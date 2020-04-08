Dynamic FVG Detector

Dynamic FVG Detector – MetaTrader 4 用フェアバリューギャップ指標

Dynamic FVG Detector は、フェアバリューギャップ（FVG）を自動で検出し、チャート上に表示するインジケーターです。三本のローソク足による非効率パターンを識別し、価格の埋め戻しに応じてゾーンをリアルタイムで更新します。

主な機能

  • 強気および弱気 FVG の自動検出

  • ピップス閾値の設定可能

  • 最低三本足の構造を使用

  • ゾーン作成時に即座に過去データを確認

埋め戻しの動的追跡

  • 価格の反応に応じて継続的に更新

  • 埋め戻し率に応じてゾーン幅を縮小

  • 完全に埋まった場合は自動で削除

リアルタイム更新

二つの動作モード：

  • 標準モード：新しいバー形成時に更新

  • リアルタイムモード：全ティックで検出と更新を実施し、直近10本に最適化

視覚表示

  • 緑（強気）、赤（弱気）、灰色（埋め戻し済み）のゾーン

  • 時間方向への自動延長

  • 透明度や埋め戻し済みゾーンの表示設定が可能

パフォーマンス最適化

  • 過去スキャン範囲の設定

  • 最大ゾーン数の制限

  • オブジェクトの自動クリーンアップ

  • 重複検出の防止

  • 全ての時間足に対応

用途

価格反応ゾーンの特定、エントリー精度の向上、ストップやターゲット設定、相場構造の分析に適しています。


おすすめのプロダクト
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
インディケータ
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
RSI Jurik
Augustine Kamatu
インディケータ
Introducing RSI Jurik—an innovative indicator designed to revolutionize your forex trading strategy by combining custom moving averages based on the Relative Strength Index (RSI) with the MetaTrader 4 indicator, RSI. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They provide traders with smoother representations of price action, reducing noise and offering clearer signals for identifying trends and potential reversals.
FREE
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
インディケータ
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
エキスパート
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
インディケータ
VWAP Bands gives you the regular Volume-Weighted Average Price and also the deviation bands. Use this indicator to see the possible amount of market movement, find support and resistance lines, find good spots for entry and exit,  and the most important feature is to find possible pivot points. This indicator has been mathematically improved by Rira team. The calculation begins at the start of each trading day
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
インディケータ
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Cycle Wave Oscillator MT4
Gia Thong Nguyen
インディケータ
CYCLE WAVE OSCILLATOR indicator is an indicator based on cyclical price fluctuations. This indicator can help you determine overbought and oversold levels, and help you predict price trends within the cycle. MT5 Version here!  You can combine it with our indicators below to make your trading decisions more accurate: Supply Demand Ribbon MT4 Basic Feature: - Three Trend Types: + Zero + Basic + Advanced
FREE
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
インディケータ
This indicator is designed to help you forecast the potential high and low prices for the current trading day, based on the high and low of the previous day. It does this by applying a customizable percentage increase or decrease to those levels. How It Works: The idea is simple: It looks at the previous day's high and low prices and then adjusts them by a percentage you choose. Here's what that means: Predicted High: This is calculated by taking the high price of the previous day and adding a p
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
