Dynamic FVG Detector – Indicador Fair Value Gap para MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector detecta e exibe automaticamente Fair Value Gaps (FVG) no gráfico. Ele identifica padrões de ineficiência de três velas e atualiza as zonas em tempo real conforme são preenchidas.

Principais recursos

Detecção automática de FVGs de alta e de baixa

Limite configurável em pips

Estrutura mínima de três velas

Validação histórica imediata ao criar a zona

Acompanhamento dinâmico do preenchimento

Ajuste contínuo conforme a interação do preço

Redução da zona conforme o percentual preenchido

Remoção automática quando totalmente preenchida

Atualização em tempo real

Dois modos de operação:

Padrão: atualização a cada novo candle

Tempo real: detecção e atualização a cada tick, otimizado para os últimos 10 candles

Exibição visual

Retângulos verdes (alta), vermelhos (baixa), cinzas (preenchidos)

Extensão automática no tempo

Opções de transparência e exibição de zonas preenchidas

Otimização de desempenho

Profundidade de análise configurável

Limite máximo de zonas monitoradas

Limpeza automática de objetos

Prevenção de duplicações

Compatível com todos os timeframes

Aplicação

Ideal para identificar zonas de reação, melhorar entradas, definir stops e alvos, e analisar a estrutura do mercado.