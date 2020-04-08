Trend Entry Histogram MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendência" para MT5, sem repintura.

- O indicador Histograma de Entrada de Tendência pode ser usado para buscar sinais de entrada na direção da tendência assim que a barra de entrada aparecer.
- Este indicador possui um recurso exclusivo: ele considera preço e volume para cálculos.
- O Histograma de Entrada de Tendência pode ter duas cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta.
- Assim que você observar uma tendência estável (mínimo de 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor), aguarde a barra de entrada.
- O sinal de entrada é 1 coluna com a cor oposta no histograma e a próxima coluna com a cor da tendência inicial (veja as imagens).
- Use alvos de venda - máximas/mínimas mais próximas no gráfico, dependendo da tendência atual.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

COMO USAR o indicador:
- Para sinais de COMPRA: tendência de alta estável (barras azuis do histograma) + 1 barra vermelha no histograma + 1 barra azul (abra uma posição comprada aqui).
- Para sinais de VENDA: tendência de baixa constante (barras vermelhas do histograma) + 1 barra azul no histograma + 1 barra vermelha (abra uma posição vendida aqui).

Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

