Bulls Power HTF mx

Indicateur Crypto_Forex Bulls Power HTF pour MT4.





- L'oscillateur Bulls Power HTF est un filtre idéal pour les entrées d'achat. HTF signifie « unité de temps supérieure ».

- Les indicateurs Bulls et Bears Power permettent de mesurer la force des tendances de trading correspondantes.

- L'indicateur Bulls Power mesure la force de la position des acheteurs.

- L'indicateur Bulls Power HTF est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Cet indicateur vous permet d'intégrer la puissance des Bulls d'une unité de temps supérieure à votre graphique actuel.

- L'indicateur intègre des alertes mobiles et PC en cas de croisement de niveau 0.





