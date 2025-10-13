The White Rabbit

WHITE RABBIT - Profesyonel Zaman Aralığı Breakout Expert Advisor

Genel Bakış

White Rabbit, yıllarca süren manuel ticaret deneyiminden geliştirilen profesyonel bir breakout ticaret expert advisor'ıdır. Hassasiyet ve esneklik talep eden yatırımcılar için tasarlanmış olup, herhangi bir piyasada ve zaman diliminde yüksek olasılıklı breakout fırsatlarını yakalarken, hem perakende ticaret hem de prop firm hesaplarına özel olarak uyarlanmış gelişmiş risk yönetimi araçları sağlar.

Temel Breakout Stratejisi

White Rabbit, özelleştirilebilir zaman dilimleri içinde aralık yüksek ve düşüklerini tanımlar ve fiyat bu seviyeleri kesin olarak kırdığında breakout işlemleri gerçekleştirir.

Görsel Ticaret Bölgeleri

Grafiğinizde otomatik olarak breakout dikdörtgenleri çizer

Her seans için yüksek/düşük aralıkların net görselleştirmesi

M1'den H4'e kadar herhangi bir tek zaman diliminde çalışır

İki Breakout Yöntemi

Dikdörtgen Boyutu Yöntemi : Stop loss ve take profit, risk-ödül oranları ile breakout döneminin yüksek-düşük aralığından hesaplanır

: Stop loss ve take profit, risk-ödül oranları ile breakout döneminin yüksek-düşük aralığından hesaplanır Sabit Puan Yöntemi : Hassas kontrol için geleneksel sabit puan tabanlı stop loss ve take profit

: Hassas kontrol için geleneksel sabit puan tabanlı stop loss ve take profit Ticaret tarzınıza ve piyasa koşullarına uygun yöntemi seçin

Gelişmiş Giriş Yönetimi

Sahte Breakout Koruması için Giriş Tamponları

Fiyatın belirli bir puan sayısı kadar yüksek/düşüğü kırmasını gerektirir

Seviyelere küçük dokunuşlarda erken girişleri önler

Ayarlanabilir tampon boyutları muhafazakar veya agresif giriş yaklaşımlarına izin verir

Sahte breakout'ların yaygın olduğu volatil piyasalar için ideal

Akıllı Emir Yerleştirme

Tampon mesafesi ile breakout seviyelerinin üstüne/altına yerleştirilen bekleyen emirleri kullanır

Trailing stop veya başabaş etkinleştirildiğinde bekleyen emirleri otomatik olarak limit emirlerine dönüştürür

Dinamik fiyat seviyeleri kullanarak ilk breakout sonrası geri çekilme girişlerini yakalar

Sermayeyi korurken fırsatları maksimize eder

Dikdörtgen Boyutu Filtreleri

Maksimum Dikdörtgen Boyutu Filtresi : Breakout aralığı çok büyük olduğunda işlemleri önler, aşırı volatil koşullarda düşük olasılıklı kurulumlardan kaçınır

: Breakout aralığı çok büyük olduğunda işlemleri önler, aşırı volatil koşullarda düşük olasılıklı kurulumlardan kaçınır Minimum Dikdörtgen Boyutu Filtresi : Anlamlı breakout'lar için yeterli aralık olmasını sağlar, minimum hareketle konsolidasyon dönemlerini filtreler

: Anlamlı breakout'lar için yeterli aralık olmasını sağlar, minimum hareketle konsolidasyon dönemlerini filtreler Özelleştirilebilir eşikler farklı enstrümanlara ve piyasa koşullarına uyum sağlar

Kayma Kontrolü

Puan cinsinden izin verilen maksimum kaymayı ayarlayın

Volatil piyasa koşullarında kötü yürütmeye karşı korur

Emirlerin kabul edilebilir fiyatlarla yürütülmesini veya reddedilmesini sağlar

Esnek Risk Yönetimi

White Rabbit, ticaret yaklaşımınıza uyacak üç farklı pozisyon boyutlandırma yöntemi sunar:

Sabit Lot Boyutu

Hesap bakiyesinden bağımsız olarak sabit lot boyutlarıyla işlem yapın

Basit ve öngörülebilir pozisyon boyutlandırma

Katı pozisyon boyutu gereksinimleri olan yatırımcılar için ideal

Sabit Para Miktarı

İşlem başına belirli bir dolar/para birimi miktarını riske atın

Lot boyutu stop loss mesafesine göre otomatik olarak hesaplanır

Tüm işlemlerde tutarlı parasal risk korur

Sabit Bakiye Yüzdesi

İşlem başına hesap bakiyenizin bir yüzdesini riske atın

Lot boyutu stop loss boyutuna ve mevcut bakiyeye göre dinamik olarak ayarlanır

Hesap büyümesiyle ölçeklenen profesyonel risk yönetimi

Uzun vadeli sermaye korunması ve büyümesi için önerilir

Tüm yöntemler, stop loss ayarlarınıza göre uygun lot boyutlarını otomatik olarak hesaplayarak her işlemde hassas risk kontrolü sağlar.

Seans Zamanı Yönetimi

Esnek Ticaret Pencereleri

Breakout dönemini tanımlayın (örn. broker saati 08:00 - 09:00)

Emirleri yönetmek için seans bitiş saatini ayarlayın (örn. 18:00'e kadar emirleri aktif tutun)

Bekleyen emirler tüm seans boyunca yerinde kalır, breakout fırsatlarını bekler

Tüm zamanlar brokerinizin sunucu saatine göredir

Kapanış Zamanı Fonksiyonu

Seans sonunda tüm açık işlemleri otomatik olarak kapatır

Kar veya zarar durumundan bağımsız çalışır

İstendiğinde gece maruziyetini önler

Gün içi ticaret stratejileri için gereklidir

İsteğe bağlı: seans kapanışından sonra işlemlerin devam etmesine izin vermek için devre dışı bırakın

Bu güçlü kombinasyon, belirli dönemlerde breakout'ları yakalamanızı sağlarken pozisyonların ne zaman kapatılacağını hassas bir şekilde kontrol eder, işlem süresi ve maruz kalma süresi üzerinde tam kontrol sağlar.

Pozisyon Yönetimi Özellikleri

Emir Katmanlama Sistemi

Fiyat olumlu hareket ettikçe birden fazla pozisyon ekleyin

Yeni pozisyonlar eklerken ilk emirleri korur

Genel maruziyeti yönetirken kazanan işlemleri ölçeklendirir

Ek emirler arasında özelleştirilebilir mesafe

Ayrı Trailing Stop ve Başabaş

Belirtilen kar seviyelerinde pozisyonları başabaşa taşıyın

Sabit puan trailing stop, fiyat hareket ettikçe karları kilitler

Bağımsız kontroller hassas işlem yönetimi stratejilerine izin verir

İşlemlerin gelişmesine izin verirken karları korur

Günlük İşlem Kontrolü

Gün başına minimum ve maksimum işlem sayısını ayarlayın

Volatil veya dalgalı koşullarda aşırı ticareti önler

Stratejinize bağlı olarak 1'den birden fazla işleme kadar esnek aralık

Muhafazakar veya agresif ticaret yaklaşımlarına izin verir

Prop Firm Hazır

White Rabbit, prop firm zorluklarını ve fonlanmış hesapları yönetmek için özel olarak tasarlanmış özel özellikler içerir:

Kar Hedefi

Zorluk için genel bir kar hedefi belirleyin

EA hedefe ulaşıldığında otomatik olarak ticareti durdurur

Karları güvence altına alır ve hedeflere ulaştıktan sonra aşırı ticareti önler

Değerlendirme zorluklarını geçmek için gereklidir

Maksimum Günlük Düşüş

İzin verilen maksimum günlük kaybı tanımlayın

Eşiğe ulaşıldığında ticaret hemen durur

Hesabınızı prop firm kural ihlallerinden korur

Her seansta yeni risk yönetimi için günlük olarak sıfırlanır

Başlangıç Hesap Boyutu Ayarı

Başlangıç hesap bakiyenizi veya zorluk boyutunuzu girin

EA bu temel çizgiden düşüşü takip eder

Prop firm gereksinimlerine hassas uyum için kritik

Düşüş hesaplamalarının şirket gereksinimleriyle eşleşmesini sağlar

Sürekli İzleme

EA yüklendiği andan itibaren tüm metrikler izlenir

Gerçek zamanlı kar ve düşüş hesaplamaları

Limitlere ulaşıldığında otomatik ticaret duraklatma

Hesabınızın korunduğunu bilerek gönül rahatlığı

FTMO, The5ers, MyForexFunds ve diğerleri dahil olmak üzere önde gelen prop firm kurallarına tam uyumludur. Zorlukları geçmenize yardımcı olmak ve aynı zamanda fonlanmış hesaplarınızı kural ihlallerinden korumak için tasarlanmıştır.

