Trend Entry Histogram MT5 r

Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di ingresso trend" per MT5, senza ridisegno.

- L'indicatore Istogramma di ingresso trend può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend una volta visualizzata la barra Entry_bar.
- Questo indicatore ha una caratteristica unica: considera sia il prezzo che il volume per i calcoli.
- L'istogramma di ingresso trend può essere in 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista.
- Una volta individuato un trend stabile (minimo 10 barre consecutive dell'istogramma dello stesso colore), attendere la barra Entry_bar.
- Il segnale di ingresso è rappresentato da una colonna con il colore opposto nell'istogramma e dalla colonna successiva con il colore iniziale del trend (vedere le immagini).
- Utilizzare obiettivi short: massimi/minimi più vicini sul grafico a seconda del trend attuale.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.

COME USARE l'indicatore:
- Per segnali di ACQUISTO: trend rialzista stabile (barre blu dell'istogramma) + 1 barra rossa sull'istogramma + 1 barra blu (aprire una posizione Long qui).
- per segnali di VENDITA: trend ribassista costante (barre rosse dell'istogramma) + 1 barra blu sull'istogramma + 1 barra rossa (apri una posizione Short qui).

Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità!
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

Prodotti consigliati
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicatori
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicatori
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicatori
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Introduzione a Smart Engulfing MT5: Accedi al mondo del trading raffinato con Smart Engulfing MT5, il tuo indicatore professionale di riferimento per identificare i migliori pattern di engulf. Progettato con precisione e facilità d'uso in mente, questo strumento è creato esclusivamente per gli utenti di MetaTrader 5. Scopri opportunità di trading redditizie con facilità, poiché Smart Engulfing MT5 ti guida con avvisi, frecce e tre diversi livelli di take-profit, diventando il compagno definiti
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicatori
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Entry Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binary Options Markets: All Description This indicator is an enhanced version of the Relative Strength Index (RSI) with additional features for visual clarity and cycle detection. It is designed to provide traders with a clearer view of momentum conditions and potential turning points. Main features: Improved RSI Visualization – The indicator displays RSI va
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
Indicatori
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator calculates special trade reversal points based on Heikin Ashi candlesticks patterns. This indicator can be used on all symbols, even in Forex or B3 Brazillian Markets. You can configure just the position of each arrow. Then, after include the indicator on the graphic, pay attention on each arrow that indicates a long or short trade.
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Indicatori
Daily VWAP, continues for a period of hours (eg, 10 hours of history), with color to indicate change of direction and bands to map good entry and exit points. The indicator was created to map the center of the market, and find good buying moments, trend analysis or market correction points are easily detected, allowing you to understand moments of exhaustion and buying and selling points Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaini
Dashboard and Scanner for MFI
Elmira Memish
Indicatori
Scanner and Dashboard for Money Flow Index MT5 The Money Flow Index (MFI) is a technical oscillator that uses price and volume data for identifying overbought or oversold signals in an asset. It can also be used to spot divergences which warn of a trend change in price. The oscillator moves between 0 and 100. Advantages of the Scanner: - Full Alert Options. - Multi Timefrare  - Works for all instruments including Currencies, Indices, Commodities, Cryptocurrencies and Stocks. - Fully customisabl
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indicatori
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicatori
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Trend Catcher Precision Indicator
Adnan Latif
Indicatori
Trend Catcher – Multi-Timeframe MT5 Trend Filter with Mobile Alerts Trend Catcher is a lightweight, multi-timeframe trend detection indicator for MetaTrader 5. It helps traders synchronize signals across different timeframes, filter noise, and stay aligned with momentum for more structured entries. Designed with fast execution and mobile compatibility, this tool adapts to scalpers, day traders, and swing traders who need clarity in rapidly changing markets. Key Features 1. Multi-Timeframe Trend
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (2)
Indicatori
Presentiamo Market Structure Break Out per MT5 – Il tuo indicatore professionale di MSB e Zona Infrangibile. La versione per MT4 è disponibile anche, controllala qui: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Questo indicatore viene continuamente aggiornato. Cerchiamo di fornire punti di ingresso e uscita estremamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.1, e qui di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora: Obiettivi di Acquis
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicatori
Strategia a Freccia RSI Bande di Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) La Strategia a Freccia RSI Bande di Bollinger è un indicatore tecnico pulito ed efficace progettato per identificare punti di inversione ad alta probabilità utilizzando la combinazione di RSI e Bande di Bollinger. Questa strategia utilizza l'indicatore RSI insieme alle Bande di Bollinger per: Vendere quando il prezzo è al di sopra della Banda di Bollinger superiore. Comprare quando il prezzo è al di sotto della Banda
Updown v6
Guner Koca
Indicatori
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicatori
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicatori
Indicatore Timer Prezzo Bid — Tempismo di Precisione e Tracciamento Intelligente del Prezzo! Porta la tua precisione nel trading al livello successivo con l’ Indicatore Timer Prezzo Bid — uno strumento potente progettato per i trader che valorizzano tempismo, precisione e chiarezza in ogni movimento. Caratteristiche principali: Display Timer Fisso – Sempre visibile sul lato destro del grafico (X_Offset personalizzabile). Tracciamento Dinamico del Prezzo – Il timer si muove flui
Optimized Trend Track OTT
Erol Mutlu
4 (1)
Indicatori
Optimized Trend Tracker OTT is an indicator that provides traders to find an existing trend or in another words to ser which side of the current trend we are on. We are under the effect of the uptrend in cases where the prices are above OTT , under the influence of a downward trend, when prices are below OTT it is possible to say that we are. The first parameter in the OTT indicator set by the two parameters is the period/length. OTT will be much sensitive to trend movements if it is sma
