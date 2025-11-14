Dynamic FVG Detector
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Dynamic FVG Detector – MetaTrader 4 için Fair Value Gap Göstergesi
Dynamic FVG Detector, grafik üzerinde Fair Value Gap (FVG) bölgelerini otomatik olarak tespit eder ve gösterir. Üç mumdan oluşan verimsizlik yapılarını belirler ve fiyat doldurdukça bölgeleri gerçek zamanlı olarak günceller.
Ana Özellikler
-
Yükseliş ve düşüş FVG’lerinin otomatik tespiti
-
Ayarlanabilir pip eşiği
-
Minimum üç mumluk yapı
-
Bölge oluşturulduğunda anında geçmiş doğrulaması
Dinamik doldurma takibi
-
Fiyat etkileşimine göre sürekli güncelleme
-
Doldurma yüzdesine göre bölge boyutunun küçülmesi
-
Bölge tamamen dolduğunda otomatik kaldırma
Gerçek zamanlı güncelleme
İki çalışma modu:
-
Standart mod: Her yeni mum oluştuğunda güncelleme
-
Gerçek zamanlı mod: Her tikte tespit ve güncelleme, son 10 mum için optimize edilmiştir
Görsel gösterim
-
Yeşil (yükseliş), kırmızı (düşüş), gri (doldurulmuş) bölgeler
-
Zaman içinde otomatik genişleme
-
Şeffaflık ve doldurulmuş bölgelerin görünürlüğü için seçenekler
Performans optimizasyonu
-
Ayarlanabilir geçmiş tarama derinliği
-
İzlenen maksimum bölge sayısı
-
Grafik nesnelerinin otomatik temizlenmesi
-
Çift tespitin önlenmesi
-
Tüm zaman dilimleriyle uyumlu
Kullanım alanları
Fiyat tepki bölgelerini belirlemek, girişleri iyileştirmek, stop ve hedef belirlemek ve piyasa yapısını analiz etmek için idealdir.