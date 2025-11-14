Dynamic FVG Detector
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Dynamic FVG Detector – Indicatore Fair Value Gap per MetaTrader 4
Dynamic FVG Detector rileva e visualizza automaticamente i Fair Value Gap (FVG) sul grafico. Identifica strutture inefficaci basate su tre candele e aggiorna le zone in tempo reale durante il loro riempimento.
Funzioni principali
-
Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti
-
Soglia configurabile in pips
-
Struttura minima a tre candele
-
Verifica storica immediata alla creazione della zona
Monitoraggio dinamico del riempimento
-
Aggiornamento continuo in base alla reazione del prezzo
-
Riduzione dell’area in base alla percentuale di riempimento
-
Rimozione automatica quando la zona è completamente riempita
Aggiornamento in tempo reale
Due modalità operative:
-
Standard: aggiornamento a ogni nuova candela
-
Tempo reale: rilevamento e aggiornamento a ogni tick, ottimizzato per le ultime 10 candele
Visualizzazione
-
Rettangoli verdi (rialzisti), rossi (ribassisti), grigi (riempiti)
-
Estensione automatica nel tempo
-
Opzioni di trasparenza e visualizzazione delle zone riempite
Ottimizzazione delle prestazioni
-
Profondità di analisi configurabile
-
Limite massimo di zone monitorate
-
Pulizia automatica degli oggetti grafici
-
Prevenzione di duplicati
-
Compatibile con tutti i timeframe
Utilizzo
Ideale per individuare zone di reazione del prezzo, ottimizzare gli ingressi, impostare stop e target e analizzare la struttura del mercato.