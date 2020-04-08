Trend Entry Histogram MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme d'entrée de tendance » pour MT5, sans refonte.

- L'indicateur Histogramme d'entrée de tendance permet de rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance une fois la barre d'entrée affichée.
- Cet indicateur possède une fonctionnalité unique : il prend en compte le prix et le volume pour ses calculs.
- L'histogramme d'entrée de tendance peut être de deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière.
- Dès que vous observez une tendance stable (au moins 10 barres consécutives de la même couleur), attendez la barre d'entrée.
- Le signal d'entrée est représenté par une colonne de couleur opposée dans l'histogramme, la colonne suivante par la couleur initiale de la tendance (voir les images).
- Utilisez des cibles courtes : les plus hauts/bas les plus proches sur le graphique dépendent de la tendance actuelle.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

UTILISATION DE L'indicateur :
- Pour les signaux d'ACHAT : tendance haussière stable (barres bleues de l'histogramme) + 1 barre rouge sur l'histogramme + 1 barre bleue (ouverture d'une position longue ici).
- Pour les signaux de VENTE : tendance baissière continue (barres rouges sur l'histogramme) + 1 barre bleue sur l'histogramme + 1 barre rouge (ouverture d'une position courte ici).

Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité !
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.

Produits recommandés
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicateurs
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicateurs
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Introduction à Smart Engulfing MT5 : Plongez dans le monde du trading raffiné avec Smart Engulfing MT5 - votre indicateur professionnel incontournable pour identifier des motifs d'englobement de premier ordre. Conçu avec précision et facilité d'utilisation à l'esprit, cet outil est exclusivement élaboré pour les utilisateurs de MetaTrader 5. Découvrez sans effort des opportunités de trading lucratives alors que Smart Engulfing MT5 vous guide avec des alertes, des flèches et trois niveaux distinc
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Entry Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binary Options Markets: All Description This indicator is an enhanced version of the Relative Strength Index (RSI) with additional features for visual clarity and cycle detection. It is designed to provide traders with a clearer view of momentum conditions and potential turning points. Main features: Improved RSI Visualization – The indicator displays RSI va
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
Indicateurs
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator calculates special trade reversal points based on Heikin Ashi candlesticks patterns. This indicator can be used on all symbols, even in Forex or B3 Brazillian Markets. You can configure just the position of each arrow. Then, after include the indicator on the graphic, pay attention on each arrow that indicates a long or short trade.
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Indicateurs
Daily VWAP, continues for a period of hours (eg, 10 hours of history), with color to indicate change of direction and bands to map good entry and exit points. The indicator was created to map the center of the market, and find good buying moments, trend analysis or market correction points are easily detected, allowing you to understand moments of exhaustion and buying and selling points Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaini
Dashboard and Scanner for MFI
Elmira Memish
Indicateurs
Scanner and Dashboard for Money Flow Index MT5 The Money Flow Index (MFI) is a technical oscillator that uses price and volume data for identifying overbought or oversold signals in an asset. It can also be used to spot divergences which warn of a trend change in price. The oscillator moves between 0 and 100. Advantages of the Scanner: - Full Alert Options. - Multi Timefrare  - Works for all instruments including Currencies, Indices, Commodities, Cryptocurrencies and Stocks. - Fully customisabl
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indicateurs
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicateurs
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Trend Catcher Precision Indicator
Adnan Latif
Indicateurs
Trend Catcher – Multi-Timeframe MT5 Trend Filter with Mobile Alerts Trend Catcher is a lightweight, multi-timeframe trend detection indicator for MetaTrader 5. It helps traders synchronize signals across different timeframes, filter noise, and stay aligned with momentum for more structured entries. Designed with fast execution and mobile compatibility, this tool adapts to scalpers, day traders, and swing traders who need clarity in rapidly changing markets. Key Features 1. Multi-Timeframe Trend
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (2)
Indicateurs
Découvrez Market Structure Break Out pour MT5 – Votre indicateur professionnel MSB et Zone Non Brisée. La version MT4 est également disponible, consultez-la ici : https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Cet indicateur est mis à jour en continu. Nous nous efforçons de fournir des points d'entrée et de sortie très précis basés sur la structure du marché. Nous en sommes maintenant à la version 1.1, et voici les dernières modifications si vous nous rejoignez dès maintenant : Objectifs
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicateurs
