイズ可能な表示: 時間軸ごとにヒストグラムの表示/非表示、アラートは任意。
-
15分足推奨: デイトレードや短期スイングの設定に最適。
-
Ultimate Scalpers Zoneインジケーターとの併用で最適: 複数の確認を伴うエントリーに有効。
メリット：
-
高確率のサポート・レジスタンスゾーンを素早く特定。
-
複数時間軸の市場モメンタムを一目で把握。
-
アクティブトレーダーに明確で精度の高い、実践的なインサイトを提供。