Dynamic FVG Detector – Fair Value Gap Indicator for MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector détecte et affiche automatiquement les Fair Value Gaps (FVG) sur le graphique. Il identifie les zones d’inefficience entre trois bougies et les met à jour en temps réel lorsqu’elles se remplissent.

Fonction principale

Détection automatique des FVG haussiers et baissiers

Seuil configurable en pips

Structure minimale à trois bougies

Validation historique immédiate lors de la création de la zone

Suivi dynamique du remplissage

Ajustement en continu selon l’évolution du prix

Réduction de la zone en fonction du pourcentage de remplissage

Suppression automatique lorsque la zone est entièrement comblée

Mise à jour en temps réel

Deux modes disponibles :

Standard : mise à jour à chaque nouvelle bougie

Temps réel : détection et ajustement à chaque tick, optimisé pour les 10 dernières bougies

Affichage visuel

Rectangles verts (haussiers), rouges (baissiers), gris (zones remplies)

Extension automatique dans le temps

Options d’opacité et d’affichage des zones comblées

Optimisation des performances

Profondeur de scan configurable

Limite de zones suivies

Nettoyage automatique des objets

Prévention des doublons

Compatible toutes unités de temps

Usage

Outil idéal pour identifier des zones de réaction du prix, affiner les entrées, fixer stops et objectifs, et analyser la structure du marché.