The Gold Father

💰 SINIRLI TEKLİF – İLK 10 KOPYA SADECE 100 USD

📈 Her 10 kopya satıldığında fiyat 100 USD artar Altını otomatik olarak işlem yapmanın akıllı yolu

🔑 Genel Bakış
Bu Expert Advisor (EA), XAUUSD (altın), Forex ve diğer ana enstrümanlar için tasarlanmış tamamen otomatik bir alım satım sistemidir. EA, alış stratejilerine odaklanır ve fırsatları hem trend hem de düzeltme piyasalarında yakalamak için Buy Stop, Buy Limit ve Sell Stop emirlerini kullanır.

Basit ama güçlü bir mantığa sahip olan bu EA, doğru girişler ve kolay kullanım ile otomatik ticareti tercih eden hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.

⚙️ Temel Özellikler
✅ Otomatik alış stratejisi – Buy Stop, Buy Limit ve Sell Stop emirlerini akıllıca verir.
✅ Göstergesiz – Gecikmeli sinyallere ihtiyaç duymaz, yalnızca fiyat seviyelerine dayanır.
✅ Kolay kurulum – Yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygundur.
✅ Broker dostu – 4 ve 5 basamaklı fiyat kotasyonlarıyla uyumludur.
✅ Hazır kullanım – “Kur ve unut”.

📊 Strateji Mantığı

  • Buy Stop – Fiyat yukarı yönlü kırıldığında pozisyon açar.

  • Buy Limit – Geri çekilmelerde ve düzeltmelerde daha uygun fiyattan giriş yapar.

  • Sell Stop – Ani ters dönüşlere karşı koruma sağlar ve düşüşlerde hedge görevi görür.

Bu kombinasyon sayesinde EA hem kırılma hem de geri çekilmeleri işlem yapabilir, böylece piyasa oynaklığından maksimum fayda sağlar.

Avantajlar

  • Tamamen otomatik, manuel müdahale gerekmez.

  • Scalping, gün içi ve swing trading için etkilidir.

  • Hafif ve hızlı işlem için optimize edilmiştir.

📌 Önerilen Hesap Ayarları
Broker: Exness (Swapsız Hesap)

  • Standart Hesap
    Minimum Sermaye: 5.000 USD
    Lot: 0,01

  • Cent Hesabı
    Minimum Sermaye: 50 USD
    Lot: 0,01

📈 Neden bu EA’yı seçmelisiniz?
Bu EA, basitlik, hız ve güvenilirlik odaklı olarak tasarlanmıştır. Karmaşık göstergelere dayanmaz, bu nedenle farklı brokerler ve piyasa koşullarında istikrarlıdır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar, altının oynaklığına kolayca uyum sağlayan net ve güvenilir bir otomatik alış stratejisinden faydalanabilir.