インディケータ
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
インディケータ
MACD Dashboard Panel   This indicator helps you to scan symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend according to MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period Exponential Moving Average (EMA) from the 12-period EMA. The result of that calculation is the MACD line. A nine-day EMA of the MACD called
FREE
AlgoKing Chandelier Exit Indicator
SQUAWKTRADEFX, LLC
インディケータ
AlgoKing Chandelier Exit Indicator (MT4) The Chandelier Exit Indicator is a volatility based indicator that maximizes returns using the Average True Range (ATR) value and the highest high or lowest low of a period. Benefits Should be used as a trailing stop. Helps you exit a position when you have a respectable profit. Identifies a high probability of a trend reversal when the price moves against the prevailing trend by a distance equal to 3x the average volatility. Join the AlgoKing Lightning
Dublgis
Ivan Simonika
インディケータ
Here is a sensitive indicator for Dublgis professionals. It is built on completely new algorithms and is more efficient, on any timeframes, since it filters random price movements. Finds and visually displays price reversal points. This tool can be used as confirmation when making a deal, as well as to determine the direction of the trend and its strength. The indicator was developed as a complement to a number of our other trading tools.
Super trend alert filter
Levi Kevin Midiwo
インディケータ
This product works by detecting trend opportunities. So as shown in the screenshot when The indicator shows an upward arrow it shows the market is on an uptrend and when the indicator Shows a downward arrow it shows the market is on a downward direction. What makes this indicator Special is that it has additional signals just below the arrow signals. It is up to the trader to be  Creative and combine these signals with the arrow signal to get accurate forecasts.
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
インディケータ
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
Global Trend
Vitalii Zakharuk
インディケータ
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
Waddah Attar Explosion MT4
Do Thi Phuong Anh
5 (1)
インディケータ
The Waddah Attar Explosion (WAE) indicator is a potent tool in Forex trading, offering buy, sell, exit buy, and exit sell signals. It assesses trends as trend power and momentum as explosion power. Trend Direction: - Green bars indicate a bullish trend. - Red bars indicate a bearish trend. Signal Line: - A line serves as a threshold for momentum. Buy Trade Setup: **Entry:** Go long when a green bar crosses above the threshold. Place a stop loss below the entry candle. **Exit:** Close the tra
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
インディケータ
Dynamic SR Trend Channel Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
エキスパート
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stardust
Evgeniy Zhdan
エキスパート
StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
FxSProMT
Sergiy Podolyak
5 (1)
インディケータ
The FxSProMT indicator shows the current market trend and trend change. Indicator Parameters Ind_Period - the number of previous bars used to calculate actual values. Number_Bars - the number of bars to display the indicator.. Too many bars may significantly slow down the operation of the trading terminal. Signal_Sound - sound alert to notify of trend change. The sound can be played multiple times until the signal is confirmed (the bar closes). Default is disabled. Signal_Alert - an alert to no
FREE
TickChart Indicator Lite for MT4
Mika Akimoto
インディケータ
TickChart Indicatorは、MetaTraderのメインウィンドウにティックチャートを表示します。 (無料のLite版、TickChart Indicator Liteでは、 表示するティック数を20に制限し、以下の説明にあるアラート機能を省いています。) ティックチャートは、市場の動きを最も詳細かつリアルタイムに示すティックラインを描画します。値が変わるたびに発生するティックの間隔は1分足のローソク幅より短いので、通常のチャート上には描けません。通常、数個のティック線分が、1分足のローソクが完成する間に発生しており、重要な指標の発表直後には、その数が100を超える事もあります。 このインディケーターは、ティックラインをメインウィンドウの通常のチャートの上に描きます。通常のチャートは、"時間-価格"空間に描きますが、ティックチャートは、"ティック-価格"空間に描かれます。すなわち、ティックチャートのX軸は時間ではなく、市場が活発だとX軸の進行は速く、閑散だと遅くなります。 TickChart indicatorは、いろいろな場面で役立ちます。例えば、 スキャルピングの道具
FREE
Signal Eskiya
Vitalii Zakharuk
インディケータ
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
Bands Breakout
Andri Maulana
インディケータ
Unlock Smarter Trading with the Bands Breakout! Are you tired of confusing charts and missed opportunities? Get clear, high-probability entry and exit signals right on your chart with the Bands Breakout  indicator! This isn't just another indicator; it's a complete, trend-aware system designed to simplify your trading decisions and focus only on the best moves. Our unique engine combines the momentum power of the EMA 10 with the volatility framework of the Bollinger Bands to find definitive buy
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
インディケータ
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Supply Demand Dashboard
Jan Flodin
インディケータ
I recommend you to read the   product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicactor offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. It is possible to use RSI, divergence (MACD, OsMA, RSI or Awesome) a
Fluctuation Bands
Francisco De A Vilar Enriquez
インディケータ
Shows the price fluctuation bands associated with a moving average. It is extremely accurate, and it's a wonderful visual guide. The indicator consists of 4 bands . The two bands closest to the price form the fluctuation channel , they mark the maximum calculated deviation of the price from the moving average. The outer bands mark the maximum overdeviation of the price with respect to the fluctuation channel, they are overbought or oversold areas. Features.  -The change of periods of the MA is d
Histogram DMI with Oscillator ADX
Catalin Adelin Iovan
インディケータ
DMI ADX Histogram Oscillator I present you one of the most precise and powerful indicator Its made of DMI Histogram together with ADX Oscillator. It has inside arrow to show a buy or sell setup. Features  The way it works its the next one : the histogram is a difference between DMI+ and DMI-.   At the same time together we have the oscillator ADX for Market to run It can be adapted to all type of trading styles such as scalping, day trading or swing. It doesn't matter if its forex, stock ,
TD Sequential Scanner Metatrader 4
Samil Bozuyuk
インディケータ
