SQUID X – Altın (XAU/USD) Ticareti için Uzman Danışman (Expert Advisor)

Canlı Sinyal: Buraya tıklayın


SQUID X, fiyat hareketi, klasik araçlar ve kurallara dayalı giriş zamanlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu EA tamamen otomatiktir ve hem scalping hem de gün içi işlem için uygundur.

Temel Özellikler:

  • Martingale yok, grid yok → sabit stop loss ile seçici girişler.

  • Low Risk’ten High Risk’e kadar 4 risk modu → farklı ticaret stillerine uyarlanabilir.

  • Zamanlama filtresi → yalnızca altın piyasası belirgin oynaklık gösterdiğinde işlem yapar, sakin saatlerden kaçınır.

  • Sıkı risk yönetimi → dahili stop loss ve drawdown limitleri.

  • Esnek kullanım → hem hızlı scalping’i hem de günlük pozisyonları destekler.

SQUID X, MT5 içinde disiplinli bir ticaret sistemi gibi 7/24 çalışır ve grafikleri sürekli izlemenizi gerektirmez.

ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Diğer EA’larımı MQL5 Market’te keşfedin: Buraya tıklayın

Önerilen Ayarlar:

  • Platform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Sembol: XAU/USD (Altın)

  • Zaman Dilimi: M15 (varsayılan, scalping veya gün içi işlem için ayarlanabilir)

  • Minimum Hesap Bakiyesi: 100 USD (güvenli risk yönetimi için önerilir)

  • VPS: düşük gecikmeli 7/24 işlem için önerilir

Ana Parametreler:

  • Temel Lot: 0.01 (varsayılan, hesap büyüklüğüne göre ayarlanabilir)

  • Take Profit: 300 pip (varsayılan)

Kurulum ve Ayar:

  1. İndirme ve kurulum: MQL5 Market’ten satın aldıktan sonra, MT5 terminalinizdeki MQL5/Experts/Market klasörüne gidin, Squid_X.ex5 dosyasını bulacaksınız.

  2. Grafiğe ekleme: MT5’i açın, XAU/USD grafiğini seçin (M15 tavsiye edilir). Squid_X.ex5 dosyasını grafiğe sürükleyin ve giriş parametrelerini ayarlayın.

  3. Algo Trading’i etkinleştirin.

  4. VPS kullanın: özellikle scalping için kesintisiz işlem yapmanızı sağlar.

  5. Paneli izleyin: gerçek zamanlı performansı takip etmek için sürüklenebilir paneli kullanın.

  SQUID X’i bugün edinin ve altın ticaretinizi otomasyon ve kontrol ile geliştirin!


İncelemeler 4
SSJ GOD
90
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2445
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
762
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
Göstergeler
Akıllı Otomatik Trend Çizgisi Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç trend çizgilerini çizer. İki yöntem kullanarak önemli fiyat seviyelerini belirler: İki Ekstrem (Tip 1) veya Ekstrem ve Delta (Tip 2). Trend çizgileri yalnızca yeni bir çubuk oluştuğunda güncellenir, böylece optimum performans sağlanır. **Özellikler**   **İki Ekstremum (Tip 1):** Kullanıcı tanımlı çubuk aralıkları içinde belirlenen iki ekstremum noktasına (yüksekler/düşükler) dayalı olarak trend
FREE
XAU OneShot EA MT5
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
XAU Oneshot EA, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış, yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EA, her gün yalnızca 2-3 dikkatle seçilmiş işlemi, en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirir ve çoklu pozisyonlar veya martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır. SONRAKİ fiyat: 799 $, yalnızca 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzu ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Neden XAU Onesh
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Breakout Master EA, daha küçük iç gün aralıkları da dahil olmak üzere birden fazla zaman diliminde breakout (kırılma) formasyonlarını tespit etmek için tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Ayarlanabilir parametreler, net giriş mantığı ve entegre risk yönetimi özellikleri sunar. SONRAKİ FİYAT: 1199 $, sadece 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ!! Satın aldıktan sonra, lütfen kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş o
