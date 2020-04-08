Dynamic FVG Detector

Dynamic FVG Detector – Indicador Fair Value Gap para MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector detecta e exibe automaticamente Fair Value Gaps (FVG) no gráfico. Ele identifica padrões de ineficiência de três velas e atualiza as zonas em tempo real conforme são preenchidas.

Principais recursos

  • Detecção automática de FVGs de alta e de baixa

  • Limite configurável em pips

  • Estrutura mínima de três velas

  • Validação histórica imediata ao criar a zona

Acompanhamento dinâmico do preenchimento

  • Ajuste contínuo conforme a interação do preço

  • Redução da zona conforme o percentual preenchido

  • Remoção automática quando totalmente preenchida

Atualização em tempo real

Dois modos de operação:

  • Padrão: atualização a cada novo candle

  • Tempo real: detecção e atualização a cada tick, otimizado para os últimos 10 candles

Exibição visual

  • Retângulos verdes (alta), vermelhos (baixa), cinzas (preenchidos)

  • Extensão automática no tempo

  • Opções de transparência e exibição de zonas preenchidas

Otimização de desempenho

  • Profundidade de análise configurável

  • Limite máximo de zonas monitoradas

  • Limpeza automática de objetos

  • Prevenção de duplicações

  • Compatível com todos os timeframes

Aplicação

Ideal para identificar zonas de reação, melhorar entradas, definir stops e alvos, e analisar a estrutura do mercado.


