The White Rabbit
- Uzman Danışmanlar
- Kevin Craig E Gittins
- Sürüm: 1.9
- Etkinleştirmeler: 5
WHITE RABBIT - Profesyonel Zaman Aralığı Breakout Expert Advisor
Genel Bakış
White Rabbit, yıllarca süren manuel ticaret deneyiminden geliştirilen profesyonel bir breakout ticaret expert advisor'ıdır. Hassasiyet ve esneklik talep eden yatırımcılar için tasarlanmış olup, herhangi bir piyasada ve zaman diliminde yüksek olasılıklı breakout fırsatlarını yakalarken, hem perakende ticaret hem de prop firm hesaplarına özel olarak uyarlanmış gelişmiş risk yönetimi araçları sağlar.
Temel Breakout Stratejisi
White Rabbit, özelleştirilebilir zaman dilimleri içinde aralık yüksek ve düşüklerini tanımlar ve fiyat bu seviyeleri kesin olarak kırdığında breakout işlemleri gerçekleştirir.
Görsel Ticaret Bölgeleri
- Grafiğinizde otomatik olarak breakout dikdörtgenleri çizer
- Her seans için yüksek/düşük aralıkların net görselleştirmesi
- M1'den H4'e kadar herhangi bir tek zaman diliminde çalışır
İki Breakout Yöntemi
- Dikdörtgen Boyutu Yöntemi: Stop loss ve take profit, risk-ödül oranları ile breakout döneminin yüksek-düşük aralığından hesaplanır
- Sabit Puan Yöntemi: Hassas kontrol için geleneksel sabit puan tabanlı stop loss ve take profit
- Ticaret tarzınıza ve piyasa koşullarına uygun yöntemi seçin
Gelişmiş Giriş Yönetimi
Sahte Breakout Koruması için Giriş Tamponları
- Fiyatın belirli bir puan sayısı kadar yüksek/düşüğü kırmasını gerektirir
- Seviyelere küçük dokunuşlarda erken girişleri önler
- Ayarlanabilir tampon boyutları muhafazakar veya agresif giriş yaklaşımlarına izin verir
- Sahte breakout'ların yaygın olduğu volatil piyasalar için ideal
Akıllı Emir Yerleştirme
- Tampon mesafesi ile breakout seviyelerinin üstüne/altına yerleştirilen bekleyen emirleri kullanır
- Trailing stop veya başabaş etkinleştirildiğinde bekleyen emirleri otomatik olarak limit emirlerine dönüştürür
- Dinamik fiyat seviyeleri kullanarak ilk breakout sonrası geri çekilme girişlerini yakalar
- Sermayeyi korurken fırsatları maksimize eder
Dikdörtgen Boyutu Filtreleri
- Maksimum Dikdörtgen Boyutu Filtresi: Breakout aralığı çok büyük olduğunda işlemleri önler, aşırı volatil koşullarda düşük olasılıklı kurulumlardan kaçınır
- Minimum Dikdörtgen Boyutu Filtresi: Anlamlı breakout'lar için yeterli aralık olmasını sağlar, minimum hareketle konsolidasyon dönemlerini filtreler
- Özelleştirilebilir eşikler farklı enstrümanlara ve piyasa koşullarına uyum sağlar
Kayma Kontrolü
- Puan cinsinden izin verilen maksimum kaymayı ayarlayın
- Volatil piyasa koşullarında kötü yürütmeye karşı korur
- Emirlerin kabul edilebilir fiyatlarla yürütülmesini veya reddedilmesini sağlar
Esnek Risk Yönetimi
White Rabbit, ticaret yaklaşımınıza uyacak üç farklı pozisyon boyutlandırma yöntemi sunar:
Sabit Lot Boyutu
- Hesap bakiyesinden bağımsız olarak sabit lot boyutlarıyla işlem yapın
- Basit ve öngörülebilir pozisyon boyutlandırma
- Katı pozisyon boyutu gereksinimleri olan yatırımcılar için ideal
Sabit Para Miktarı
- İşlem başına belirli bir dolar/para birimi miktarını riske atın
- Lot boyutu stop loss mesafesine göre otomatik olarak hesaplanır
- Tüm işlemlerde tutarlı parasal risk korur
Sabit Bakiye Yüzdesi
- İşlem başına hesap bakiyenizin bir yüzdesini riske atın
- Lot boyutu stop loss boyutuna ve mevcut bakiyeye göre dinamik olarak ayarlanır
- Hesap büyümesiyle ölçeklenen profesyonel risk yönetimi
- Uzun vadeli sermaye korunması ve büyümesi için önerilir
Tüm yöntemler, stop loss ayarlarınıza göre uygun lot boyutlarını otomatik olarak hesaplayarak her işlemde hassas risk kontrolü sağlar.
