Dynamic FVG Detector
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Dynamic FVG Detector – Индикатор Fair Value Gap для MetaTrader 4
Dynamic FVG Detector автоматически определяет и отображает зоны Fair Value Gap (FVG) на графике. Он выявляет неэффективность из трёх свечей и обновляет зоны в реальном времени по мере их заполнения.
Основные возможности
-
Автоматическое определение бычьих и медвежьих FVG
-
Настраиваемый порог в пунктах
-
Минимальная структура из трёх свечей
-
Немедленная историческая проверка при создании зоны
Динамическое отслеживание заполнения
-
Постоянное обновление при взаимодействии цены
-
Размер зоны уменьшается в соответствии с процентом заполнения
-
Автоматическое удаление после полного заполнения
Обновление в реальном времени
Два режима работы:
-
Стандартный: обновления при каждом новом баре
-
Реальный Время: обнаружение и обновление на каждом тике, оптимизировано для последних 10 баров
Визуальное отображение
-
Прямоугольники: зелёные (бычьи), красные (медвежьи), серые (заполненные)
-
Автоматическое продление по времени
-
Настраиваемая прозрачность и показ заполненных зон
Оптимизация производительности
-
Настраиваемая глубина сканирования
-
Максимальное количество отслеживаемых зон
-
Автоматическая очистка графических объектов
-
Предотвращение дублирования
-
Подходит для всех таймфреймов
Применение
Подходит для определения зон реакции цены, улучшения точек входа, установки стопов и целей, а также анализа рыночной структуры.