Produtos recomendados
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Indicadores
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
RSI Jurik
Augustine Kamatu
Indicadores
Introducing RSI Jurik—an innovative indicator designed to revolutionize your forex trading strategy by combining custom moving averages based on the Relative Strength Index (RSI) with the MetaTrader 4 indicator, RSI. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They provide traders with smoother representations of price action, reducing noise and offering clearer signals for identifying trends and potential reversals.
FREE
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicadores
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
VWAP Bands gives you the regular Volume-Weighted Average Price and also the deviation bands. Use this indicator to see the possible amount of market movement, find support and resistance lines, find good spots for entry and exit,  and the most important feature is to find possible pivot points. This indicator has been mathematically improved by Rira team. The calculation begins at the start of each trading day
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Cycle Wave Oscillator MT4
Gia Thong Nguyen
Indicadores
CYCLE WAVE OSCILLATOR indicator is an indicator based on cyclical price fluctuations. This indicator can help you determine overbought and oversold levels, and help you predict price trends within the cycle. MT5 Version here!  You can combine it with our indicators below to make your trading decisions more accurate: Supply Demand Ribbon MT4 Basic Feature: - Three Trend Types: + Zero + Basic + Advanced
FREE
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
Indicadores
This indicator is designed to help you forecast the potential high and low prices for the current trading day, based on the high and low of the previous day. It does this by applying a customizable percentage increase or decrease to those levels. How It Works: The idea is simple: It looks at the previous day's high and low prices and then adjusts them by a percentage you choose. Here's what that means: Predicted High: This is calculated by taking the high price of the previous day and adding a p
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicadores
MACD Dashboard Panel   This indicator helps you to scan symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend according to MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period Exponential Moving Average (EMA) from the 12-period EMA. The result of that calculation is the MACD line. A nine-day EMA of the MACD called
FREE
AlgoKing Chandelier Exit Indicator
SQUAWKTRADEFX, LLC
Indicadores
AlgoKing Chandelier Exit Indicator (MT4) The Chandelier Exit Indicator is a volatility based indicator that maximizes returns using the Average True Range (ATR) value and the highest high or lowest low of a period. Benefits Should be used as a trailing stop. Helps you exit a position when you have a respectable profit. Identifies a high probability of a trend reversal when the price moves against the prevailing trend by a distance equal to 3x the average volatility. Join the AlgoKing Lightning
Dublgis
Ivan Simonika
Indicadores
Here is a sensitive indicator for Dublgis professionals. It is built on completely new algorithms and is more efficient, on any timeframes, since it filters random price movements. Finds and visually displays price reversal points. This tool can be used as confirmation when making a deal, as well as to determine the direction of the trend and its strength. The indicator was developed as a complement to a number of our other trading tools.
Super trend alert filter
Levi Kevin Midiwo
Indicadores
This product works by detecting trend opportunities. So as shown in the screenshot when The indicator shows an upward arrow it shows the market is on an uptrend and when the indicator Shows a downward arrow it shows the market is on a downward direction. What makes this indicator Special is that it has additional signals just below the arrow signals. It is up to the trader to be  Creative and combine these signals with the arrow signal to get accurate forecasts.
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indicadores
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
Waddah Attar Explosion MT4
Do Thi Phuong Anh
5 (1)
Indicadores
The Waddah Attar Explosion (WAE) indicator is a potent tool in Forex trading, offering buy, sell, exit buy, and exit sell signals. It assesses trends as trend power and momentum as explosion power. Trend Direction: - Green bars indicate a bullish trend. - Red bars indicate a bearish trend. Signal Line: - A line serves as a threshold for momentum. Buy Trade Setup: **Entry:** Go long when a green bar crosses above the threshold. Place a stop loss below the entry candle. **Exit:** Close the tra
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicadores
Dynamic SR Trend Channel Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Experts
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stardust
Evgeniy Zhdan
Experts
StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
FxSProMT
Sergiy Podolyak
5 (1)
Indicadores
The FxSProMT indicator shows the current market trend and trend change. Indicator Parameters Ind_Period - the number of previous bars used to calculate actual values. Number_Bars - the number of bars to display the indicator.. Too many bars may significantly slow down the operation of the trading terminal. Signal_Sound - sound alert to notify of trend change. The sound can be played multiple times until the signal is confirmed (the bar closes). Default is disabled. Signal_Alert - an alert to no
FREE
TickChart Indicator Lite for MT4
Mika Akimoto
Indicadores
TickChart Indicator plots the tick line on the main window of MetaTrader. In the Lite version, the number of ticks is limited to 20 and the alert function described below is omitted.  The "tick-line" shows the most detailed, fastest and real-time activities of the market, which are usually hidden in bars or candles longer than 1 minute. Usually, several new tick-line segments appear while a bar of M1 time frame is completed. After the release of an important economic indicator, the number of tic
FREE
Signal Eskiya
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
Bands Breakout
Andri Maulana
Indicadores
Unlock Smarter Trading with the Bands Breakout! Are you tired of confusing charts and missed opportunities? Get clear, high-probability entry and exit signals right on your chart with the Bands Breakout  indicator! This isn't just another indicator; it's a complete, trend-aware system designed to simplify your trading decisions and focus only on the best moves. Our unique engine combines the momentum power of the EMA 10 with the volatility framework of the Bollinger Bands to find definitive buy
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Supply Demand Dashboard
Jan Flodin
Indicadores
