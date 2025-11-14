Dynamic FVG Detector
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
Dynamic FVG Detector – Fair Value Gap Indicator for MetaTrader 4
Dynamic FVG Detector détecte et affiche automatiquement les Fair Value Gaps (FVG) sur le graphique. Il identifie les zones d’inefficience entre trois bougies et les met à jour en temps réel lorsqu’elles se remplissent.
Fonction principale
Détection automatique des FVG haussiers et baissiers
Seuil configurable en pips
Structure minimale à trois bougies
Validation historique immédiate lors de la création de la zone
Suivi dynamique du remplissage
Ajustement en continu selon l’évolution du prix
Réduction de la zone en fonction du pourcentage de remplissage
Suppression automatique lorsque la zone est entièrement comblée
Mise à jour en temps réel
Deux modes disponibles :
Standard : mise à jour à chaque nouvelle bougie
Temps réel : détection et ajustement à chaque tick, optimisé pour les 10 dernières bougies
Affichage visuel
Rectangles verts (haussiers), rouges (baissiers), gris (zones remplies)
Extension automatique dans le temps
Options d’opacité et d’affichage des zones comblées
Optimisation des performances
Profondeur de scan configurable
Limite de zones suivies
Nettoyage automatique des objets
Prévention des doublons
Compatible toutes unités de temps
Usage
Outil idéal pour identifier des zones de réaction du prix, affiner les entrées, fixer stops et objectifs, et analyser la structure du marché.