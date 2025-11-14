Dynamic FVG Detector

SimpleCustomBox Vincent Jose Proenca Indicatori

SimpleCustomBox – Indicatore MT5 per Box di Sessione e Linee di Massimo/Minimo Panoramica: SimpleCustomBox è un indicatore potente e facile da usare per MetaTrader 5 che ti consente di evidenziare visivamente specifiche sessioni di trading sul grafico. Definisci intervalli di tempo personalizzati, visualizza immediatamente i massimi e i minimi della sessione e prendi decisioni di trading più intelligenti grazie a confini visivi chiari. Perfetto per day trader, scalper e per chi opera con patter