Stratégie de Flèche RSI Bandes de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) La Stratégie de Flèche RSI Bandes de Bollinger est un indicateur technique propre et efficace, conçu pour identifier les points de retournement à haute probabilité en utilisant la combinaison du RSI et des Bandes de Bollinger. Cette stratégie utilise l'indicateur RSI avec les Bandes de Bollinger pour: Vendre lorsque le prix est au-dessus de la Bande de Bollinger supérieure. Acheter lorsque le prix est en dessous de
Updown v6
Guner Koca
Indicateurs
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicateurs
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicateurs
Bid Price Timer Indicator — Précision et suivi intelligent des prix ! Améliorez votre précision de trading avec le Bid Price Timer Indicator , un outil puissant conçu pour les traders qui apprécient le timing, la précision et la clarté à chaque mouvement du marché. Fonctionnalités principales : Affichage fixe du minuteur – Toujours visible sur le côté droit du graphique (ajustable via X_Offset). Suivi dynamique du prix – Le minuteur se déplace verticalement en suivant le prix B
Optimized Trend Track OTT
Erol Mutlu
4 (1)
Indicateurs
Optimized Trend Tracker OTT is an indicator that provides traders to find an existing trend or in another words to ser which side of the current trend we are on. We are under the effect of the uptrend in cases where the prices are above OTT , under the influence of a downward trend, when prices are below OTT it is possible to say that we are. The first parameter in the OTT indicator set by the two parameters is the period/length. OTT will be much sensitive to trend movements if it is sma
Trend indicators 11 in 1
Tatiana Shvedova
Indicateurs
Les 11 indicateurs s'éteignent et s'allument rapidement ! Ensemble d'indicateurs : 2 indicateurs "TENDANCE"   : - rapide = ligne 4 couleurs - lent = points 4 couleurs La coloration des indicateurs dépend du sens de la tendance et de l'indicateur RSI : 1) tendance haussière et RSI<50% 2) tendance haussière et RSI>50% 3) Tendance baissière RSI<50 % 4) Tendance baissière RSI   >   50% Définir des périodes d'indicateur pour chaque période : M5 M10 M15 M30 H1 H2 H4 H6 H12 D1 W1 MN N'entrez pas
WT Vwap 5 Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicateurs
WT Vwap 5 Bands The WT Vwap Bands indicator is an indicator that combines price and volume, helping to show whether the price is within the "fair price", overbought or oversold. The indicator code was designed for performance and has already been tested in a real trading account. In addition to the visual inputs (color, thickness and line style), the user can define a% value that depends on the price. The default values work with the most distant band at 1% of the price and then dividing
MACD Dashboard Scanner MT5
Samil Bozuyuk
Indicateurs
The indicator monitors the Dinapoli MACD trend in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Indicator can be used for all markets Monitors every timeframe, from 1 Min to Monthly Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be available in dashboard. Ti
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
Indicateurs
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
RSI Scanner with Alerts MT5
Keith Watford
Indicateurs
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and Time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas. S
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicateurs
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicateurs
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
PIPnova Candle Signals Pinbar Doji
Yavuz Alabayirli
Indicateurs
Your feedback is very valuable to us. By sharing your experience, you help us improve and provide you with better service. Thank you! PIPnova Candle Signals: Catch the Clearest Reversal Signals in the Market! PIPnova Candle Signals is a professional MetaTrader 5 indicator designed to instantly detect critical moments in price action—namely, potential trend reversals and points of indecision. It reliably catches the most powerful and trustworthy candle patterns, Pinbars and Dojis, with custo
FREE
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicateurs
Indicateur pour déterminer plat et tendance. Si le prix est inférieur à l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleu), il s'agit d'une zone de vente. Lors de l'achat de cette version de l'indicateur, version MT4 pour un compte réel et un compte démo - en cadeau (pour recevoir, écrivez-moi un message privé) ! Si le prix est au-dessus de l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleue), il s'agit d'une zone d'achat. Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/pro
WT Vwap Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicateurs
The WT Vwap Bands indicator is an indicator that combines price and volume, helping to show whether the price is within the "fair price", overbought or oversold. The indicator code was designed for performance and has already been tested in a real trading account. In addition to the visual inputs (color, thickness and line style), the user can define a% value that depends on the price. The default values work with the most distant band at 1% of the price and then dividing this distance in
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Plus de l'auteur
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Indicateur Crypto_Forex : Bougies Heiken Ashi pour MT4. Pas de repeinture. - Heiken_Ashi_Candles a une excellente combinaison avec l'indicateur Trend Line MA tel qu'il est sur la photo. - L'indicateur Heiken_Ashi_Candles est un indicateur auxiliaire trè
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage SWAP de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur SWAP Display affiche les SWAP actuels pour les transactions longues et courtes de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de l
