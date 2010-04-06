Bulls Power HTF mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.31
- Ativações: 7
Indicador Crypto_Forex Bulls Power HTF para MT4.
- O oscilador Bulls Power HTF é o filtro perfeito para entradas de "compra". HTF significa - período de tempo superior.
- Os indicadores Bulls e Bears Power são usados para medir a força das tendências correspondentes na negociação.
- O Bulls Power mede a força da posição dos compradores.
- O indicador Bulls Power HTF é excelente para sistemas de negociação multi-período com entradas de Ação de Preço ou em combinação com outros indicadores.
- Este indicador permite anexar Bulls Power de período de tempo superior ao seu gráfico atual.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC de cruzamento de nível 0.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.