The indicator scans for TD Sequential signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for signals on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be a
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
作者のその他のプロダクト
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
AMD適応型移動平均線 (AAMA) AAMAはMetaTrader 4用の適応型移動平均インジケーターで、市場の状況に応じて自動的に反応速度を調整します。 主な特徴： カウフマン効率比に基づく適応型移動平均 – トレンド相場では素早く反応し、レンジ相場ではノイズを除去 AMDの4つの市場フェーズを自動検出：蓄積期（Accumulation）、上昇期（Markup）、分配期（Distribution）、下降期（Markdown） ATRによるボラティリティ適応 – 現在の市場状況に応じて感度を調整 リアルタイム情報パネルで検出されたフェーズ、自信レベル、適応速度を表示 複数インジケーターを統合：ADX、RSI、MACDを使用して市場フェーズを正確に識別 Fast/Slow参照ゾーンで適応動作を視覚化 使用方法： このインジケーターは市場状況に応じて自動的に適応速度を調整します。強いトレンドでは反応が速く、レンジでは遅くなります。ビジュアルパネルは現在の市場フェーズの解釈をサポートします。すべてのパラメータ（期間、色、感度）はトレーディングスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能です
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
インディケータ
SimpleCustomBox – MT5 セッションボックス & 高値/安値ライン インジケーター 概要： SimpleCustomBox は、MetaTrader 5 用の強力で使いやすいトレーディングインジケーターです。 チャート上で特定の取引セッションを視覚的に強調表示でき、カスタム時間範囲を設定し、そのセッションの高値・安値を即座に確認できます。 明確なビジュアル境界により、よりスマートな取引判断をサポートします。 デイトレーダー、スキャルパー、または日中の値動きに基づくトレーダーに最適です。 主な機能： カスタムセッション時間: 任意の時間範囲（例：02:00～06:00）を色付きの長方形でハイライト表示。 動的セッションボックス: 日ごとに自動更新され、複数の過去日を表示して履歴分析が可能。 高値/安値ライン: セッションの高値・安値ラインを描画し、指定した時刻まで延長可能（例：14:00 まで）。 カスタマイズ可能なビジュアル: ボックスの色、線の色、線の太さ、線のスタイル（実線・点線・破線など）を自由に調整。 自動更新: ボックスとラインはリアルタイムで更新され、最
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume Profile Density V2.40 価格ごとの出来高分布を表示し、機関投資家が注目する価格帯を明らかにします。 時間軸ベースの出来高とは異なり、どこで取引量が集中したかを示します。 基本概念: 水平バー = 各価格の取引量 バーが長いほど出来高が多い 赤いゾーン = 主要なサポート／レジスタンス 主な用途: 実際のサポート・レジスタンスの特定 POC（コントロールポイント） の確認 バリューエリア（総出来高の70%） の定義 低出来高ゾーンをストップやターゲットに利用 カラーガイド: 青 = 低出来高（価格が素早く通過） 黄 = 中程度の出来高（バランスゾーン） 赤 = 高出来高（機関ゾーン） トレード戦略: 赤ゾーンでの反発買い VAHまたは赤ゾーンでの拒否売り 出来高を伴うPOCブレイクで参入 POCへの戻りでエントリー 青ゾーンを目標に設定 設定: 初心者: 1.0 / 100% / 1.0 スキャルピング: 0.5 / 200% / 0.5 スイング: 2.0 / 50% / 1.5 技術情報: バージョン: 2.40 プラットフォーム: MT5 対応資産
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
ティックスプレッドの不均衡に基づくインジケーター。 TF： すべての時間足（M1〜D1）に対応。 ペア： Forex、指数、ゴールド、CFD に対応（JPYペア、ゴールド、CFD向けに自動調整）。 設定： TickWindow (200) – ティック観察ウィンドウ SpreadWeight (1.5) – スプレッドの重み付け NormalizationPeriod (20) – 正規化期間（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – アラート閾値 AlertCooldown (300s) – アラートのクールダウン時間 結論： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 は、OHLC の変動とスプレッドを分析して買い/売り圧力を検出し、市場の方向性と不均衡ゾーンを明確に示します。
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
エキスパート
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Mean Reversion Probability – 統計的リバーサルインジケーター 概要 本インジケーターは、過去の過剰拡張データをもとに、価格が200期間移動平均線（MA200）へ回帰する統計的確率を算出する機関投資家向けツールです。市場の疲労ゾーンを定量的に特定します。 主な特徴 高度な統計分析 – 500件以上の過去拡張データをもとに実際の確率を計算 確率スコア (0〜99%) – 平均への回帰確率を正確に定量化 疲労検出 – 拡張の期間と強度を測定 マルチアセット対応 – Forex、株価指数、金、仮想通貨、CFDに自動対応 スマートアラート – 稀だが信頼性の高いシグナル（確率 >80%、期間 >15バー） プロ仕様の表示 – シンプルで見やすいインスティテューショナルデザイン 分析方法 リアルタイムで以下を分析： 価格とMA200の正規化距離（ATR換算） 最後の平均回帰からの拡張期間 最大拡張に至るまでの時間 過去平均との比較 確率計算: 距離スコア（最大60%）：現在値 vs 過去比 期間スコア（最大40%）：拡張時間 vs 平均 疲労ボーナス（+15%）：
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
インディケータ
