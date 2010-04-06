Bulls Power HTF mx

Crypto_Forex Indikator Bulls Power HTF für MT4.





– Der Bulls Power HTF-Oszillator ist der perfekte Filter für Kaufeinträge. HTF steht für einen höheren Zeitrahmen.

– Bulls- und Bears-Power-Indikatoren messen die Stärke entsprechender Trends im Handel.

– Bulls Power misst die Stärke von Käuferpositionen.

– Der Bulls Power HTF-Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.

– Mit diesem Indikator können Sie Bulls Power aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.

– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für 0-Level-Crosses auf Mobilgeräten und PCs.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.