Trend indicators 11 in 1
Tatiana Shvedova
Indicatori
Tutti gli 11 indicatori si spengono rapidamente e si accendono rapidamente! Set di indicatori: 2 indicatori "TENDENZA"   : - veloce = linea 4 colori - lento = punti 4 colori La colorazione degli indicatori dipende dalla direzione del trend e dall'indicatore RSI: 1) trend rialzista e RSI<50% 2) trend rialzista e RSI>50% 3) RSI di tendenza al ribasso <50% 4) RSI di tendenza al ribasso   >   50% Impostare i periodi dell'indicatore per ogni fascia oraria: M5 M10 M15 M30 H1 H2 H4 H6 H12 D1 W1 MN
WT Vwap 5 Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicatori
WT Vwap 5 Bands The WT Vwap Bands indicator is an indicator that combines price and volume, helping to show whether the price is within the "fair price", overbought or oversold. The indicator code was designed for performance and has already been tested in a real trading account. In addition to the visual inputs (color, thickness and line style), the user can define a% value that depends on the price. The default values work with the most distant band at 1% of the price and then dividing
MACD Dashboard Scanner MT5
Samil Bozuyuk
Indicatori
The indicator monitors the Dinapoli MACD trend in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Indicator can be used for all markets Monitors every timeframe, from 1 Min to Monthly Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be available in dashboard. Ti
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
Indicatori
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
RSI Scanner with Alerts MT5
Keith Watford
Indicatori
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and Time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas. S
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicatori
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicatori
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
PIPnova Candle Signals Pinbar Doji
Yavuz Alabayirli
Indicatori
Your feedback is very valuable to us. By sharing your experience, you help us improve and provide you with better service. Thank you! PIPnova Candle Signals: Catch the Clearest Reversal Signals in the Market! PIPnova Candle Signals is a professional MetaTrader 5 indicator designed to instantly detect critical moments in price action—namely, potential trend reversals and points of indecision. It reliably catches the most powerful and trustworthy candle patterns, Pinbars and Dojis, with custo
FREE
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicatori
Indicatore per determinare flat e trend. Se il prezzo è inferiore a uno qualsiasi dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di vendita. Quando acquisti questa versione dell'indicatore, versione MT4 per un conto reale e uno demo - in regalo (per ricevere, scrivimi un messaggio privato)! Se il prezzo è al di sopra di uno dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di acquisto. Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Se il
WT Vwap Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicatori
The WT Vwap Bands indicator is an indicator that combines price and volume, helping to show whether the price is within the "fair price", overbought or oversold. The indicator code was designed for performance and has already been tested in a real trading account. In addition to the visual inputs (color, thickness and line style), the user can define a% value that depends on the price. The default values work with the most distant band at 1% of the price and then dividing this distance in
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Power Candles – Segnali di ingresso basati sulla forza per tutti i mercati Power Candles porta l’analisi di forza collaudata di Stein Investments direttamente sul grafico dei prezzi. Invece di reagire solo al prezzo, ogni candela viene colorata in base alla reale forza di mercato, consentendo di identificare immediatamente accumuli di momentum, accelerazioni della forza e transizioni di trend pulite. Un’unica logica per tutti i mercati Power Candles funziona automaticamente su tutti i simboli di
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicatori
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicatori
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicatori
Ti presentiamo un indicatore rivoluzionario che cambia le regole del gioco nel mondo del trading di tendenza. L'indicatore è progettato per ripensare le prestazioni e portare la tua esperienza di trading a livelli senza precedenti. Il nostro indicatore vanta una combinazione unica di funzionalità all'avanguardia che lo distinguono dalla concorrenza. La tecnologia avanzata "Real Pricing Factors" offre una sostenibilità senza pari anche nelle condizioni di mercato più difficili e volatili. Dì addi
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicatori
TPSproTrend PRO identifica il momento in cui il mercato cambia effettivamente direzione e forma un punto di ingresso all'inizio del movimento. Si entra nel mercato quando il prezzo sta appena iniziando a muoversi, e non dopo che il movimento si è già verificato.   Indicatore       Non ridisegna i segnali e visualizza automaticamente i punti di ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, rendendo il trading chiaro, visivo e strutturato. ISTRUZIONI RUS   -   VERSIONE MT4 Vantaggi principali Segnali
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicatori
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicatori
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Altri dall’autore
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Scarica i file EA Set_files per test e trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità! Indicatore Crypto_Forex: candele Heiken Ashi per MT4. Nessuna riverniciatura. - Heiken_Ashi_Candles ha una grande combinazione con l'indicatore Trend Line MA come nell'immagine. - L'indicatore Heiken_Ashi_Candles è un indicatore ausiliario molto utile per rendere la tendenza più visibile. - È
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre, apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità! Forex Indicator SWAP Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore SWAP Display mostra gli SWAP correnti per le negoziazioni lunghe e corte della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare i valori SWAP Display in qualsiasi angolo del grafico: 0
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4. - Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso). - Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini. - L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza. - L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispo
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità! Forex Indicator Spread Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore Spread Display mostra lo spread corrente della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare il valore di visualizzazione dello spread in qualsiasi angolo del grafico: 0 - per l'ang
