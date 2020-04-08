Dynamic FVG Detector

Dynamic FVG Detector – Fair Value Gap Indikator für MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector erkennt und zeigt Fair Value Gaps (FVG) automatisch auf dem Chart an. Er identifiziert ineffiziente Drei-Kerzen-Strukturen und aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald sie aufgefüllt werden.

Hauptfunktionen

  • Automatische Erkennung bullischer und bärischer FVGs

  • Konfigurierbarer Pip-Schwellenwert

  • Mindestens drei Kerzen für die Struktur

  • Sofortige historische Überprüfung bei Zonenbildung

Dynamische Füllüberwachung

  • Kontinuierliche Anpassung bei Preisreaktionen

  • Zonen schrumpfen entsprechend dem Füllprozentsatz

  • Automatisches Entfernen bei vollständiger Füllung

Echtzeit-Aktualisierung

Zwei Betriebsmodi:

  • Standardmodus: Aktualisierung bei jeder neuen Kerze

  • Echtzeitmodus: Erkennung und Aktualisierung bei jedem Tick, optimiert für die letzten 10 Kerzen

Visuelle Darstellung

  • Grüne (bullisch), rote (bärisch), graue (gefüllte) Zonen

  • Automatische zeitliche Verlängerung

  • Optionale Transparenz und Anzeige gefüllter Zonen

Leistungsoptimierung

  • Konfigurierbare historische Scantiefe

  • Begrenzte Anzahl verfolgter Zonen

  • Automatische Objektbereinigung

  • Vermeidung von Duplikaten

  • Für alle Zeitrahmen geeignet

Einsatzmöglichkeiten

Ideal zur Identifikation von Reaktionszonen, Verbesserung von Einstiegen, Setzen von Stopps und Zielen sowie zur Analyse der Marktstruktur.