短い説明： Iceblock — 高出来高だが価格変動が小さいクラスターを検出するMT4インジケーター（アイスバーグ様の挙動）。 TF： すべての時間足で動作（M1〜D1）。 通貨ペア： Forex、指数、ゴールド、CFDに対応。 設定項目： VolumeLookback – 平均出来高計算のためのバー数 VolumeThreshold – 異常な出来高を判定する倍率 ClusterSize – クラスター確認の近接バー数 RangeComparisonPeriod – 高値–安値の平均範囲算出期間 簡潔な結論： Iceblockは出来高は高いが価格変動が小さい箇所を強調表示します。アイスバーグ注文と似た効果を示唆しますが、MT4の出来高と価格データのみを使用します。矢印は異常活動のマーキングで、取引シグナルではありません。
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Spike Signal v1.2 — MT5インジケーター、Boom/Crashの急激なスパイクを検出し、スキャルピングシグナルを生成。 TF： すべての時間足で動作（推奨：M1〜M15）。 ペア： DerivのBoom/Crash合成指数向けに設計、他のボラティリティ資産にも対応。 設定： SpikeSensitivity / MinSize – スパイク検出感度と最小サイズ EMA (8/21) – エントリークロス信号 RSI (14) – トレンドフィルター TP/SL Points – 利確・損切ポイント Trailing Exit / Alerts – 追尾ロジックとアラート 簡潔な結論： Spike Signal v1.2 は強い上昇・下降スパイクを自動検出し、Buy/Sell矢印を表示、TP/SLまたはトレーリングで出口を管理します。Boom/Crashスキャルピングに最適です。
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PVWAP Improved MT5 – 高度な Volume Weighted Average Price 指標 PVWAP Improved MT5 は、個人用に開発した VWAP 指標を改良し、さらに最適化したバージョンです。出来高加重平均価格に加えて、複数の標準偏差バンドを表示し、サポート、レジスタンス、そしてモメンタム低下の可能性を判別するのに役立ちます。全ての時間足で動作し、大きな履歴データでも軽快に処理できます。 指標の目的 VWAP は、多くの出来高が成立した平均価格を示し、市場が公正価値に対してどの位置にあるかを判断する重要な基準です。 主な用途: 価格が VWAP より上 → 強気傾向 価格が VWAP より下 → 弱気傾向 標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2) は、買われすぎ / 売られすぎ のゾーンを示す エントリー、イグジット、反発ポイントの候補を把握できる 価格がトレンド相場か平均回帰相場かを判断するのに有用 日中トレード、スキャルピング、スイングトレードに特に役立ちます。 主な特徴 MetaTrader 5 の実際の出来高を利用した計算 日足で
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
機関投資家向け流動性圧縮インジケーター このインジケーターは、ボリンジャーバンドの幅、出来高、平均スプレッドを正規化してリアルタイムで流動性の引き締まりを測定し、価格ブレイクアウト前の圧縮フェーズを検出します。 表示: プロフェッショナル仕様の独立ウィンドウに「Compression Score」ヒストグラムと「Threshold」基準線を表示。 主な特徴 早期検出: 価格の急変前に圧縮ゾーンを特定。 多要素分析: 正規化されたボリンジャーバンド幅、出来高、平均スプレッドを組み合わせ。 リアルタイム更新: 現在のバーでティックごとに更新。 明確な可視化: 「Compression」ヒストグラムと点線の「Threshold」ライン。 互換性: MT4 および MT5 に対応。 使用方法 対象銘柄のチャートにインジケーターを追加します。 ボラティリティやセッションに合わせて閾値と重みを調整します。 解釈: スコアが高い場合は流動性圧縮フェーズを示します。価格のブレイクアウトを注視してください。 パラメーター BB_Period / BB_Dev: ボリンジャーバンド幅の計算。 Norm_
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
インディケータ
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
インディケータ
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
インディケータ
AutoPivot - 自動ピボットポイントインジケーター MT4用の高機能インジケーターで、日次・週次・月次の主要ピボットポイント（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3）を自動的に計算・表示し、前日の高値（PDH）および安値（PDL）も同時に描画します。トレーダーがサポート・レジスタンスゾーンを素早く把握できるよう設計されています。 主な機能： インテリジェントな時間枠認識 ：チャートのタイムフレーム（H4、D1、W1）を自動検出し、各時間軸に最適化されたピボット計算を実行。 前日高値・安値表示 ：PDH/PDLを自動で描画し、現在価格との位置関係を直感的に確認可能。 サポート／レジスタンスゾーン表示 ：PDH/PDLと隣接するピボットラインの間に半透明ゾーンを生成し、反転やブレイクアウトの可能性を視覚化。 8種類のカラーテーマ ：クラシック、ダーク、ライト、ブルー、プロフェッショナルなど8つのプリセットテーマを搭載。色、ラインスタイル、透明度も自由にカスタマイズ可能。 価格ラベルの表示オプション ：各ピボットラインに対応する価格とコンパクトなラベル
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume Profile Rectangle 概要 インタラクティブな 出来高プロファイル指標 で、選択したエリア内の各価格レベルにおける取引量の水平方向分布を表示します。自動的に移動可能な長方形を作成し、買い優勢と売り優勢の出来高分布を色付きバーで視覚化します。 機能概要： 水平出来高の表示 ：各価格レベルの出来高分布を水平バーとして表示 強気／弱気分析 ：強気（買い）優勢を緑、弱気（売り）優勢を赤で表示 インタラクティブな長方形 ：選択範囲の長方形を動かすと自動で再計算・更新 自動生成 ：起動時にデフォルトの長方形を自動作成し、すぐに使用可能 動作原理： エリア選択 ：長方形（自動または手動で作成）で分析範囲（時間＋価格）を指定 出来高分布 ：価格範囲を複数のレベルに分割（解像度設定可能）し、選択されたローソク足の出来高を分配 スマートカラーリング ：各価格レベルで買いと売りのどちらが優勢かを判定 動的表示 ：チャートの移動、ズーム、スクロール時にバーが自動的に再描画 オプションフィルター ：ローソク足の実体またはヒゲを基準にフィルタリング可能（垂直フィルター） 主な設定： 長
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信