Este indicador do painel de controle de zona de oferta e demanda com vários períodos e vários símbolos envia alertas quando o preço atinge uma zona de oferta / demanda. Também é possível usá-lo para ser alertado sobre topos / fundos duplos regulares em vez de zonas. Ele pode ser usado com todos os intervalos de tempo de M1 a MN. É possível usar RSI, divergência (MACD, OsMA, RSI ou Awesome) e filtros de padrões de velas (barra de pinos, engolfing, pinça e estrela da manhã / noite) para filtrar ap
Fluctuation Bands
Francisco De A Vilar Enriquez
Indicadores
Shows the price fluctuation bands associated with a moving average. It is extremely accurate, and it's a wonderful visual guide. The indicator consists of 4 bands . The two bands closest to the price form the fluctuation channel , they mark the maximum calculated deviation of the price from the moving average. The outer bands mark the maximum overdeviation of the price with respect to the fluctuation channel, they are overbought or oversold areas. Features.  -The change of periods of the MA is d
Histogram DMI with Oscillator ADX
Catalin Adelin Iovan
Indicadores
DMI ADX Histogram Oscillator I present you one of the most precise and powerful indicator Its made of DMI Histogram together with ADX Oscillator. It has inside arrow to show a buy or sell setup. Features  The way it works its the next one : the histogram is a difference between DMI+ and DMI-.   At the same time together we have the oscillator ADX for Market to run It can be adapted to all type of trading styles such as scalping, day trading or swing. It doesn't matter if its forex, stock ,
TD Sequential Scanner Metatrader 4
Samil Bozuyuk
Indicadores
The indicator scans for TD Sequential signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for signals on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be a
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Mais do autor
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Média Móvel Adaptativa AMD (AAMA) AAMA é um indicador de média móvel adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automaticamente sua sensibilidade de acordo com as condições do mercado. Principais recursos: Média móvel adaptativa baseada na razão de eficiência de Kaufman – reage rapidamente em tendências e filtra o ruído em mercados laterais Detecção automática das 4 fases do mercado AMD: Acumulação, Markup (alta), Distribuição, Markdown (baixa) Adaptação à volatilidade via ATR – ajusta a sensibili
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Caixa de Sessão e Linhas de Máxima/Mínima para MT5 Visão geral: SimpleCustomBox é um indicador poderoso e fácil de usar para o MetaTrader 5 que permite destacar visualmente sessões de negociação específicas no seu gráfico. Defina intervalos de tempo personalizados, veja instantaneamente a máxima e mínima da sessão e tome decisões mais inteligentes com limites visuais claros. Perfeito para traders intradiários, scalpers e todos que operam com padrões de preço de cu
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Mostra a distribuição do volume por nível de preço, revelando áreas de interesse institucional. Diferente do volume clássico (por tempo), mostra onde o volume realmente se concentrou. Conceitos principais: Barras horizontais = volume negociado em cada preço Barra mais longa → maior volume Zonas vermelhas = suportes e resistências fortes Principais usos: Identificar suportes e resistências reais Determinar o POC (Ponto de Controle) Definir a Área de Valor (70 % do vol
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador baseado no desequilíbrio do tick-spread. TF: Funciona em todos os timeframes (de M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs (ajuste automático para instrumentos JPY, Ouro e CFD). Configurações: TickWindow (200) – janela de observação de ticks SpreadWeight (1.5) – peso do spread NormalizationPeriod (20) – período de normalização (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – níveis de alerta AlertCooldown (300s) – intervalo entre alertas Conclusão: Proxy Order Flow – Imbalan
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experts
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversão Estatística Descrição curta Indicador institucional que calcula a probabilidade estatística de reversão para a média móvel de 200 períodos, com base na análise de sobreextensões históricas. Identifica zonas de fadiga do mercado com precisão quantitativa. Principais funcionalidades Análise estatística avançada – Cria uma base de dados com mais de 500 extensões históricas para calcular probabilidades reais Pontuação de probabilidade (0–99%) – Qu
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase curta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volume com movimento de preço limitado (comportamento tipo iceberg). TF: Funciona em todos os timeframes (M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs. Configurações: VolumeLookback – velas para cálculo da média de volume VolumeThreshold – multiplicador para sinalizar volume anormal ClusterSize – número de velas próximas para confirmar um cluster RangeComparisonPeriod – período para média de ranges (high–low) C
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash e gera sinais de scalping em tempo real. TF: Funciona em todos os timeframes (recomendado M1–M15). Par: Projetado para índices sintéticos Boom e Crash (Deriv), também aplicável a ativos voláteis. Configurações: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidade e tamanho mínimo do pico EMA (8/21) – cruzamentos de entrada RSI (14) – filtro de tendência TP/SL Points – níveis de lucro e perda Trailing Exit / Alerts – lógica de saíd
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico. Proposito do indicador O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compressão de Liquidez O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço. Exibição: Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”). Principais Características Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço. Medição multifator
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot – Indicador Automático de Pontos de Pivô Indicador MT4 que exibe os pontos de pivô (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) e os níveis do dia anterior (PDH/PDL). Principais características: Adaptação automática ao período de tempo do gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL e o nível de suporte/resistência mais próximo 8 temas de cores pré-configurados Personalização completa de cores, estilos de linha e opacidade das zonas Etiquetas compactas com exibição opcional de preço Atualizações automáticas con
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Rectangle  Resumo Indicador interativo de perfil de volume que exibe uma análise horizontal do volume negociado em cada nível de preço dentro de uma área selecionada. Cria automaticamente um retângulo móvel e mostra barras coloridas que representam a distribuição do volume de compra (bullish) e de venda (bearish). O que faz: Exibe o volume horizontal : Visualiza a distribuição do volume em cada nível de preço em forma de barras horizontais Análise de alta/baixa : Colore as barras
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário