Auto Optimized RSI

5

Auto Optimized RSI, doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler.

Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır.

Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optimized RSI gerçek fiyat hareketleri ve geçmiş test sonuçlarına göre seviyelerini dinamik olarak ayarlar. Başarı oranı, maksimum zarar (drawdown) ve ortalama kar/zarar gibi önemli istatistikleri takip ederek güncel piyasa koşullarına uyum sağlar ve gerçekten işe yarayan sinyaller verir.

RSI, optimize edilmiş seviyeleri geçtiğinde gösterge grafik üzerinde alım ve satım okları gösterir, böylece yüksek başarı olasılığı olan giriş noktalarını bulmanıza yardımcı olur.

Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçerseniz, ücretsiz ek araçlar ve özel işlem tavsiyeleri alabilirsiniz!

Başarılı işlemler dilerim!


İncelemeler 2
Mike S
83
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

