Dynamic FVG Detector

Dynamic FVG Detector – Индикатор Fair Value Gap для MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector автоматически определяет и отображает зоны Fair Value Gap (FVG) на графике. Он выявляет неэффективность из трёх свечей и обновляет зоны в реальном времени по мере их заполнения.

Основные возможности

  • Автоматическое определение бычьих и медвежьих FVG

  • Настраиваемый порог в пунктах

  • Минимальная структура из трёх свечей

  • Немедленная историческая проверка при создании зоны

Динамическое отслеживание заполнения

  • Постоянное обновление при взаимодействии цены

  • Размер зоны уменьшается в соответствии с процентом заполнения

  • Автоматическое удаление после полного заполнения

Обновление в реальном времени

Два режима работы:

  • Стандартный: обновления при каждом новом баре

  • Реальный Время: обнаружение и обновление на каждом тике, оптимизировано для последних 10 баров

Визуальное отображение

  • Прямоугольники: зелёные (бычьи), красные (медвежьи), серые (заполненные)

  • Автоматическое продление по времени

  • Настраиваемая прозрачность и показ заполненных зон

Оптимизация производительности

  • Настраиваемая глубина сканирования

  • Максимальное количество отслеживаемых зон

  • Автоматическая очистка графических объектов

  • Предотвращение дублирования

  • Подходит для всех таймфреймов

Применение

Подходит для определения зон реакции цены, улучшения точек входа, установки стопов и целей, а также анализа рыночной структуры.