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4. - Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!! - "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge). - Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches. - L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage du spread de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur Spread Display affiche le spread actuel de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de localiser la valeur d'affichage du
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" pour MT4 - L'indicateur "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" est un outil de trading auxiliaire très utile. - Il vous montre les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix (niveaux de fourchette de prix). - La fourchette quotidienne est utile pour les traders intraday. - Les fourchettes hebdomadaires et mensuelles sont destinées aux traders Swing et à long terme. - L'indicateur est excellent pour
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT4, pas de repeinture. - Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT4. HTF signifie - Higher Time Frame. - RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat. - Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat. - L'indicateur HTF RV
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "RSI pour 8 symboles" pour MT4. Pas de repeinture. - Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading. - Il est idéal pour prendre des entrées de vente à partir d'une zone de surachat forte (au-dessus de 70) et des entrées d'achat à partir d'une zone de survente forte (en dessous de 30). - Le RSI est très utile pour la détection des divergences. - "RSI pour 8 symboles" donne la possibilité de contrôler les valeurs RSI jusqu'à 8 symboles différents sur un se
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale. - Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal. - Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30. - Il existe de n
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. - L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA. - Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les g
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche Price Action ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action de prix puissant - PinBar ! Price Action Trader EA est un très bon investissement - il fonctionnera des années et des années pour vous, tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. Téléchargez les fichiers EA Set_files pour les tests et le trading : GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement un SL dynam
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4. - L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance. - "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs. - Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis : _ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les m
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix. - L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière. - Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix ! - Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4. - Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %. - Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4. - L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ; - L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique : - Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - La barre intérieure elle-même a un ratio R/
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 ! Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés ! Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5. Utilisez le fichier de configuration pour les tests et le trading : téléchargez le fichier de configuration de l’EA - Les transactions sont très précises : environ 85-90 %. - Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse c
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires ! Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA. Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'A
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 9 Set_files disponibles pour 9 paires ! Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_fi
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "MA Speed" pour MT4, sans repeinture. La VITESSE de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. - La vitesse est la 1ère dérivée de la moyenne mobile. - L'indicateur MA Speed ​​montre à quelle vitesse la MA elle-même change de direction. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Speed. Convient pour SMA, EMA, SMMA et LWMA. - Il est
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure : - Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge s
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une grande précision pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5. SF Multi Sniper EA est un Expert Advisor "set and forget" qui fait tout le travail de trading pour vous ! Utilisez Set_files de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA. - Aucune influenc
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Modèle de barre de consolidation de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4. - L'indicateur "Consolidation Bar" est un indicateur très puissant axé sur la cassure pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte la consolidation des prix dans une zone étroite pendant 1 barre et affiche : la direction de la cassure, l'emplacement de l'ordre en attente et l'emplacement du SL. - Barre de consolidation haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Barre de consolidation b
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
OSB Oscillator - est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour Price Action. - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - OSB Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts pour les signaux Price Action, Divergence et Survente/Surachat. - Valeurs de survente : inférieures à 30. - Valeurs de surachat : supérieures à 70. - Il existe de nombreuses
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis