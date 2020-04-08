Dynamic FVG Detector – Индикатор Fair Value Gap для MetaTrader 4

Dynamic FVG Detector автоматически определяет и отображает зоны Fair Value Gap (FVG) на графике. Он выявляет неэффективность из трёх свечей и обновляет зоны в реальном времени по мере их заполнения.

Основные возможности

Автоматическое определение бычьих и медвежьих FVG

Настраиваемый порог в пунктах

Минимальная структура из трёх свечей

Немедленная историческая проверка при создании зоны

Динамическое отслеживание заполнения

Постоянное обновление при взаимодействии цены

Размер зоны уменьшается в соответствии с процентом заполнения

Автоматическое удаление после полного заполнения

Обновление в реальном времени

Два режима работы:

Стандартный: обновления при каждом новом баре

Реальный Время: обнаружение и обновление на каждом тике, оптимизировано для последних 10 баров

Визуальное отображение

Прямоугольники: зелёные (бычьи), красные (медвежьи), серые (заполненные)

Автоматическое продление по времени

Настраиваемая прозрачность и показ заполненных зон

Оптимизация производительности

Настраиваемая глубина сканирования

Максимальное количество отслеживаемых зон

Автоматическая очистка графических объектов

Предотвращение дублирования

Подходит для всех таймфреймов

Применение

Подходит для определения зон реакции цены, улучшения точек входа, установки стопов и целей, а также анализа рыночной структуры.