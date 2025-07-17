SQUID X – Altın (XAU/USD) Ticareti için Uzman Danışman (Expert Advisor)



SQUID X, fiyat hareketi, klasik araçlar ve kurallara dayalı giriş zamanlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu EA tamamen otomatiktir ve hem scalping hem de gün içi işlem için uygundur.

Temel Özellikler:

Martingale yok, grid yok → sabit stop loss ile seçici girişler.

Low Risk’ten High Risk’e kadar 4 risk modu → farklı ticaret stillerine uyarlanabilir.

Zamanlama filtresi → yalnızca altın piyasası belirgin oynaklık gösterdiğinde işlem yapar, sakin saatlerden kaçınır.

Sıkı risk yönetimi → dahili stop loss ve drawdown limitleri.

Esnek kullanım → hem hızlı scalping’i hem de günlük pozisyonları destekler.

SQUID X, MT5 içinde disiplinli bir ticaret sistemi gibi 7/24 çalışır ve grafikleri sürekli izlemenizi gerektirmez.

ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Önerilen Ayarlar:

Platform: MetaTrader 5 (MT5)

Sembol: XAU/USD (Altın)

Zaman Dilimi: M15 (varsayılan, scalping veya gün içi işlem için ayarlanabilir)

Minimum Hesap Bakiyesi: 100 USD (güvenli risk yönetimi için önerilir)

VPS: düşük gecikmeli 7/24 işlem için önerilir

Ana Parametreler:

Temel Lot: 0.01 (varsayılan, hesap büyüklüğüne göre ayarlanabilir)

Take Profit: 300 pip (varsayılan)

Kurulum ve Ayar:

İndirme ve kurulum: MQL5 Market’ten satın aldıktan sonra, MT5 terminalinizdeki MQL5/Experts/Market klasörüne gidin, Squid_X.ex5 dosyasını bulacaksınız. Grafiğe ekleme: MT5’i açın, XAU/USD grafiğini seçin (M15 tavsiye edilir). Squid_X.ex5 dosyasını grafiğe sürükleyin ve giriş parametrelerini ayarlayın. Algo Trading’i etkinleştirin. VPS kullanın: özellikle scalping için kesintisiz işlem yapmanızı sağlar. Paneli izleyin: gerçek zamanlı performansı takip etmek için sürüklenebilir paneli kullanın.

