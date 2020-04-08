Dynamic FVG Detector – Fair Value Gap Indikator für MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector erkennt und zeigt Fair Value Gaps (FVG) automatisch auf dem Chart an. Er identifiziert ineffiziente Drei-Kerzen-Strukturen und aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald sie aufgefüllt werden.

Hauptfunktionen

Automatische Erkennung bullischer und bärischer FVGs

Konfigurierbarer Pip-Schwellenwert

Mindestens drei Kerzen für die Struktur

Sofortige historische Überprüfung bei Zonenbildung

Dynamische Füllüberwachung

Kontinuierliche Anpassung bei Preisreaktionen

Zonen schrumpfen entsprechend dem Füllprozentsatz

Automatisches Entfernen bei vollständiger Füllung

Echtzeit-Aktualisierung

Zwei Betriebsmodi:

Standardmodus: Aktualisierung bei jeder neuen Kerze

Echtzeitmodus: Erkennung und Aktualisierung bei jedem Tick, optimiert für die letzten 10 Kerzen

Visuelle Darstellung

Grüne (bullisch), rote (bärisch), graue (gefüllte) Zonen

Automatische zeitliche Verlängerung

Optionale Transparenz und Anzeige gefüllter Zonen

Leistungsoptimierung

Konfigurierbare historische Scantiefe

Begrenzte Anzahl verfolgter Zonen

Automatische Objektbereinigung

Vermeidung von Duplikaten

Für alle Zeitrahmen geeignet

Einsatzmöglichkeiten

Ideal zur Identifikation von Reaktionszonen, Verbesserung von Einstiegen, Setzen von Stopps und Zielen sowie zur Analyse der Marktstruktur.