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" per MT4 - L'indicatore "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" è uno strumento di trading ausiliario molto utile. - Ti mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, che possono essere raggiunti dal prezzo (livelli di intervallo di prezzo). - L'intervallo giornaliero è utile per i trader intraday. - Gli intervalli settimanali e mensili sono per i trader Swing e Long term. - L'indicatore è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Pr
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT4, nessuna riverniciatura. - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT4. HTF significa - Higher Time Frame. - RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato. - Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato. - L'indicatore HTF RVI ti cons
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo. - Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa. - È molto più accu
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "RSI per 8 simboli" per MT4. Nessuna rielaborazione. - RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading. - È ottimo per prendere voci di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e voci di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30). - RSI è molto utile per il rilevamento delle divergenze. - "RSI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori RSI di un massimo di 8 simboli diversi solo su 1 grafico. - Questo indicatore è eccellente anche
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Follow Trend Oscillator" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - L'indicatore intuitivo offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale. - Oscillatore fluido e regolabile con parte storica del segnale. - Colore verde dell'oscillatore per trend al rialzo, colore marrone per trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: sotto -30; Valori di ipercomprato: sopra 30. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie s
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili! Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI. - Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il pro
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar! Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4. - Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend. - Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. - Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore. - Avvisi integrati
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. Scarica EA Set_files per test e trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico in base alla volatilit
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4. - L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza. - "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori. - Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati: _ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action. _ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è vers
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi. - L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte. - Il seg
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno. Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi! - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4. - Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%. - Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4. - L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; - L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio). - Con avvi
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4! L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto! È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. Utilizza Set_file per i test e il trading: scarica EA set_file - Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'accou
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie! Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA. Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie! Scarica i file EA Set_files per test e trading: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Caratteristiche dell'EA: - Tecni
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MA Speed" per MT4, senza ridisegno. VELOCITÀ della media mobile: è un indicatore di tendenza unico. - Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni della fisica. - La velocità è la prima derivata della media mobile. - L'indicatore MA Speed ​​mostra la velocità con cui MA cambia direzione. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con MA Speed. Adatto per SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Si consiglia di utilizzare MA Speed ​​nelle strategie
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Breakout pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva la rottura del pattern Doji nella direzione del trend in cui la candela Doji si trova al centro del pattern e l'ultima candela è la prima rottura: - Pattern Doji Breakout rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern Doji Breakout ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi im
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con elevata accuratezza per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento. È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. SF Multi Sniper EA è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! Usa Set_files dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - Nessuna influenza da Rollover. - Nessuno swap coinv
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Crypto_Forex Indicator Consolidation Bar Pattern per MT4. - L'indicatore "Consolidation Bar" è un indicatore molto potente focalizzato sul breakout per il trading Price Action. - L'indicatore rileva il consolidamento dei prezzi in un'area ristretta durante 1 barra e mostra: direzione del breakout, posizione dell'ordine in sospeso e posizione SL. - Bullish Consolidation Bar - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Consolidation Bar - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi i
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4. - L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame. - Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action. - L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente. - Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quell
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
OSB Oscillator - è un indicatore personalizzato avanzato, uno strumento ausiliario efficiente di Price Action. - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato. - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come utilizzarlo. - OSB Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare i punti di ingresso esatti per i segnali di Price Action, Divergenza e Ipervenduto/Ipercomprato. - Valori di Ipervenduto: inferiori a 30. - Valori di Ipercomprato: superiori a 70. - Ci
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione