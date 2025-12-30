Triple Moving Average EA Strategy

Genel Bakış

Triple Moving Average EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir trend takip Uzman Danışmanıdır. Trend yönünü, hizalama ve giriş tetikleyicilerini belirlemek için üç hareketli ortalama kullanır (varsayılan periyotlar: 20, 50, 200). İşlemler sadece kapalı mumlar üzerinde katı koşullar sağlandığında açılır; böylece yeniden çizim veya geriye dönük önyargı olmaz. EA, dinamik risk kontrolü için ATR tabanlı stop loss ve işlem başına kullanıcı tanımlı bir yüzdeyi riske atmak için bakiye tabanlı pozisyon büyüklüğü kullanır (varsayılan %1).
Ana özellikler:

Sadece koruma (hedging) uyumluluğu: Netleştirme hesaplarındaki sorunları önlemek için yalnızca koruma hesaplarında çalışır.
SL'den sonra yeniden giriş koruması: Bir stop loss tetiklendikten sonra, aynı yönde yeniden giriş yapmak için, fiyatın orijinal sinyalden bu yana tüm mumlara kıyasla yeni bir ekstremum oluşturması gerekir (alış için daha yüksek tepe, satış için daha düşük dip).
Özelleştirilebilir hareketli ortalamalar: Her bir hareketli ortalama SMA, EMA, SMMA veya LWMA olarak ayarlanabilir.
Martingale veya grid yok: Sinyal başına tek işlem, sabit risk.
Benzersiz sihirli numaralar: Her işlemin kolay takibi için kendi sihirli numarası vardır.

Bu EA hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur. Canlı kullanımdan önce her zaman kendi komisyoncunuzun verileriyle geri test yapın, çünkü spread, kayma ve piyasa koşulları nedeniyle sonuçlar değişebilir.
Strateji Açıklaması
EA, risk yönetimi ve yeniden giriş mantığı için geliştirmelerle birlikte klasik bir üçlü hareketli ortalama kesişim stratejisi izler. MA'ların hizalanmasına ve fiyatın MA'lara göre konumuna dayanarak yükseliş veya düşüş trendlerini tespit eder. Girişler yalnızca kapalı mumlarda tetiklenerek güvenilirlik sağlanır.

Giriş Kuralları

İşlemler, önceki kapalı mum tüm koşulları karşılıyorsa yeni bir mumun başlangıcında açılır:

Alış Sinyali:
Yükseliş Trendi: Kapanış > Yavaş MA (200 periyot).
Hizalama: Hızlı MA (20) > Orta MA (50) > Yavaş MA (200).
Tetikleyici: Kapanış > Hızlı MA, Kapanış > Orta MA, Kapanış > Yavaş MA (fiyat her üçünün de üzerinde).

Satış Sinyali:
Düşüş Trendi: Kapanış < Yavaş MA (200 periyot).
Hizalama: Hızlı MA (20) < Orta MA (50) < Yavaş MA (200).
Tetikleyici: Kapanış < Hızlı MA, Kapanış < Orta MA, Kapanış < Yavaş MA (fiyat her üçünün de altında).

Sinyal başına yalnızca bir işlem açılır (piramit yok). EA, aynı yönde zaten aktif bir işlem varsa açılışı atlar.

Çıkış Kuralları

Normal Çıkış: Hızlı MA (20), Orta MA'yı (50) kestiğinde, işlem bir sonraki mumun açılışında kapatılır:
ALIŞ için: Hızlı MA, Orta MA'nın altına keser (düşüş kesişimi).
SATIŞ için: Hızlı MA, Orta MA'nın üstüne keser (yükseliş kesişimi).

Stop Loss: ATR tabanlı dinamik SL (varsayılan 20 periyot, 3x çarpan). Giriş seviyesine yerleştirilir.
Kar Alma (Take Profit) Yok: Trendlerde karların devam etmesi için çıkışlarda MA kesişimine dayanır.

Stop Loss Sonrası Yeniden Giriş

Bir işlem SL'ye ulaşırsa, aynı yönde yeniden giriş korumalıdır:

EA, önceki kapalı mumun, orijinal sinyal mumundan bu yana tüm mumlara kıyasla yeni bir daha yüksek tepe (ALIŞ için) veya yeni bir daha düşük dip (SATIŞ için) oluşturmasını gerektirir.
Bu, tekrar risk almadan önce trendin devamını onaylar.
Koruma, zıt sinyaller veya normal MA kesişim çıkışları ile sıfırlanır.

Para Yönetimi

Pozisyon Büyüklüğü: İşlem başına sabit bir % riske girmek için hesap bakiyesine (özsermaye değil) dayalı olarak hesaplanır (varsayılan %1).
Formül: Lot Büyüklüğü = (Bakiye * Risk%) / (SL Mesafesi (puan cinsinden) * Puan Değeri).
Komisyoncunun min/max/adım lot büyüklüklerine göre ayarlanır.

Bileşikleme yok: Hesaplamalar için yalnızca bakiye kullanılır, açık K/Z görmezden gelinir.
Stop Loss: Oynaklığa uyum için ATR tabanlı.
