Dynamic FVG Detector
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Dynamic FVG Detector – Indicador Fair Value Gap para MetaTrader 4
Dynamic FVG Detector detecta e exibe automaticamente Fair Value Gaps (FVG) no gráfico. Ele identifica padrões de ineficiência de três velas e atualiza as zonas em tempo real conforme são preenchidas.
Principais recursos
Detecção automática de FVGs de alta e de baixa
Limite configurável em pips
Estrutura mínima de três velas
Validação histórica imediata ao criar a zona
Acompanhamento dinâmico do preenchimento
Ajuste contínuo conforme a interação do preço
Redução da zona conforme o percentual preenchido
Remoção automática quando totalmente preenchida
Atualização em tempo real
Dois modos de operação:
Padrão: atualização a cada novo candle
Tempo real: detecção e atualização a cada tick, otimizado para os últimos 10 candles
Exibição visual
Retângulos verdes (alta), vermelhos (baixa), cinzas (preenchidos)
Extensão automática no tempo
Opções de transparência e exibição de zonas preenchidas
Otimização de desempenho
Profundidade de análise configurável
Limite máximo de zonas monitoradas
Limpeza automática de objetos
Prevenção de duplicações
Compatível com todos os timeframes
Aplicação
Ideal para identificar zonas de reação, melhorar entradas, definir stops e alvos, e analisar a estrutura do mercado.