Seans Zamanı Yönetimi
Esnek Ticaret Pencereleri
- Breakout dönemini tanımlayın (örn. broker saati 08:00 - 09:00)
- Emirleri yönetmek için seans bitiş saatini ayarlayın (örn. 18:00'e kadar emirleri aktif tutun)
- Bekleyen emirler tüm seans boyunca yerinde kalır, breakout fırsatlarını bekler
- Tüm zamanlar brokerinizin sunucu saatine göredir
Kapanış Zamanı Fonksiyonu
- Seans sonunda tüm açık işlemleri otomatik olarak kapatır
- Kar veya zarar durumundan bağımsız çalışır
- İstendiğinde gece maruziyetini önler
- Gün içi ticaret stratejileri için gereklidir
- İsteğe bağlı: seans kapanışından sonra işlemlerin devam etmesine izin vermek için devre dışı bırakın
Bu güçlü kombinasyon, belirli dönemlerde breakout'ları yakalamanızı sağlarken pozisyonların ne zaman kapatılacağını hassas bir şekilde kontrol eder, işlem süresi ve maruz kalma süresi üzerinde tam kontrol sağlar.
Pozisyon Yönetimi Özellikleri
Emir Katmanlama Sistemi
- Fiyat olumlu hareket ettikçe birden fazla pozisyon ekleyin
- Yeni pozisyonlar eklerken ilk emirleri korur
- Genel maruziyeti yönetirken kazanan işlemleri ölçeklendirir
- Ek emirler arasında özelleştirilebilir mesafe
Ayrı Trailing Stop ve Başabaş
- Belirtilen kar seviyelerinde pozisyonları başabaşa taşıyın
- Sabit puan trailing stop, fiyat hareket ettikçe karları kilitler
- Bağımsız kontroller hassas işlem yönetimi stratejilerine izin verir
- İşlemlerin gelişmesine izin verirken karları korur
Günlük İşlem Kontrolü
- Gün başına minimum ve maksimum işlem sayısını ayarlayın
- Volatil veya dalgalı koşullarda aşırı ticareti önler
- Stratejinize bağlı olarak 1'den birden fazla işleme kadar esnek aralık
- Muhafazakar veya agresif ticaret yaklaşımlarına izin verir
Prop Firm Hazır
White Rabbit, prop firm zorluklarını ve fonlanmış hesapları yönetmek için özel olarak tasarlanmış özel özellikler içerir:
Kar Hedefi
- Zorluk için genel bir kar hedefi belirleyin
- EA hedefe ulaşıldığında otomatik olarak ticareti durdurur
- Karları güvence altına alır ve hedeflere ulaştıktan sonra aşırı ticareti önler
- Değerlendirme zorluklarını geçmek için gereklidir
Maksimum Günlük Düşüş
- İzin verilen maksimum günlük kaybı tanımlayın
- Eşiğe ulaşıldığında ticaret hemen durur
- Hesabınızı prop firm kural ihlallerinden korur
- Her seansta yeni risk yönetimi için günlük olarak sıfırlanır
Başlangıç Hesap Boyutu Ayarı
- Başlangıç hesap bakiyenizi veya zorluk boyutunuzu girin
- EA bu temel çizgiden düşüşü takip eder
- Prop firm gereksinimlerine hassas uyum için kritik
- Düşüş hesaplamalarının şirket gereksinimleriyle eşleşmesini sağlar
Sürekli İzleme
- EA yüklendiği andan itibaren tüm metrikler izlenir
- Gerçek zamanlı kar ve düşüş hesaplamaları
- Limitlere ulaşıldığında otomatik ticaret duraklatma
- Hesabınızın korunduğunu bilerek gönül rahatlığı
FTMO, The5ers, MyForexFunds ve diğerleri dahil olmak üzere önde gelen prop firm kurallarına tam uyumludur. Zorlukları geçmenize yardımcı olmak ve aynı zamanda fonlanmış hesaplarınızı kural ihlallerinden korumak için tasarlanmıştır.
Evrensel Piyasa Uyumluluğu
Herhangi Bir Enstrümanda Çalışır
- Döviz çiftleri (majör, minör, egzotik)
- Endeksler (US30, NAS100, SPX500, vb.)
- Emtialar (altın, gümüş, petrol, vb.)
- Kripto paralar (bitcoin, ethereum, vb.)
Gün İçi Zaman Dilimleri M1 - H4'te Çalışır
- Scalping stratejileri için M1/M5
- Gün içi ticaret için M15/M30
- Seans yaklaşımları için H1/H4
Spread Filtresi
- Yüksek spread koşullarında işlem yürütmesini önler
- Puan cinsinden izin verilen maksimum spread'i ayarlayın
- Kötü yürütme ve aşırı maliyetlere karşı korur
- Broker uyumluluğu ve karlılık için gereklidir
Ayarlar her piyasanın benzersiz özelliklerine tamamen ayarlanabilir. Enstrümanın volatilitesine ve ticaret hedeflerinize uyacak şekilde puan değerlerini, tampon boyutlarını, dikdörtgen boyutu filtrelerini ve risk parametrelerini optimize edin.
Temel Avantajlar
Manuel Bir Yatırımcı Tarafından Tasarlandı White Rabbit teorik kavramlardan değil, gerçek ticaret deneyiminden yaratılmıştır. Her özellik, yıllarca süren canlı ticaret sırasında karşılaşılan gerçek piyasa koşullarını ve pratik ticaret zorluklarını ele alır.
Titiz Geliştirme Yıllarca süren iyileştirme, uç durumları, emir yönetimi karmaşıklıklarını ve gerçek dünya ticaret senaryolarını ele alan sağlam bir sistem yarattı. Birden fazla enstrüman ve piyasa koşulu üzerinde kapsamlı testler güvenilirliği garanti eder.
Tam Esneklik Risk toleransınıza, piyasa koşullarına ve ticaret hedeflerinize uyacak şekilde stratejinin her yönünü özelleştirin. White Rabbit sizi katı bir sisteme zorlamak yerine yaklaşımınıza uyum sağlar. Muhafazakar günde bir işlem stratejilerinden agresif çoklu işlem yaklaşımlarına kadar - EA tarzınıza uyar.
Profesyonel Risk Yönetimi Birden fazla koruma katmanı, akıllı pozisyon boyutlandırma ve dinamik emir yönetimi yoluyla kar potansiyelini maksimize ederken sermaye korunmasını sağlar. Üç risk modu, dikdörtgen boyutu filtreleri, spread filtreleri, kayma kontrolü ve prop firm özellikleri kurumsal düzeyde risk kontrolü sağlar.
Optimize Edilmiş Ayar Dosyaları Dahildir Hızlı başlamanıza yardımcı olmak için önceden yapılandırılmış parametreler sağlanır. Detaylı kurulum talimatları ve optimizasyon kılavuzu eşlik eden blog belgelerinde mevcuttur.
Eksiksiz Ticaret Çözümü Girişten çıkışa kadar White Rabbit, işlem yaşam döngüsünün her yönünü yönetir. Akıllı emir yerleştirme, dinamik pozisyon yönetimi, zaman kontrolü ve otomatik risk izleme, siz uyurken çalışan kapsamlı bir ticaret sistemi oluşturur.
Önemli Notlar
EA, puan değerleri, volatilite ve piyasa davranışındaki farklılıklar nedeniyle her enstrüman için optimizasyon gerektirir. Canlı ticaretten önce backtesting ve forward testing için zaman ayırın. Sağlanan ayar dosyalarıyla başlayın ve parametreleri özel broker koşullarınıza, enstrüman özelliklerinize ve risk toleransınıza göre ayarlayın.
Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Başarı için uygun optimizasyon, risk yönetimi ve piyasa koşullarının anlaşılması esastır. Gerçek sermayeyi riske atmadan önce her zaman demo hesaplarda test edin.
Detaylı kurulum kılavuzu, optimizasyon ipuçları, giriş parametresi açıklamaları ve ticaret stratejileri eşlik eden blog yazısında mevcuttur.
Destek
Sorular, optimizasyon yardımı veya özellik talepleri için lütfen MQL5 mesajlaşma sistemi veya ürün yorumlar bölümü aracılığıyla benimle iletişime geçin. White Rabbit'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaya kararlıyım.