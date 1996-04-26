Dynamic FVG Detector
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Dynamic FVG Detector – MetaTrader 4용 공정가치갭(FVG) 지표
Dynamic FVG Detector는 차트에서 공정가치갭(FVG)을 자동으로 감지하고 표시합니다. 세 개의 캔들 구조로 나타나는 비효율 구간을 식별하며, 가격의 되메움 상황에 따라 영역을 실시간으로 업데이트합니다.
주요 기능
-
상승 및 하락 FVG 자동 감지
-
설정 가능한 핍 기준값
-
최소 3캔들 구조 기반
-
영역 생성 시 즉시 과거 데이터 검증
되메움 동적 추적
-
가격 반응에 따라 영역을 지속적으로 조정
-
되메움 비율에 따라 영역 크기 자동 축소
-
완전히 메워지면 자동 제거
실시간 업데이트
두 가지 모드 제공:
-
표준 모드: 새로운 캔들이 형성될 때 업데이트
-
실시간 모드: 모든 틱에서 감지 및 업데이트, 최근 10캔들 기준 최적화
시각적 표시
-
녹색(상승), 빨간색(하락), 회색(완전 메움) 영역
-
현재 시간까지 자동 연장
-
투명도 및 메워진 영역 표시 옵션 지원
성능 최적화
-
과거 스캔 범위 설정 가능
-
추적 가능한 최대 영역 수 제한
-
차트 객체 자동 정리
-
중복 감지 방지
-
모든 시간 프레임 지원
활용
가격 반응 구간 확인, 진입 전략 개선, 손절 및 목표 설정, 시장 구조 분석에 적합합니다.