Dynamic FVG Detector
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Dynamic FVG Detector – MetaTrader 4 用フェアバリューギャップ指標
Dynamic FVG Detector は、フェアバリューギャップ（FVG）を自動で検出し、チャート上に表示するインジケーターです。三本のローソク足による非効率パターンを識別し、価格の埋め戻しに応じてゾーンをリアルタイムで更新します。
主な機能
-
強気および弱気 FVG の自動検出
-
ピップス閾値の設定可能
-
最低三本足の構造を使用
-
ゾーン作成時に即座に過去データを確認
埋め戻しの動的追跡
-
価格の反応に応じて継続的に更新
-
埋め戻し率に応じてゾーン幅を縮小
-
完全に埋まった場合は自動で削除
リアルタイム更新
二つの動作モード：
-
標準モード：新しいバー形成時に更新
-
リアルタイムモード：全ティックで検出と更新を実施し、直近10本に最適化
視覚表示
-
緑（強気）、赤（弱気）、灰色（埋め戻し済み）のゾーン
-
時間方向への自動延長
-
透明度や埋め戻し済みゾーンの表示設定が可能
パフォーマンス最適化
-
過去スキャン範囲の設定
-
最大ゾーン数の制限
-
オブジェクトの自動クリーンアップ
-
重複検出の防止
-
全ての時間足に対応
用途
価格反応ゾーンの特定、エントリー精度の向上、ストップやターゲット設定、相場構造の分析に適しています。