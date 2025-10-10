Multi Indicator Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 5 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precisa de sinais, gerenciamento robusto de riscos e baixo uso de recursos para uma execução fluida.

Você pode baixar a versão para MT4 aqui: Multi Indicator Strategy EA MT4

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais e Entradas | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração

Visão Geral das Características Principais:

Sistema multi-indicador com parâmetros personalizáveis para ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI.

Suporta múltiplos períodos de tempo para estratégias de trading adaptáveis.

Estratégias de entrada/saída flexíveis com modos de combinação AND/OR/NA para lógica de sinais personalizada.

Gerenciamento avançado de riscos com Stop-Loss, Take-Profit e opções de recuperação de perdas (Grade, Hedge, Martingale).

Filtro de tendência usando uma Média Móvel de período superior para maior precisão nas negociações.

Filtros de dia/hora para trading em sessões específicas.

Painel em tempo real exibindo detalhes das negociações, métricas da conta e status do sistema.

Notificações pop-up, por e-mail e push para atualizações oportunas.

Compatível com MQL5 VPS para operação confiável 24/7.

Visão Geral das Estratégias de Indicadores:

Cada indicador suporta múltiplas estratégias de entrada e saída configuráveis. Exemplos principais incluem:

ADX: Comprar quando +DI ultrapassa -DI (PDI > MDI); vender quando está abaixo. Comprar quando ADX cruza acima de um limiar; vender quando abaixo.

Bandas de Bollinger: Comprar na reversão da banda inferior; vender na superior. Comprar quando o preço ultrapassa a banda média; vender quando está abaixo.

CCI: Comprar quando CCI entra em zona de sobrevenda; vender em sobrecompra. Comprar quando CCI cruza acima de zero; vender quando cruza abaixo.

MACD: Comprar em cruzamento altista abaixo de zero; vender em cruzamento baixista acima. Comprar quando MACD ultrapassa a linha de sinal; vender quando está abaixo.

Média Móvel: Comprar quando a MA rápida cruza acima da lenta; vender quando cruza abaixo. Comprar quando o preço está acima da MA rápida; vender quando está abaixo.

RSI: Comprar quando RSI cruza acima de 50; vender quando cruza abaixo. Comprar quando RSI está abaixo do nível inferior; vender quando está acima do superior.

Estocástico: Comprar quando %K cruza acima de 50; vender quando cruza abaixo. Comprar em cruzamento de %K/%D abaixo de sobrevenda; vender acima de sobrecompra.

Awesome Oscillator: Comprar quando AO cruza acima de zero; vender quando cruza abaixo. Comprar em padrão de pires altista; vender em baixista.

RVI: Comprar quando a linha principal cruza acima da sinal; vender quando cruza abaixo. Comprar quando a linha principal ultrapassa o nível superior; vender quando está abaixo do inferior.

Estratégias de Saída: Espelham as estratégias de entrada com lógica reversa (por exemplo, saída de compra por RSI ao cruzar abaixo de 50).

Nota: Multi Indicator Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading profissional que melhora a tomada de decisões por meio de sinais de múltiplos indicadores. Requer configuração cuidadosa de parâmetros de indicadores, estratégias de entrada/saída e ajustes de gerenciamento de riscos para se alinhar com seus objetivos de trading e tolerância ao risco. Testes minuciosos em um ambiente de demonstração são essenciais para otimizar o desempenho e mitigar os riscos associados ao trading automatizado e às estratégias de recuperação de perdas.

Conselho importante:

Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. A complexidade dos sinais de múltiplos indicadores e das estratégias de recuperação de perdas (Grade, Hedge, Martingale) pode levar a riscos significativos se não for gerenciada adequadamente, especialmente em mercados voláteis. Para um uso eficaz:

Teste minuciosamente em uma conta demo antes de implementar em uma conta real para compreender o comportamento dos sinais e a exposição ao risco.

Revise e ajuste regularmente as configurações com base nas condições de mercado. Consulte os links do blog MQL5 acima para as últimas recomendações, backtests e guias de configuração.