Evrensel Piyasa Uyumluluğu

Herhangi Bir Enstrümanda Çalışır

Döviz çiftleri (majör, minör, egzotik)

Endeksler (US30, NAS100, SPX500, vb.)

Emtialar (altın, gümüş, petrol, vb.)

Kripto paralar (bitcoin, ethereum, vb.)

Gün İçi Zaman Dilimleri M1 - H4'te Çalışır

Scalping stratejileri için M1/M5

Gün içi ticaret için M15/M30

Seans yaklaşımları için H1/H4

Spread Filtresi

Yüksek spread koşullarında işlem yürütmesini önler

Puan cinsinden izin verilen maksimum spread'i ayarlayın

Kötü yürütme ve aşırı maliyetlere karşı korur

Broker uyumluluğu ve karlılık için gereklidir

Ayarlar her piyasanın benzersiz özelliklerine tamamen ayarlanabilir. Enstrümanın volatilitesine ve ticaret hedeflerinize uyacak şekilde puan değerlerini, tampon boyutlarını, dikdörtgen boyutu filtrelerini ve risk parametrelerini optimize edin.

Temel Avantajlar

Manuel Bir Yatırımcı Tarafından Tasarlandı White Rabbit teorik kavramlardan değil, gerçek ticaret deneyiminden yaratılmıştır. Her özellik, yıllarca süren canlı ticaret sırasında karşılaşılan gerçek piyasa koşullarını ve pratik ticaret zorluklarını ele alır.

Titiz Geliştirme Yıllarca süren iyileştirme, uç durumları, emir yönetimi karmaşıklıklarını ve gerçek dünya ticaret senaryolarını ele alan sağlam bir sistem yarattı. Birden fazla enstrüman ve piyasa koşulu üzerinde kapsamlı testler güvenilirliği garanti eder.

Tam Esneklik Risk toleransınıza, piyasa koşullarına ve ticaret hedeflerinize uyacak şekilde stratejinin her yönünü özelleştirin. White Rabbit sizi katı bir sisteme zorlamak yerine yaklaşımınıza uyum sağlar. Muhafazakar günde bir işlem stratejilerinden agresif çoklu işlem yaklaşımlarına kadar - EA tarzınıza uyar.

Profesyonel Risk Yönetimi Birden fazla koruma katmanı, akıllı pozisyon boyutlandırma ve dinamik emir yönetimi yoluyla kar potansiyelini maksimize ederken sermaye korunmasını sağlar. Üç risk modu, dikdörtgen boyutu filtreleri, spread filtreleri, kayma kontrolü ve prop firm özellikleri kurumsal düzeyde risk kontrolü sağlar.

Optimize Edilmiş Ayar Dosyaları Dahildir Hızlı başlamanıza yardımcı olmak için önceden yapılandırılmış parametreler sağlanır. Detaylı kurulum talimatları ve optimizasyon kılavuzu eşlik eden blog belgelerinde mevcuttur.

Eksiksiz Ticaret Çözümü Girişten çıkışa kadar White Rabbit, işlem yaşam döngüsünün her yönünü yönetir. Akıllı emir yerleştirme, dinamik pozisyon yönetimi, zaman kontrolü ve otomatik risk izleme, siz uyurken çalışan kapsamlı bir ticaret sistemi oluşturur.

Önemli Notlar

EA, puan değerleri, volatilite ve piyasa davranışındaki farklılıklar nedeniyle her enstrüman için optimizasyon gerektirir. Canlı ticaretten önce backtesting ve forward testing için zaman ayırın. Sağlanan ayar dosyalarıyla başlayın ve parametreleri özel broker koşullarınıza, enstrüman özelliklerinize ve risk toleransınıza göre ayarlayın.

Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Başarı için uygun optimizasyon, risk yönetimi ve piyasa koşullarının anlaşılması esastır. Gerçek sermayeyi riske atmadan önce her zaman demo hesaplarda test edin.

Detaylı kurulum kılavuzu, optimizasyon ipuçları, giriş parametresi açıklamaları ve ticaret stratejileri eşlik eden blog yazısında mevcuttur.

Destek

Sorular, optimizasyon yardımı veya özellik talepleri için lütfen MQL5 mesajlaşma sistemi veya ürün yorumlar bölümü aracılığıyla benimle iletişime geçin. White Rabbit'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaya kararlıyım.