Dynamic FVG Detector
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dynamic FVG Detector – Fair Value Gap Indikator für MetaTrader 4
Dynamic FVG Detector erkennt und zeigt Fair Value Gaps (FVG) automatisch auf dem Chart an. Er identifiziert ineffiziente Drei-Kerzen-Strukturen und aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald sie aufgefüllt werden.
Hauptfunktionen
-
Automatische Erkennung bullischer und bärischer FVGs
-
Konfigurierbarer Pip-Schwellenwert
-
Mindestens drei Kerzen für die Struktur
-
Sofortige historische Überprüfung bei Zonenbildung
Dynamische Füllüberwachung
-
Kontinuierliche Anpassung bei Preisreaktionen
-
Zonen schrumpfen entsprechend dem Füllprozentsatz
-
Automatisches Entfernen bei vollständiger Füllung
Echtzeit-Aktualisierung
Zwei Betriebsmodi:
-
Standardmodus: Aktualisierung bei jeder neuen Kerze
-
Echtzeitmodus: Erkennung und Aktualisierung bei jedem Tick, optimiert für die letzten 10 Kerzen
Visuelle Darstellung
-
Grüne (bullisch), rote (bärisch), graue (gefüllte) Zonen
-
Automatische zeitliche Verlängerung
-
Optionale Transparenz und Anzeige gefüllter Zonen
Leistungsoptimierung
-
Konfigurierbare historische Scantiefe
-
Begrenzte Anzahl verfolgter Zonen
-
Automatische Objektbereinigung
-
Vermeidung von Duplikaten
-
Für alle Zeitrahmen geeignet
Einsatzmöglichkeiten
Ideal zur Identifikation von Reaktionszonen, Verbesserung von Einstiegen, Setzen von Stopps und Zielen sowie zur Analyse der Marktstruktur.